Suudi Arabistan, YPG öncülüğündeki sınır muhafızları gücünü finanse ediyor

ABD Başkanı Donald Trump'ın ''Suriye'de kalmamızı istiyorsanız finanse edersiniz'' diye baskı yaptığı Suudi Arabistan, Pentagon'un YPG'nin öncülüğünde Suriye'nin kuzeyinde oluşturduğu Sınır Muhafızları Gücü'nü finanse etmeye başladı.

Hem Suriye hükümetine yakın el Vatan gazetesi hem de Suriyeli muhaliflerin 'Baladi News' sitesi, PYD/YPG'nin öncülük ettiği ve Arapların El Senadid Kuvveti'nin katıldığı Sınır Muhafızları Gücü'nün Suudi Arabistan tarafından desteklendiğini duyurdu.

El Vatan sınır muhafızları gücünün kurulma sürecinin başladığı yer olarak PYD/YPG'nin kontrolündeki bölgenin Haseke vilayetini gösterdi. 'Baladi News', Suriye'nin Irak sınırında, Musul kentine yakın Yarubiye'de sınır muhafızları kayıtlarının başladığını kaydetti. Sahada Suudi askeri danışmanlar olduğuna dair haberler de geldi.

#Hasaka #YPG #SaudiArabia Wie schon bei Raqqa vor einiger Zeit sind jetzt bei Hasaka saudische Militärberater für die kurdische YPG aufgetaucht. Zieht Trump seine Truppen ab, sollen offenbar die Saudis nachrücken. Eine gewaltige Eskalation droht. pic.twitter.com/Ag7kOFFWAE — YOURMEDIA AGENCY (@YourmediaAgency) 27 Mayıs 2018

© AFP 2018 / DELIL SOULEIMAN ‘ABD ile PYD’den ordu hazırlığı’ iddiası

PYD/YPG unsurlarının, Suriye-Türkiye sınırındaki Rasulayn kentinde hendekler kazdığını ve sınıra beton bariyerler yerleştirdiğini yazan 'Baladi News', yeni gücün Suriye-Irak-Türkiye sınırında kontrol noktaları oluşturmaya hazırlandığını aktardı.

'GENÇLER PARASIZLIKTAN KATILIYOR'

© AA / ​Ankara, ABD’ye 'PYD’ye silahlı eğitim' konusunda rahatsızlığını iletti Haberlerde PYD/YPG'nin Suudi Arabistan'ın finanse ettiği yeni sınır muhafızlarına katılım için izin verdiğini belirten yerel kaynaklar, ''Bölgedeki ekonomik sıkıntının büyümesinden ötürü gençler sınır muhafızlarına katılıyor'' dedi.

'200 DOLAR MAAŞ'

Buna göre 2 yıl görev yapacak muhafızlar, adam başı 200 dolar maaş alacak.

© REUTERS / Erik De Castro '30 bin kişilik askeri güç DSG'ye bağlı olacak, ABD eğitip donatacak'

Suriye Aşiretleri Yüksek Konseyi denilen oluşumun sözcüsü Hammad Esad ise yeni sınır muhafızları gücünün YPG'nin yalanlarına göz yumma ağının bir parçası olduğunu dile getirdi.

'RİYAD-ANKARA İHTİLAFI KÖRÜKLENECEK'

El Senadid Kuvveti, 2014'te Şammar aşireti tarafından IŞİD'le savaşmak için kurulmuştu.

Aslında Şammar aşireti ile Suudi Arabistan arasında büyük görüş ayrılıkları olduğunu söyleyen Esad ''Suudierin bu güçteki rolüyle ilgili sızıntı yapılması, Riyad ile Ankara arasındaki ihtilaf ve gerilimi tırmandırma çabasıdır'' değerlendirmesinde bulundu.

'30 BİN KİŞİLİK ORDU' NİTELİĞİNDE

Ocak ayında ABD ile ABD öncülüğündeki uluslararası koalisyon Suriye'nin kuzeyinde 30 bin kişilik bir 'sınır muhafız gücünün' kurulacağını açıklamıştı. Ankara, buna çok sert tepki göstermişti.