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    Suudi Arabistan Dışişleri Bakanı Adil el Cubeyr

    Suudi Arabistan: İran o kapasiteye ulaşırsa, nükleer silah ediniriz

    © REUTERS / Mohamed Abd El Ghany
    Ortadoğu
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    Suudi Arabistan Dışişleri Bakanı Adil el Cubeyr, İran'ın nükleer programına geri dönmesi durumunda ülkesinin de nükleer silahlar edineceğini söyledi.

    Uluslararası Atom Enerjisi Ajansı Başkanı Yukiya Amano
    © AP Photo / Ronald Zak
    UAEA: İran nükleerle ilgili taahhütlerini yerine getiriyor
    Cubeyr, ABD'nin İran nükleer anlaşmasından çekilmesine ilişkin CNN televizyonuna açıklamalarda bulundu.

    İran nükleer anlaşmasının ''kusurlu olduğunu ve İran'ın balistik füze programlarını kapsamadığını belirten Cubeyr,  bu anlaşmanın, İran'ın teröre verdiği desteği ve bölgedeki ülkelere müdahale etmesini engellemediğini ve bu nedenle de ABD Başkanı Donald Trump'ın bu kararına destek verdiklerini ifade etti.

    İran'ın nükleer programına geri dönmesi durumunda BM Güvenlik Konseyinin ABD dışındaki diğer daimi üyelerininin de anlaşmadan çekilmesi ve İran'a yaptırım uygulaması gerektiğini aktaran Cubeyr, Suudi Arabistan'ın nükleer bomba edinip edinmeyeceğine yönelik soruya, ''İran nükleer silah üretebilecek kapasiteye ulaşırsa, biz de halkımızı korumak için ne gerekiyorsa ve aynısını yaparız.'' yanıtını verdi.

    Trump kabine toplantısında
    © REUTERS / Jonathan Ernst
    Trump'tan İran'a gözdağı: Bir şeyler olacak
    Cubeyr, İran'ın Yemen'de Husilere balistik füze sağlamaya son vermesi gerektiğini de söyledi.

    ABD Başkanı Trump, Beyaz Saray'da dün yaptığı açıklamada, ülkesinin İran'la varılan nükleer anlaşmadan ayrılacağını ve 2015 yılında askıya alınan İran'a yönelik ekonomik yaptırımların en güçlü şekilde yeniden hayata geçirileceğini açıklamıştı.

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    Etiketler:
    İran nükleer anlaşması, Nükleer silah, Donald Trump, Adil el Cübeyr, ABD, İran, Suudi Arabistan
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