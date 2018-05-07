Kudüs'te yollara ABD Büyükelçiliği tabelaları asıldı

ABD Başkanı Donald Trump'ın Kudüs'ü 'İsrail'in başkenti' olarak tanıması sonrası 14 Mayıs'ta Amerikan Büyükelçiliği Tel Aviv'den Kudüs'e resmen taşınacak. Açılışına bir hafta kala ABD Büyükelçiliği tabelaları Kudüs yollarına asıldı.

Trump'ın Müslüman ve Arap aleminin çok tepkisini çeken kararı uyarınca ABD Büyükelçiliği'nin Tel Aviv'den Kudüs'e taşınması İsrail devletinin 70. kuruluş yıldönümü olan 14 Mayıs'ta gerçekleşecek. Taşınmanın geçici adresi, Kudüs'ün güneyindeki Arnona semtinde bulunan ABD Konsolosluğu. Konsolosluğa giden yollara ABD Büyükelçiliği tabelalarının asılmasına başlandı.

Will Trump attend the ceremony? Will the Palestinians react with violence? A guide to the event the whole world will be closely watchinghttps://t.co/mcEJeqysT6 — Haaretz.com (@haaretzcom) 7 Mayıs 2018

​Bu adreste gelecek pazartesi TSİ 16.00'da yapılacak açılış için ABD Büyükelçiliği şimdiden davetiyeleri gönderdi.

İsrail'in Haaretz gazetesi, bütün büyükelçiliğin bir günde taşınmayacağını, bu adrese ilkin ABD Büyükelçisi David Friedman'ın geleceğini, diğer çalışanların Tel Aviv'den peyder pey nakledileceğini belirtti. ''Taşınma süreci yıllar alabilir, zira yeni bir büyükelçiliğin inşası uzun ve pahalı bir proje'' diyen Haaretz, kalıcı büyükelçiliğin nereye inşa edileceğinin henüz netleşmediğini belirtti.

Açılış törenine İsrail, en üst düzeyde katılacak. Cumhurbaşkanı Reuven Rivlin, Başbakan Benyamin Netanyahu, bakanlar, hem koalisyon hükümetinden hem de muhalefetten siyasi partilerin liderleri açılışta hazır bulunacak.

Trump yönetiminden şimdiki halde katılması resmiyet kazanan en üst yetkili, Hazine Bakanı Steven Mnuchin.

Ancak İsrail medyası, ABD Başkanı'nın kızı Ivanka Trump ile kocası ve Trump'ın başdanışmanı Jared Kushner'in de katılmasını bekliyor. Kongre'den hem Cumhuriyetçi hem de Demokratların yer alacağı büyük bir heyet de boy gösterecek.

TRUMP GİDECEK Mİ?

Trump'ın bizzat Kudüs'e uçup elçiliğin kurdelasını kesip kesmeyeceği ise meçhul. ABD Başkanı, son günlerde bir kaç kez Kudüs'e gidebileceğini söyledi, ama kesin bir ifade kullanmadı.