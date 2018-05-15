Kayıt
15:47 15 Mayıs 2018
Ankara+ 24°C
İstanbul+ 22°C
Canlı Yayın
    Arama
    ABD Başkanı Donald Trump'ın kızı Ivanka Trump ve eşi Jared Kushner'in de katıldığı galada Başkan Donald Trump tarih yazıyor diyen Netanyahu, Bu cesur kararı için çok minnettarız, halkımız sonsuza kadar kendisine minnetter kalacak ifadelerini kullandı.

    Netanyahu: Erdoğan öldürmeyi çok iyi bilir

    © REUTERS /
    Ortadoğu
    URL'yi kısaltın
    0 13

    ABD'nin Kudüs Büyükelçiliği'ne karşı Gazze sınırında protesto düzenleyen Filistinlilerden 60'ını öldürüp 2.770'ini yaralayan İsrail'i 'soykırım' ve devlet terörüyle' suçlayan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a İsrail'den yanıt geldi.

    İsrail Başbakanı Benyamin Netanyahu, Twitter'dan şu mesajı paylaştı:

    ''Erdoğan Hamas'ın en büyük destekçilerinden biridir, dolayısıyla kendisi terör ve katliamdan şüphesiz çok iyi anlar. Kendisine tavsiyem, bize ahlak vaazı vermesin.''

    İsrail Başbakanı Benyamin Netanyahu-Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan
    © AFP 2018 / RONEN ZVULUN, OZAN KOSE
    Netanyahu-Erdoğan söz düellosunda 2. raund: Kuzey Kıbrıs'ı işgal eden, Afrin'de sivilleri katleden biri bize ahlak üzerine vaaz veremez
    'HAMAS İSRAİL'İ YOK ETMEYİ AMAÇLIYOR'

    ​Bu sözleriyle Erdoğan'ın 2009'da Davos'ta dönemin İsrail Cumhurbaşkanı Şimon Peres'e yaptığı ''Siz öldürmeyi çok iyi bilirsiniz'' çıkışına da atıf yapan Netanyahu, dün katliamı şu sözlerle savunmuştu:

    ''Her ülkenin kendi sınırlarını koruma zorunluluğu vardır. Hamas terör örgütü İsrail'i yok etmek ve bu hedefine ulaşmak için binlerce kişiyi sınırdan yasadışı göndermek istediğini ilan ediyor. Biz de egemenliğimizi ve vatandaşlarımızı korumaya kararlı olup, eylemlerimizi sürdüreceğiz.''

    ABD'nin Kudüs Büyükelçiliği'nin açılışını protesto için İsrail sınırına yürüyen Gazzelilere İsrail'in havadan göz yaşartıcı gazla müdahalesi
    © AFP 2018 / MOHAMMED ABED
    Tarihe geçen kanlı açılış: Gazze'de en az 58 ölü, 2.700'ü aşkın yaralı
    EN AZ 9 ÇOCUK ÖLDÜ

    Bugün Gazze'deki Sağlık Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada, İsrail saldırısında öldürülenlerin sayısının 60'a yükseldiği, yaralı sayısının 2.770'i geçtiği duyuruldu.​ Kurbanlardan 8'inin 16 yaşın altında çocuk olduğu, bir bebeğin de İsrail ordusunun kulandığı gazı soluyarak öldüğü belirtildi.

    GERÇEK MERMİLERLE VURDULAR

    Yaralılardan 225'inin çocuk ve 86'sının kadın olduğu aktarıldı. Yaralananların yarısından fazlası da İsrail ordusunun keskin nişancılarının kullandığı gerçek mermilerle vuruldu.

    ABD'nin Kudüs Büyükelçiliği açılışında Trump'a ithaf tabelasını gösteren kızı ve danışmanı Ivanka Trump ile Hazine Bakanı Steven Mnuchin
    © REUTERS / Ronen Zvulun
    Netanyahu bayram etti: ABD'nin Kudüs Büyükelçiliği törenle açıldı
    6 HAFTADA EN AZ 114 ÖLÜ

    30 Mart'ta 6 hafta boyunca devam etmesi hedefiyle başlayan protestolarda İsrail tarafından öldürülen Filistinlilerin sayısı en az 114'e ulaştı. Tüm bu zaman boyunca sadece bir İsrail askeri yaralandı.

    ÇİFT PATLAR MERMİ Mİ?

    Avrupa-Akdeniz İnsan Hakları Örgütü (Euro-Med), İsrail'in Gazze'de Filistinlilere karşı orantısız güç kullandığını, tahrip uçlu mermiyle (çift patlar mermi) ateş ettiğini söyleyerek, uluslararası soruşturma çağrısı yaptı.

    Etiketler:
    Recep Tayyip Erdoğan, Benyamin Netanyahu, Gazze, Kudüs, Türkiye, İsrail
    Topluluk kurallarıTartışma
    Facebook hesabınızla yorum yapınSputnik hesabınızla yorum yapın

    Haberler

    Tüm haberler
    Tüm haberler

    Önerilenler

    Multimedya

    Nijeryalı rahibeye Nevşehir'de coşkulu karşılama
    Nijeryalı rahibeye Nevşehir'de coşkulu karşılama
    Karikatür
    ABD, İsrail'e 'doğum günü hediyesi' olarak büyükelçiliğini Kudüs'e taşıdı
    İnfografik
    2018'in ilk çeyreğinde Rusya ile Türkiye arasındaki ticaret hacmi
    Kayıt
    captcha
    GirişGizlilik politikası
    Kayıt'a tıklayarak Gizlilik Politikası'nı kabul ettiğinizi ve kişisel verilerinizin Gizlilik Politikası'na uygun bir şekilde kullanılmasına onay verdiğinizi teyit edersiniz.
    Şifre kurtarma
    captcha
    GirişGizlilik politikası
    Kayıt
    tr.sputniknews.com profiliniz var mı?
    EvetHayır
    Kayıt
    avatar

    Merhaba, !

    tr.sputniknews.com profilim yok
    KayıtŞifrenizi unuttunuz mu?Gizlilik politikası
    Kayıt
    avatar

    Merhaba, !

    Giriş
    tr.sputniknews.com profilim var
    Profili sil
    tr.sputniknews.com profilinizi silmek istediğinizden emin misiniz?
    EvetHayır
    Profiliniz silindi! Profilinizi, 30 gün içinde kurtarabilirsiniz. Bunun için kayıt sırasında e-mail'inize gönderilen mesajdaki bağlantıya tıklamanız yeterli.
    Kapat
    Topluluk kuralları
    Sputnik’teki kullanıcı hesapları veya sosyal ağ hesaplarıyla kullanıcıların tescil edilmesi ve yetkilendirilmesi aşağıdaki kuralların kullanıcılar tarafından bilindiğini ve kabul edildiğini gösterir:
    Kullanıcılar ulusal ve uluslararası kurallara riayet etmek, görüşmelerdeki diğer katılımcı ve gönderilerde adı geçen kişilere karşı saygılı davranmak zorundadır. Site yönetimi, sitenin genel kullanımı dışındaki herhangi bir dilde yapılan her türlü yorumu silme hakkına sahiptir.

    sputniknews.com’un bütün dillerdeki yayınlarına gönderilen her türlü yorum üzerinde oynama yapılabilir.

    Kullanıcı yorumları aşağıdaki durumlar halinde silinecektir;

    Mevcut gönderiyle alakalı değilse.

    Herhangi bir ırkçı, etnik, cinsiyetçi, dini veya içtimai esasa dayalı nefret söylemi ve ayrımcılık içeriyor ise veya azınlık hakları ihlal ediliyorsa.

    Ruhsal veya başka bir yönden zarar vererek, çocuk hakları ihlal ediliyorsa,

    Herhangi bir aşırı düşünce içeriyor veya yasa dışı eylemlere teşvik ediyorsa.

    Başka kullanıcılara, kişilere veya özel kuruluşa yönelik tehdit, itibara zarar verme veya ticari şöhret zedelemeye yönelik bir söylem içeriyorsa.

    Sputnik’e yönelik saygısızca bir söylem veya aşağılama içeriyorsa.

    Özel hayatın gizliliği ihlal ediliyor, üçüncü kişilerin onayı olmaksızın kişisel bilgiler yayınlanıyor veya haberleşme gizliliği ihlal ediliyorsa.

    Hayvanlara yönelik şiddet, işkenceden bahsediliyor veya bu tarz görüntüleri barındırıyorsa.

    İntihar yöntemlerine ilişkin söylemler veya buna yönelik bir teşvik içeriyorsa.

    Ticari amaç güdüyor, yasadışı siyasi kuruluş reklamı veya uygunsuz bir reklam içeriyor, ya da bu çeşit bilgi barındıran başka bir çevrimiçi kaynağa bağlantı gösteriliyorsa.

    Yetkilendirilmeksizin üçüncü kişilerin hizmetleri veya ürünlerin tanıtımı yapılıyorsa.

    Küfür, saldırı veya türevlerini içeren veya bu tanımlamaya uyan herhangi bir sözcüğe yönelik ipuçları içeriyorsa.

    Spam içeriyor, spam barındıran toplu mail hizmetlerinin ve çabuk zengin olma planı bulunduran içeriklerin reklamı yapılıyorsa.

    Uyuşturucu madde kullanımına teşvik ediliyor, bu maddelerin kullanımı ve üretimine yönelik bilgi içeriyorsa.

    Virüs veya kötü amaçlı yazılım içeriyorsa.

    Aynı temalı birçok yorumun gönderildiği örgütlü bir hareket planının parçasıysa (flash mob).

    Birçok tutarsız ve ilgisiz iletiyle tartışma sekmesi altında yığılma yaratıyorsa (flood yapma).

    Görgü kurallarına aykırı, her türlü saldırgan, küçük düşürücü ve kötüye kullanım bulunduran bir söylem barındırıyorsa (trolleme).

    Dilin standart kurallarına uygunsuz bir şekilde yazılmışsa (Çoğunlukla veya tamamen büyük harfle ya da cümle cümle ayırmamak gibi).

    Kullanıcı bu kurallardan herhangi birini ihlal eder veya sözü geçenlere yönelik ihlal belirtisi gösteren davranışta bulunursa, site yönetimi kullanıcının sayfaya erişimini engelleyebilir veya hiçbir bilgilendirme yapmaksızın kullanıcının hesabını silebilir.

    Kullanıcılar site moderatörleriyle moderator.tr@sputniknews.com adresinden iletişime geçerek hesaplarının erişime açılmasını talep edebilir.

    Moderatöre gönderilen e-postalar şunları içermelidir:
    Konu: Hesap geri alma/ erişime açılması yazdıkları, kullanıcı adı,  hesaplarının silinmesi veya erişiminin engellenmesine yol açan davranışlarına yönelik bir açıklama.

    Site moderatörleri, iade etmeye veya erişime açılmaya uygun görmeleri halinde kullanıcı hesabını açacaktır.

    Kullanıcı hesabı yukarıdaki kuralların ihlalinin tekrarlanması halinde erişimi engellendiğinde yeniden alınamaz.

    Daha fazlası için: moderator.tr@sputniknews.com
    Giriş
    KayıtŞifrenizi unuttunuz mu?Gizlilik politikası
    Tamam