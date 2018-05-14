ABD'nin Kudüs Büyükelçiliği açılıyor: Gazze'de 2 ölü, 69 yaralı

ABD Başkanı Donald Trump'ın Kudüs'ü 'İsrail'in başkenti' olarak tanıma kararı sonucu Tel Aviv'den taşınan büyükelçilik bugün Kudüs'te açılıyor. Trump'ın video bağlantısıyla seslenmesi ve kızı ile damadının katılımına sahne olacak açılış öncesi, Gazze sınırında protestolar düzenleniyor. Ölü, yaralı haberleri geliyor.

12.49: İsrail'in Haaretz gazetesi, dün gece Doğu Kudüs'ün Şoafat semtinde park edilmiş 26 aracın lastiklerinin kesilerek duvara 'Yahudiler uyanın' diye yazıldığını ve Silvan semtinde bir Yahudi evine molotof atıldığını, bu iki olayla ilgili soruşturma açıldığını haber yaptı.

Protests against US Embassy move to Jerusalem ongoing, 2 reported killed https://t.co/jJMQCyByxd https://t.co/wBfNLKM1Tm — RT (@RT_com) 14 Mayıs 2018

12.47: İsrail'in Haaretz gazetesi, Gazze'de İsrail ateşinde ölen Filistinli sayısının 2'ye çıktığını duyurdu. İkinci kurbanın 29 yaşında olduğu belirtildi. Böylece 30 Mart'ta protestoların başlamasından beri öldürülen Filistinlilerin sayısı en az 47'ye yükseldi.

12.38: Gazze Sağlık Bakanlığı, Gazee-İsrail sınırında binlerce kişinin katıldığı protestolara İsrail ordusunun açtığı ateşte en az 1 Filistinlinin öldüğünü, 69 Filistinlinin yaralandığını duyurdu. Güneydoğudaki Han Yunis'te öldürülen Filistinlinin 21 yaşında, yaralılardan 9'unun durumunun ciddi olduğu açıklandı.

12.25: ABD Büyükelçiliği'nin Tel Aviv'den taşınarak İsrail'in kuruluşunun 70. yıldönümü olan bugün Kudüs'te açılmasına karşı Gazze'de protestolar düzenleniyor. İsrail güvenlik güçlerinin müdahalesi sonucu en az 22 Filistinlinin yaralandığı haberini 1 Filistinlinin öldürüldüğü haberi takip etti.

11.10: Arap Birliği, ABD Büyükelçiliği'nin Kudüs'e taşınmasını 'yasadışı' diye niteleyerek çarşamba günü olağanüstü toplanacağını duyurdu. Arap Birliği, toplantının, 'ABD'nin elçiliğini Kudüs'e taşımasına dair yasadışı kararına karşılık vermek için' düzenleneceğini açıkladı.

10.33: Lübnan'daki İran destekli Şii direniş hareketi Hizbullah'ın 2 numarasından, Trump'ın ABD Büyükelçiliğini Kudüs'e taşıma kararının 'değersiz' olduğuna dair bir açıklama geldi. Hizbullah Genel Sekreter Yardımcısı Şeyh Naim Kasım, Golan Tepeleri'nde İsrail işgali altındaki bölgede geçen hafta İsrail mevzilerine düzenlenen saldırıların iki taraf arasındaki caydırıcılık dengesini teyit ettiğini de söyledi.