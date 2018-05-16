Ürdünlü pilotu kafeste canlı canlı yakan IŞİD lideri yakalandı

Cemal ile beraber 4 diğer IŞİD komutanının da yakalandığı açıklanmıştı.
Irak hükümetinin güvenlik danışmanı, Türkiye'de yakalanan IŞİD lideri Ebubekir el Bağdadi'nin kilit önemdeki bir yardımcısının, kendilerine teslim edildiğini açıklamış ve Bağdadi'nin sağ kolunun telefonundaki bir uygulama sayesinde dört IŞİD komutanın tuzağa düşürüldüğünü belirtmişti.
Cemal'in yanı sıra diğer yakalanan IŞİD liderlerinin kimlikleri Iraklı İsmail İthavi, Iraklı Ömer Karbuli, Essam Zabai ve Suriyeli Muhammed Kadir olarak açıklanmıştı.
ISIS leader Saddam al-Jamal who burned pilot alive captured in Iraq— Cav – Glappr (@CavGlappr) May 15, 2018
Hope he gets what he deserves — Jail is too good for himhttps://t.co/lRk65ZMqhG
Ürdünlü güvenlik yetkilileri pilotun infazını Cemal'in planlandığını düşünüyor. Kesasibe'nin uçağı 2014 yılında Suriye'nin Rakka kentinde düşmüş, pilot rehin alınmıştı.
IŞİD Kesasibe karşılığında Ürdün'de hapiste olan başarısız intihar bombacısı Sajida al-Rishawi'nin serbest kalmasını istemişti.
Eskiden Özgür Suriye Ordusu'na (ÖSO) bağlı Allahu Ekber Tugayı'nın lideri olan ve Deyr ez Zor'da faaliyet gösteren Saddam Cemal, El Cezire'nin aktardığına göre bir dönem ÖSO'nun Suriye'nin doğusundan sorumlu olan komutanıydı.
Ancak Cemal 2013'te IŞİD'e katıldığını açıklamıştı.
PİLOTUN BABASI, IŞİD LİDERİNİN ÜRDÜN'DE YARGILANMASINI İSTEDİ
El Arabiya'nın haberine göre Muaz el-Kesasibe'nin babası Saddam Cemal'in oğlunun başına gelenlerden daha vahşi bir şekilde cezalandırılmasını istedi.
El Arabiya'ya konuşan baba Ebu Cevad el Kesasibe " Başımı yastığa koyduğumda, dualarımda Muaz'ı görüyorum. Her saniye onu görüyorum. Onun için her gün yas tutuyorum" dedi.
Acılı baba oğlunun katili ile yüz yüze gelirse neler olabileceğini hayal edemediğini de belirtti.
Cemal'in yakalandığını duyduğunda çok öfkelendiğini ve onun oğlunun başına gelenlerden 'daha kötü şekilde' cezalandırılması gerektiğini savunan baba Ebu Cevad "Cinayeti tüm dünyayı şoke eden oğlunun yasını tutan bir babadan ne bekliyorsunuz ki?" ifadelerini kullandı.
Ebu Cevad, Saddam Cemal'in Irak'tan getirtilip Ürdün'de yargılanmasını da talep etti.
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