İzvestiya: Çin, Astana formatına dahil olmak istiyor, Ankara karşı çıkıyor

İzvestiya gazetesine konuşan bir üst düzey Çinli yetkili, Pekin yönetiminin Astana formatına dahil olmak için temaslarda bulunduğunu söyledi.
Çin'in Astana/Soçi formatında yer almaya sıcak baktığını kaydeden yetkili, Rusya'nın Pekin'in dahline karşı çıkmadığını belirtti.
'TÜRKİYE BASKININ ARTMASINDAN ÇEKİNİYOR'
Mustafa, "Türkiye, Çin'in katılımıyla beraber 'Doğu Türkistan İslam Hareketi' gibi sınır ötesi terör örgütlerine desteği kesme ve Suriye'nin toprak bütünlüğüne daha fazla saygı gösterme baskısının artmasından çekiniyor" dedi.
Mustafa, Suriye'nin toprak bütünlüğüne daha fazla saygı gösterilmesi hususunun Türkiye'nin Afrin'deki harekatıyla bağlantılı olarak ele alınabileceğinin altını çizdi.
Astana formatındaki 9. görüşme 14-15 Mayıs'ta düzenlenecek.
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