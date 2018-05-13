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    İsrail Başbakanı Benyamin Netanyahu ABD büyükelçiliği galasında konuştu

    Netanyahu ABD Büyükelçiliği galasında konuştu: Kudüs, İsrail'in başkenti olarak kalacaktır

    © AFP 2018 / Gali Tibbon
    Ortadoğu
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    İsrail Başbakanı Benyamin Netanyahu, herhangi bir barış anlaşmasında 'Kudüs'ün İsrail'in başkenti olarak kalacağını' söyledi.

    Kudüs'te 14 MAyıs'ta açılacak ABD Büyükelçiliği'ne giden yollar
    © REUTERS / Ronen Zvulun
    Kudüs'te yollara ABD Büyükelçiliği tabelaları asıldı
    Netanyahu, ABD Büyükelçiliğinin yarın Kudüs'e taşınacak olması sebebiyle düzenlenen galaya katılarak konuşma yaptı. ABD Başkanı Donald Trump'a söz konusu kararlarından dolayı teşekkür eden Netanyahu, bu kararla İsrail ile ABD arasındaki müttefikliğin hiç olmadığı kadar güçlü hale geldiğini belirtti.

    Netanyahu, galaya katılan, aralarında Avusturya ve Romanya gibi ülkelerin de bulunduğu 32 devletin diplomatlarına büyükelçiliklerini Kudüs'e taşıma çağrısı yaparak, bu adımın 'barışı kolaylaştıracağını' söyledi.

    'Yeruşalayim'in (Kudüs'ün İbranice eski adı) Yahudilerin 'bin yıllık başkenti' ve İsrail devletinin 'uzun yıllardır başkenti' olduğunu ileri süren Netanyahu, "Herhangi bir barış anlaşmasında Kudüs, İsrail'in başkenti olarak kalacaktır" diye konuştu. Netanyahu ayrıca, ABD'nin 2015 yılında İran'la yapılan nükleer anlaşmadan çekilmesinden de memnun olduklarını sözlerine ekledi.

    ABD Başkanı Donald Trump'ın kızı Ivanka Trump ve eşi Jared Kushner'in de katıldığı galada Başkan Donald Trump tarih yazıyor diyen Netanyahu, Bu cesur kararı için çok minnettarız, halkımız sonsuza kadar kendisine minnetter kalacak ifadelerini kullandı.
    © REUTERS /
    ABD Başkanı Donald Trump'ın kızı Ivanka Trump ve eşi Jared Kushner'in de katıldığı galada "Başkan Donald Trump tarih yazıyor" diyen Netanyahu, "Bu cesur kararı için çok minnettarız, halkımız sonsuza kadar kendisine minnetter kalacak" ifadelerini kullandı.

    ABD Başkanı Trump, 6 Aralık 2017'de, Kudüs'ü 'İsrail'in başkenti' olarak tanıdığını ve ABD Büyükelçiliğinin Tel Aviv'den Kudüs'e taşınması yönünde talimat verdiğini açıklamıştı. ABD yönetimi büyükelçiliğini Tel Aviv'den Kudüs'e 14 Mayıs'ta taşıma kararı almıştı. Karar, bölgesel ve uluslararası düzeyde, Birleşmiş Milletler Genel Kurulu'nda büyük tepkiyle karşılanmıştı.

    • 28 AB ülkesinden yalnızca 4 tanesi galaya temsilci gönderdi: Avusturya, Çekya, Macaristan ve Romanya. Fotoğrafta da ABD Dışişleri Bakan Yardımcısı John Sullivan, Netanyahu ve eşi Sara Netanyahu görülüyor.
      28 AB ülkesinden yalnızca 4 tanesi galaya temsilci gönderdi: Avusturya, Çekya, Macaristan ve Romanya. Fotoğrafta da ABD Dışişleri Bakan Yardımcısı John Sullivan, Netanyahu ve eşi Sara Netanyahu görülüyor.
      © REUTERS / Amir Cohen
    • Bu arada El Kaide lideri Eymen el Zevahiri, 5 dakikalık ve ‘Tel Aviv, Müslüman Diyarı’dır’ adlı video mesajında Müslümanlara ABD’ye karşı cihat çağrısı yaptı. Trump’ın ‘modern Haçlı Seferleri’nin gerçek yüzünü ortaya koyduğunu söyleyen Zevahiri, Filistin liderliğini de ‘Filistin’i satmakla’ suçladı.
      Bu arada El Kaide lideri Eymen el Zevahiri, 5 dakikalık ve ‘Tel Aviv, Müslüman Diyarı’dır’ adlı video mesajında Müslümanlara ABD’ye karşı cihat çağrısı yaptı. Trump’ın ‘modern Haçlı Seferleri’nin gerçek yüzünü ortaya koyduğunu söyleyen Zevahiri, Filistin liderliğini de ‘Filistin’i satmakla’ suçladı.
      © REUTERS / Ammar Awad
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    © REUTERS / Amir Cohen
    28 AB ülkesinden yalnızca 4 tanesi galaya temsilci gönderdi: Avusturya, Çekya, Macaristan ve Romanya. Fotoğrafta da ABD Dışişleri Bakan Yardımcısı John Sullivan, Netanyahu ve eşi Sara Netanyahu görülüyor.

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    Etiketler:
    Jared Kushner, Ivanka Trump, Donald Trump, Benyamin Netanyahu, Kudüs, İsrail, ABD
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