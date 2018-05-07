Kayıt
15:23 07 Mayıs 2018
Ankara+ 21°C
İstanbul+ 16°C
Canlı Yayın
    Arama
    Kudüs'te 14 MAyıs'ta açılacak ABD Büyükelçiliği'ne giden yollar

    Kudüs'te yollara ABD Büyükelçiliği tabelaları asıldı

    © REUTERS / Ronen Zvulun
    Ortadoğu
    URL'yi kısaltın
    0 0 0

    ABD Başkanı Donald Trump'ın Kudüs'ü 'İsrail'in başkenti' olarak tanıması sonrası 14 Mayıs'ta Amerikan Büyükelçiliği Tel Aviv'den Kudüs'e resmen taşınacak. Açılışına bir hafta kala ABD Büyükelçiliği tabelaları Kudüs yollarına asıldı.

    Trump'ın Müslüman ve Arap aleminin çok tepkisini çeken kararı uyarınca ABD Büyükelçiliği'nin Tel Aviv'den Kudüs'e taşınması İsrail devletinin 70. kuruluş yıldönümü olan 14 Mayıs'ta gerçekleşecek. Taşınmanın geçici adresi, Kudüs'ün güneyindeki Arnona semtinde bulunan ABD Konsolosluğu. Konsolosluğa giden yollara ABD Büyükelçiliği tabelalarının asılmasına başlandı.

    ​Bu adreste gelecek pazartesi TSİ 16.00'da yapılacak açılış için ABD Büyükelçiliği şimdiden davetiyeleri gönderdi.

    ABD Başkanı Trump ile İsrail Başbakanı Netanyahu, Kudüs, 23 Mayıs 2017
    © REUTERS / Ronen Zvulun
    İsrail'in 70. yaşını kutlayan Trump: Daha iyi bir dostumuz yok
    KALICI BÜYÜKELÇİLİĞE TAŞINMA UZUN SÜRECEK

    İsrail'in Haaretz gazetesi, bütün büyükelçiliğin bir günde taşınmayacağını, bu adrese ilkin ABD Büyükelçisi David Friedman'ın geleceğini, diğer çalışanların Tel Aviv'den peyder pey nakledileceğini belirtti. ''Taşınma süreci yıllar alabilir, zira yeni bir büyükelçiliğin inşası uzun ve pahalı bir proje'' diyen Haaretz, kalıcı büyükelçiliğin nereye inşa edileceğinin henüz netleşmediğini belirtti. 

    İslam İşbirliği Teşkilatı
    © AFP 2018 / Yasin Akgül
    İstanbul'da toplanan İİT: Doğu Kudüs, Filistin Devleti’nin başkenti ilan edilmiştir
    AÇILIŞA KİMLER KATILACAK?

    Açılış törenine İsrail, en üst düzeyde katılacak. Cumhurbaşkanı Reuven Rivlin, Başbakan Benyamin Netanyahu, bakanlar, hem koalisyon hükümetinden hem de muhalefetten siyasi partilerin liderleri açılışta hazır bulunacak.

    Trump yönetiminden şimdiki halde katılması resmiyet kazanan en üst yetkili, Hazine Bakanı Steven Mnuchin.

    İsrail-Gazze-protesto
    © REUTERS / İbrahim Ebu Mustafa
    İsrail-Gazze sınırındaki 'Büyük Geri Dönüş Yürüyüşü' eylemleri 6. haftasında: 30 Filistinli yaralı
    Ancak İsrail medyası, ABD Başkanı'nın kızı Ivanka Trump ile kocası ve Trump'ın başdanışmanı Jared Kushner'in de katılmasını bekliyor. Kongre'den hem Cumhuriyetçi hem de Demokratların yer alacağı büyük bir heyet de boy gösterecek.

    TRUMP GİDECEK Mİ?

    Trump'ın bizzat Kudüs'e uçup elçiliğin kurdelasını kesip kesmeyeceği ise meçhul. ABD Başkanı, son günlerde bir kaç kez Kudüs'e gidebileceğini söyledi, ama kesin bir ifade kullanmadı.

    Etiketler:
    Haaretz, ABD Büyükelçiliği, Jared Kushner, Ivanka Trump, Steven Mnuchin, Benyamin Netanyahu, Reuven Rivlin, David Friedman, Donald Trump, Kudüs
    Topluluk kurallarıTartışma
    Facebook hesabınızla yorum yapınSputnik hesabınızla yorum yapın

    Haberler

    Tüm haberler
    Tüm haberler

    Önerilenler

    Multimedya

    Mısırlı minyatür eşya sanatçısının 'küçük dünyası'
    Mısırlı minyatür eşya sanatçısının 'küçük dünyası'
    Karikatür
    Fransa'nın Moskova Büyükelçisi'nden Esad açıklaması: Gitmesi önceliğimiz değil
    İnfografik
    Pantsir S-1 uçaksavar füze sistemi hakkında bilinmesi gerekenler
    Kayıt
    captcha
    GirişGizlilik politikası
    Kayıt'a tıklayarak Gizlilik Politikası'nı kabul ettiğinizi ve kişisel verilerinizin Gizlilik Politikası'na uygun bir şekilde kullanılmasına onay verdiğinizi teyit edersiniz.
    Şifre kurtarma
    captcha
    GirişGizlilik politikası
    Kayıt
    tr.sputniknews.com profiliniz var mı?
    EvetHayır
    Kayıt
    avatar

    Merhaba, !

    tr.sputniknews.com profilim yok
    KayıtŞifrenizi unuttunuz mu?Gizlilik politikası
    Kayıt
    avatar

    Merhaba, !

    Giriş
    tr.sputniknews.com profilim var
    Profili sil
    tr.sputniknews.com profilinizi silmek istediğinizden emin misiniz?
    EvetHayır
    Profiliniz silindi! Profilinizi, 30 gün içinde kurtarabilirsiniz. Bunun için kayıt sırasında e-mail'inize gönderilen mesajdaki bağlantıya tıklamanız yeterli.
    Kapat
    Topluluk kuralları
    Sputnik’teki kullanıcı hesapları veya sosyal ağ hesaplarıyla kullanıcıların tescil edilmesi ve yetkilendirilmesi aşağıdaki kuralların kullanıcılar tarafından bilindiğini ve kabul edildiğini gösterir:
    Kullanıcılar ulusal ve uluslararası kurallara riayet etmek, görüşmelerdeki diğer katılımcı ve gönderilerde adı geçen kişilere karşı saygılı davranmak zorundadır. Site yönetimi, sitenin genel kullanımı dışındaki herhangi bir dilde yapılan her türlü yorumu silme hakkına sahiptir.

    sputniknews.com’un bütün dillerdeki yayınlarına gönderilen her türlü yorum üzerinde oynama yapılabilir.

    Kullanıcı yorumları aşağıdaki durumlar halinde silinecektir;

    Mevcut gönderiyle alakalı değilse.

    Herhangi bir ırkçı, etnik, cinsiyetçi, dini veya içtimai esasa dayalı nefret söylemi ve ayrımcılık içeriyor ise veya azınlık hakları ihlal ediliyorsa.

    Ruhsal veya başka bir yönden zarar vererek, çocuk hakları ihlal ediliyorsa,

    Herhangi bir aşırı düşünce içeriyor veya yasa dışı eylemlere teşvik ediyorsa.

    Başka kullanıcılara, kişilere veya özel kuruluşa yönelik tehdit, itibara zarar verme veya ticari şöhret zedelemeye yönelik bir söylem içeriyorsa.

    Sputnik’e yönelik saygısızca bir söylem veya aşağılama içeriyorsa.

    Özel hayatın gizliliği ihlal ediliyor, üçüncü kişilerin onayı olmaksızın kişisel bilgiler yayınlanıyor veya haberleşme gizliliği ihlal ediliyorsa.

    Hayvanlara yönelik şiddet, işkenceden bahsediliyor veya bu tarz görüntüleri barındırıyorsa.

    İntihar yöntemlerine ilişkin söylemler veya buna yönelik bir teşvik içeriyorsa.

    Ticari amaç güdüyor, yasadışı siyasi kuruluş reklamı veya uygunsuz bir reklam içeriyor, ya da bu çeşit bilgi barındıran başka bir çevrimiçi kaynağa bağlantı gösteriliyorsa.

    Yetkilendirilmeksizin üçüncü kişilerin hizmetleri veya ürünlerin tanıtımı yapılıyorsa.

    Küfür, saldırı veya türevlerini içeren veya bu tanımlamaya uyan herhangi bir sözcüğe yönelik ipuçları içeriyorsa.

    Spam içeriyor, spam barındıran toplu mail hizmetlerinin ve çabuk zengin olma planı bulunduran içeriklerin reklamı yapılıyorsa.

    Uyuşturucu madde kullanımına teşvik ediliyor, bu maddelerin kullanımı ve üretimine yönelik bilgi içeriyorsa.

    Virüs veya kötü amaçlı yazılım içeriyorsa.

    Aynı temalı birçok yorumun gönderildiği örgütlü bir hareket planının parçasıysa (flash mob).

    Birçok tutarsız ve ilgisiz iletiyle tartışma sekmesi altında yığılma yaratıyorsa (flood yapma).

    Görgü kurallarına aykırı, her türlü saldırgan, küçük düşürücü ve kötüye kullanım bulunduran bir söylem barındırıyorsa (trolleme).

    Dilin standart kurallarına uygunsuz bir şekilde yazılmışsa (Çoğunlukla veya tamamen büyük harfle ya da cümle cümle ayırmamak gibi).

    Kullanıcı bu kurallardan herhangi birini ihlal eder veya sözü geçenlere yönelik ihlal belirtisi gösteren davranışta bulunursa, site yönetimi kullanıcının sayfaya erişimini engelleyebilir veya hiçbir bilgilendirme yapmaksızın kullanıcının hesabını silebilir.

    Kullanıcılar site moderatörleriyle moderator.tr@sputniknews.com adresinden iletişime geçerek hesaplarının erişime açılmasını talep edebilir.

    Moderatöre gönderilen e-postalar şunları içermelidir:
    Konu: Hesap geri alma/ erişime açılması yazdıkları, kullanıcı adı,  hesaplarının silinmesi veya erişiminin engellenmesine yol açan davranışlarına yönelik bir açıklama.

    Site moderatörleri, iade etmeye veya erişime açılmaya uygun görmeleri halinde kullanıcı hesabını açacaktır.

    Kullanıcı hesabı yukarıdaki kuralların ihlalinin tekrarlanması halinde erişimi engellendiğinde yeniden alınamaz.

    Daha fazlası için: moderator.tr@sputniknews.com
    Giriş
    KayıtŞifrenizi unuttunuz mu?Gizlilik politikası
    Tamam