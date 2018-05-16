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    Ürdünlü savaş pilotu Muaz el-Kesasibe

    Ürdünlü pilotu kafeste canlı canlı yakan IŞİD lideri yakalandı

    © AFP 2018 / KHALIL MAZRAAWI
    Ortadoğu
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    Mayıs ayı başında Ankara-Bağdat işbirliğiyle yakalanan IŞİD'in 'en çok aranan 5 liderinden'biri olan Suriyeli Saddam Cemal'in 2 yıl önce 26 yaşındaki Ürdünlü savaş pilotu Muaz el-Kesasibe'yi kafeste canlı canlı yakan IŞİD lideri olduğu belirtiliyor.

    Ebubekir el Bağdadi
    © REUTERS /
    Ankara-Bağdat işbirliğiyle IŞİD'in 'en çok aranan' 5 lideri yakalandı
    Daily Mail'in haberine göre 9 Mayıs'ta Irak'ta yakalanan IŞİD liderleri arasında 2 yıl önce  26 yaşındaki Ürdünlü savaş pilotu Muaz el-Kesasibe'yi kafeste canlı canlı yakan Saddam El Cemal de yer alıyor.

    Cemal ile beraber 4 diğer IŞİD komutanının da yakalandığı açıklanmıştı. 

    Irak hükümetinin güvenlik danışmanı, Türkiye'de yakalanan IŞİD lideri Ebubekir el Bağdadi'nin kilit önemdeki bir yardımcısının, kendilerine teslim edildiğini açıklamış ve  Bağdadi'nin sağ kolunun telefonundaki bir uygulama sayesinde dört IŞİD komutanın tuzağa düşürüldüğünü belirtmişti.

    Cemal'in yanı sıra diğer yakalanan IŞİD liderlerinin kimlikleri Iraklı İsmail İthavi, Iraklı Ömer Karbuli, Essam Zabai ve Suriyeli Muhammed Kadir olarak açıklanmıştı.

    Ürdünlü güvenlik yetkilileri pilotun infazını Cemal'in planlandığını düşünüyor. Kesasibe'nin uçağı 2014 yılında Suriye'nin Rakka kentinde düşmüş, pilot rehin alınmıştı.

    Polis - kelepçe
    © Flickr
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    2015 yılında IŞİD Kesasibe'nin canlı canlı yakılarak infaz edildiği görüntüleri sosyal medyadan paylaşmış ve tüm dünyayı şoke etmişti.

    IŞİD Kesasibe karşılığında Ürdün'de hapiste olan başarısız intihar bombacısı Sajida al-Rishawi'nin serbest kalmasını istemişti.

    Eskiden Özgür Suriye Ordusu'na (ÖSO) bağlı Allahu Ekber Tugayı'nın lideri olan ve Deyr ez Zor'da faaliyet gösteren Saddam Cemal, El Cezire'nin aktardığına göre bir dönem ÖSO'nun Suriye'nin doğusundan sorumlu olan komutanıydı.

    Ancak Cemal 2013'te IŞİD'e katıldığını açıklamıştı.

    PİLOTUN BABASI, IŞİD LİDERİNİN ÜRDÜN'DE YARGILANMASINI İSTEDİ

    El Arabiya'nın haberine göre Muaz el-Kesasibe'nin babası Saddam Cemal'in oğlunun başına gelenlerden daha vahşi bir şekilde cezalandırılmasını istedi.

    El Arabiya'ya konuşan baba Ebu Cevad el Kesasibe " Başımı yastığa koyduğumda, dualarımda Muaz'ı görüyorum. Her saniye onu görüyorum. Onun için her gün yas tutuyorum" dedi.

    Acılı baba oğlunun katili ile yüz yüze gelirse neler olabileceğini hayal edemediğini de belirtti.

    Cemal'in yakalandığını duyduğunda çok öfkelendiğini ve onun oğlunun başına gelenlerden 'daha kötü şekilde' cezalandırılması gerektiğini savunan baba Ebu Cevad "Cinayeti tüm dünyayı şoke eden oğlunun yasını tutan bir babadan ne bekliyorsunuz ki?" ifadelerini kullandı.

    Ebu Cevad, Saddam Cemal'in Irak'tan getirtilip Ürdün'de yargılanmasını da talep etti.

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    Etiketler:
    IŞİD, Ebu Cevad el Kesasibe, Muaz el-Kesasibe, Saddam Cemal, Irak, Ürdün
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