‘Esad, hakaretlere verdiği yanıtla Trump’ı tuş etti’

© AP Photo / SANA via AP Esad: Suriye'ye Türk askeri gönderilmesiyle teröristlere destek verilmesi arasında pek büyük fark yok

Rusya Dışişleri Bakanlığı Diplomasi Akademisi profesörü Aleksandr Vavilov, Sputnik’e açıklamasında, bu konuyla ilgili şu yorumda bulundu: “Beşar Esad’ın ifadeleri, bu adamın yüksek politik kültürünü gösteriyor. Benim görüşüm, Esad Trump’ı tuş etti. ABD Başkanı, sözünü sakınmadan söylüyor, sıkça gayri diplomatik açıklamalarda bulunuyor. Bağımsız bir ülkenin sevmediğin bir lideri de olsa birilerine karşı bu tür ifadeler kullanmak elbette patavatsızlığın zirvesi. Bunun siyasi bahanesi yok. Beşar Esad’ın bu ifadelere tepkisi ise zarif. Esad, mevcut duruma çok uygun yanıt verdi."

Trump’ın ‘hayvan’ tanımlamasını değerlendiren Esad, "Bu dil, Amerikan kültürünü mü temsil ediyor? Asıl sorulması gereken şey bu. Bu çok kötü, bence temsil etmiyor. Dünyada böylesi bir dil kullanan bir topluluk olduğunu düşünmüyorum” demişti.

Bu tür açıklamaların kişisel olarak pek umurunda olmadığını belirten Suriye lideri, “Önemli olan şey, ortada beni etkileyen, ülkemi etkileyen şeyler olup olmadığı, verdiğimiz savaş, teröristler ve içinde bulunduğumuz atmosfer” diye eklemişti.