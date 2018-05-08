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    Irak- IKBY

    IKBY’de seçim tarihi netleşti

    © REUTERS / Alaa Al-Marjani
    Ortadoğu
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    Irak Kürt Bölgesel Yönetimi (IKBY) Başbakanı Neçirvan Barzani, parlamento seçimlerine ilişkin açıklamalarda bulundu.

    IKBY Başbakanı Neçirvan Barzani
    © REUTERS / Azad Lashkari
    Barzani: IKBY’de parlamento seçimleri eylülde yapılacak
    Irak Kürt Bölgesel Yönetimi'nde (IKBY) parlamento seçimlerinin tarihi netleşti.

    Rudaw'da yer alan habere göre Başbakanı Neçirvan Barzani, parlamento seçimlerinin bu yıl 30 Eylül tarihinde yapılacağını açıkladı.

    Geçen yılın 1 Kasım'ında yapılması planlanan seçimler, 16 Ekim'de yaşanan olayların ardından ertelenmişti. IKBY'nin 25 Eylül'de yaptığı bağımsızlık referandumuna karşılık olarak Irak yönetimi, birliklerini Kerkük'e doğru harekete geçirmiş ve bölgeyi 16 Ekim'de tamamen ele geçirmişti.

    IKBY Başbakanı Neçirvan Barzani
    © REUTERS / Azad Lashkari
    Neçirvan Barzani: Türkiye dahil tüm ülkelerle görüşmek istiyoruz
    AA muhabirine konuşan başbakanlık yetkilileri Barzani'nin seçim tarihi konusundaki kararını IKBY Bağımsız Yüksek Seçim Komisyonu'na ilettiğini doğrularken bu karara ilişkin henüz resmi bir açıklama yapılmadı.

    Normal şartlarda 1 Kasım 2017'de yapılması gereken IKBY'deki milletvekili genel seçimleri, 'siyasi partilerin yeterli hazırlığı yapamaması ve 25 Eylül 2017'de gerçekleştirilen gayrimeşru referandum' nedeniyle yapılamamış ve IKBY Meclisi mevcut 4'üncü dönem milletvekillerinin görev süresini 8 ay uzatma kararı almıştı.

    IKBY Bağımsız Yüksek Seçim ve Referandum Komisyonu Sözcüsü Şirvan Zirar, şubat ayında yaptığı açıklamada 'bölgedeki seçimlerin eylül ayına ertelenmesi konusunda siyasi partilerin hemfikir olduğunu' belirtmişti.

     

    Etiketler:
    parlamento, seçim, Neçirvan Barzani, Irak Kürt Bölgesel Yönetimi (IKBY), Irak
    Topluluk kurallarıTartışma
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