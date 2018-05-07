Suriye'de Rus savaş helikopteri düştü: Her iki pilot da yaşamını yitirdi

Açıklamada, helikopterin iki pilotunun hayatını kaydettiği aktarıldı.
Pilotların cesetlerine ulaşıldığı ve hava üssüne kaldırıldığı ifade edilirken, kazanın teknik arıza yüzünden çıktığı tahmin ediliyor.
Rusya Savunma Bakanlığı, Suriye'nin doğu bölgelerinde planlı uçuş yaptığı sırada KA-52 savaş helikopterinin düştüğünü belirtti.
Açıklamada, helikopterin iki pilotunun hayatını kaydettiği aktarıldı.
Pilotların cesetlerine ulaşıldığı ve hava üssüne kaldırıldığı ifade edilirken, kazanın teknik arıza yüzünden çıktığı tahmin ediliyor.
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