Netanyahu: Erdoğan öldürmeyi çok iyi bilir

İsrail Başbakanı Benyamin Netanyahu, Twitter'dan şu mesajı paylaştı:

''Erdoğan Hamas'ın en büyük destekçilerinden biridir, dolayısıyla kendisi terör ve katliamdan şüphesiz çok iyi anlar. Kendisine tavsiyem, bize ahlak vaazı vermesin.''

Erdogan is among Hamas's biggest supporters and there is no doubt that he well understands terrorism and slaughter. I suggest that he not preach morality to us — Benjamin Netanyahu (@netanyahu) 15 Mayıs 2018

© AFP 2018 / RONEN ZVULUN, OZAN KOSE Netanyahu-Erdoğan söz düellosunda 2. raund: Kuzey Kıbrıs'ı işgal eden, Afrin'de sivilleri katleden biri bize ahlak üzerine vaaz veremez

​Bu sözleriyle Erdoğan'ın 2009'da Davos'ta dönemin İsrail Cumhurbaşkanı Şimon Peres'e yaptığı ''Siz öldürmeyi çok iyi bilirsiniz'' çıkışına da atıf yapan Netanyahu, dün katliamı şu sözlerle savunmuştu:

''Her ülkenin kendi sınırlarını koruma zorunluluğu vardır. Hamas terör örgütü İsrail'i yok etmek ve bu hedefine ulaşmak için binlerce kişiyi sınırdan yasadışı göndermek istediğini ilan ediyor. Biz de egemenliğimizi ve vatandaşlarımızı korumaya kararlı olup, eylemlerimizi sürdüreceğiz.''

לכל מדינה החובה להגן על גבולותיה. ארגון הטרור חמאס מצהיר שבכוונתו להשמיד את ישראל ושולח אלפים לפרוץ את גדר הגבול כדי לממש מטרה זו. נמשיך לפעול בנחישות כדי להגן על ריבונותנו ואזרחינו — Benjamin Netanyahu (@netanyahu) 14 Mayıs 2018

© AFP 2018 / MOHAMMED ABED Tarihe geçen kanlı açılış: Gazze'de en az 58 ölü, 2.700'ü aşkın yaralı

Bugün Gazze'deki Sağlık Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada, İsrail saldırısında öldürülenlerin sayısının 60'a yükseldiği, yaralı sayısının 2.770'i geçtiği duyuruldu.​ Kurbanlardan 8'inin 16 yaşın altında çocuk olduğu, bir bebeğin de İsrail ordusunun kulandığı gazı soluyarak öldüğü belirtildi.

GERÇEK MERMİLERLE VURDULAR

Yaralılardan 225'inin çocuk ve 86'sının kadın olduğu aktarıldı. Yaralananların yarısından fazlası da İsrail ordusunun keskin nişancılarının kullandığı gerçek mermilerle vuruldu.

© REUTERS / Ronen Zvulun Netanyahu bayram etti: ABD'nin Kudüs Büyükelçiliği törenle açıldı 6 HAFTADA EN AZ 114 ÖLÜ

30 Mart'ta 6 hafta boyunca devam etmesi hedefiyle başlayan protestolarda İsrail tarafından öldürülen Filistinlilerin sayısı en az 114'e ulaştı. Tüm bu zaman boyunca sadece bir İsrail askeri yaralandı.

ÇİFT PATLAR MERMİ Mİ?

Avrupa-Akdeniz İnsan Hakları Örgütü (Euro-Med), İsrail'in Gazze'de Filistinlilere karşı orantısız güç kullandığını, tahrip uçlu mermiyle (çift patlar mermi) ateş ettiğini söyleyerek, uluslararası soruşturma çağrısı yaptı.