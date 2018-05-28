Suudi Arabistan, YPG öncülüğündeki sınır muhafızları gücünü finanse ediyor

Hem Suriye hükümetine yakın el Vatan gazetesi hem de Suriyeli muhaliflerin 'Baladi News' sitesi, PYD/YPG'nin öncülük ettiği ve Arapların El Senadid Kuvveti'nin katıldığı Sınır Muhafızları Gücü'nün Suudi Arabistan tarafından desteklendiğini duyurdu.
YPG, Arab militia to join Saudi-sponsored border force in Syriahttps://t.co/QC2qCCGyIr #NRTnews #Rojava #Syria #TwitterKurds pic.twitter.com/2wJZWzldij— NRT English (@NRT_English) 28 Mayıs 2018
El Vatan sınır muhafızları gücünün kurulma sürecinin başladığı yer olarak PYD/YPG'nin kontrolündeki bölgenin Haseke vilayetini gösterdi. 'Baladi News', Suriye'nin Irak sınırında, Musul kentine yakın Yarubiye'de sınır muhafızları kayıtlarının başladığını kaydetti. Sahada Suudi askeri danışmanlar olduğuna dair haberler de geldi.
#Hasaka #YPG #SaudiArabia Wie schon bei Raqqa vor einiger Zeit sind jetzt bei Hasaka saudische Militärberater für die kurdische YPG aufgetaucht. Zieht Trump seine Truppen ab, sollen offenbar die Saudis nachrücken. Eine gewaltige Eskalation droht. pic.twitter.com/Ag7kOFFWAE— YOURMEDIA AGENCY (@YourmediaAgency) 27 Mayıs 2018
PYD/YPG unsurlarının, Suriye-Türkiye sınırındaki Rasulayn kentinde hendekler kazdığını ve sınıra beton bariyerler yerleştirdiğini yazan 'Baladi News', yeni gücün Suriye-Irak-Türkiye sınırında kontrol noktaları oluşturmaya hazırlandığını aktardı.
'GENÇLER PARASIZLIKTAN KATILIYOR'
'200 DOLAR MAAŞ'
Buna göre 2 yıl görev yapacak muhafızlar, adam başı 200 dolar maaş alacak.
Suriye Aşiretleri Yüksek Konseyi denilen oluşumun sözcüsü Hammad Esad ise yeni sınır muhafızları gücünün YPG'nin yalanlarına göz yumma ağının bir parçası olduğunu dile getirdi.
'RİYAD-ANKARA İHTİLAFI KÖRÜKLENECEK'
El Senadid Kuvveti, 2014'te Şammar aşireti tarafından IŞİD'le savaşmak için kurulmuştu.
'30 BİN KİŞİLİK ORDU' NİTELİĞİNDE
Ocak ayında ABD ile ABD öncülüğündeki uluslararası koalisyon Suriye'nin kuzeyinde 30 bin kişilik bir 'sınır muhafız gücünün' kurulacağını açıklamıştı. Ankara, buna çok sert tepki göstermişti.
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