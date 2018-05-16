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    Recep Tayyip Erdoğan - Vladimir Putin

    Kremlin: Putin ile Erdoğan, çok sayıda Filistinli göstericinin ölmesinden ciddi derecede kaygılı

    © AA / Kayhan Özer
    Ortadoğu
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    Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Filistin'deki son gelişmelerle ilgili olarak Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'le bugün telefonda görüştü.

    G20 Liderler Zirvesi, Hamburg'da başladı: Angela Merkel ve Recep Tayyip Erdoğan
    © REUTERS / Kai Pfaffenbach
    Erdoğan, Merkel ile Kudüs’ü görüştü
    Cumhurbaşkanlığı kaynaklarının verdiği bilgiye göre Erdoğan-Putin görüşmesinde, ABD'nin büyükelçiliğini Kudüs'e taşıması ve Gazze'de Filistinli göstericilerin hedef alınması neticesinde bölgede yaşanan gerilim ele alındı.

    Filistinli göstericilerin tüm dünyanın gözü önünde hunharca saldırıya uğramalarının utanç verici olduğunu belirten Cumhurbaşkanı Erdoğan, Türkiye'nin İslam İşbirliği Teşkilatı Zirve Dönem Başkanı olarak, 18 Mayıs'ta İstanbul'da düzenleyeceği İslam İşbirliği Teşkilatı Olağanüstü Zirvesi hakkında da bilgi paylaşımında bulundu.

    KREMLİN: PUTİN, BM'NİN KARARLARI TEMELİNDE İKİ TARAFI MEMNUN EDECEK ÇÖZÜM ARAYIŞI İÇİN MÜZAKERELERİN BAŞLATILMASININ ÖNEMİNİ VURGULADI

    Kremlin'den yapılan açıklamaya göre Putin ve Erdoğan, çok sayıda göstericinin hayatını kaybetmesinden ciddi derecede kaygılı duyduğunu belirtti.

    Putin, şiddetten kaçınmanın ve BM'nin ilgili kararları temelinde her iki tarafı memnun edecek çözüm arayışı için sonuç odaklı müzakere süreci başlatılmasının önemli olduğunu vurguladı.

    'SURİYE KONUSUNDA FİKİR ALIŞVERİŞİNE DEVAM EDİLDİ'

    Bu arada Putin ve Erdoğan, dün tamamlanan Astana-9 görüşmelerinin sonuçları ışığında Suriye konusunda fikir alışverişine devam etti.

    PUTİN'DEN ERDOĞAN'A RAMAZAN TEBRİĞİ

    Liderler enerji işbirliğini de ele alırken Putin, Ramazan ayının başlaması nedeniyle Erdoğan'ı tebrik etti.

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    Etiketler:
    Recep Tayyip Erdoğan, Vladimir Putin, Filistin, İsrail, Suriye, Türkiye, Rusya
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