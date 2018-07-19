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03:12 20 Temmuz 2018
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    Joseph Votel

    CENTCOM Komutanı Votel'den Menbiç açıklaması: Türkiye'yle ortak devriyeler için eğitim başlıyor

    © REUTERS / Kevin Lamarque
    Ortadoğu
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    ABD Merkez Kuvvetler (CENTCOM) Komutanı Orgeneral Joseph Votel, Menbiç yol haritası kapsamında Türkiye ile ABD'nin cephe hattında yapacağı ortak devriyeler için verilecek eğitimlerin yakında başlayacağını söyledi.

    Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Hami Aksoy
    © AA / Cem Özdel
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    Orgeneral Votel, ABD Savunma Bakanlığına (Pentagon) video konferans yöntemi ile bağlanarak, ABD'nin Ortadoğu'daki operasyonları hakkında değerlendirmelerde bulundu. ABD'nin Suriye'deki faaliyetlerini değerlendiren Votel, Türkiye ile ABD'nin üzerinde mutabakata vardığı Menbiç yol haritası çerçevesinde Türkiye ile koordineli bağımsız devriyeler yapmaya devam ettiklerini söyledi.

    Menbiç'te iki ülkenin yürüteceği ortak devriyelere de değinen Votel, "Diplomatik yol haritasının bir parçası olarak, bu son derece karmaşık ortamda cephe hattının bazı parçalarında ortak devriye yapmak üzere gerekli eğitimler yakın zamanda başlayacak" şeklinde konuştu.

    'RUSYA İLE KULLANDIĞIMIZ İLETİŞİM KANALI AÇIK'

    Helsinki'de Trump-Putin zirvesine özel kibrit paketleri piyasada
    © REUTERS / Leonhard Foeger
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    Bu arada ABD Başkanı Donald Trump ile Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in Finlandiya'nın başkenti Helsinki'de yaptığı zirve sonrasında Rusya ile Suriye'de iş birliği yapma konusunda bir talimat alıp almadığına yönelik bir soruya ise ABD'li komutan, "Şu aşamada Helsinki görüşmeleri sonucunda bana iletilmiş bir talimat yok" dedi. Suriye'de kuvvetlerin güvenli bir şekilde ayrışması için Rusya ile kullandıkları iletişim kanalının açık olduğunu belirten Votel, bu kanal üzerindeki iletişimlerini de "profesyonel" bir askeri faaliyet olarak niteledi.

    Rusya ile ABD'nin askeri iş birliği yapmasının mevcut Ulusal Savunma Yetki Yasası kapsamında yasak olduğunu hatırlatan Votel, Rusya ile iş birliği yapması için Kongre'den yetkinin verilmesi gerektiğini ve kendisinin de Kongre'den bu yönde bir talepte bulunmadığını ifade etti.

    'SURİYE'DE İRAN'A YÖNELİK BİR MİSYONUMUZ YOK'

    ABD’nin Suriye’de İran’ın etkisini azaltmaya yönelik bir çabasının olup olmadığına ilişkin bir soruya da Votel, Suriye’de tek misyonlarının IŞİD ile mücadele olduğunu iddia etti. Votel, “Doğrudan İran’a odaklı bir görevimiz yok. Bununla birlikte varlığımızla, oradaki operasyonlarımızla onların faaliyetlerini dolaylı olarak etkiliyoruz. Onların tek taraflı amaçlarının peşinden gitmelerini engelliyoruz ve zorlaştırıyoruz” diye konuştu.

    'AKTÖRLERİN BİRBİRLERİYLE KONUŞMASI, BÖLGEDEKİ HAYATIN BİR GERÇEĞİ'

    İlham Ehmed
    © Fotoğraf : Facebook
    DSG: Suriye hükümetiyle müzakereye hazırız
    DSG'nin Suriye hükümet güçleriyle iş birliği yapmasına yönelik bir soruya ise Votel, Suriye'nin kuzeydoğusunda ortaklık yaptıkları gruplarla iyi ve etkili bir iletişime sahip olduklarını ve bu grupların kendilerine karşı şeffaf olduğunu söyledi. Votel, "Biz Suriye Demokratik Güçleri'ni rejimle ilişki kurma konusunda teşvik etmiyoruz. Tabii sahadaki pragmatik gerçeği de anlıyoruz. O alandaki tüm aktörler birbiriyle konuşuyor. Bu, o bölgedeki hayatın bir gerçeği" ifadelerini kullandı.

    'AFGAN HALKI VE TALİBAN, BARIŞA DAHA HAZIR'

    Öte yandan NATO öncülüğünde Afganistan'daki faaliyetlerine ilişkin değerlendirmelerde bulunan CENTCOM Komutanı, Afgan ordusunun ilerleme kaydettiğini ve Afgan hükümetinin Taliban'la barış için çaba sarf etmeye devam ettiğini belirtti. Afganistan'da kayda değer değişimin yaşandığını vurgulayan Votel, "Afgan halkı ve Taliban barışa daha hazır hale geliyor" dedi.

    Afganistan güvenlik güçleri
    © REUTERS / Omar Sobhani
    Afganistan hükümetinden Taliban'la bayram ateşkesi
    Pakistan'la iş birliğinin Afganistan'da sürdürülebilir siyasi uzlaşma için kilit öneme sahip olduğunu belirten Votel, Pakistan'ın bu süreçte önemli rolünü oynamasının tam zamanı olduğunu kaydetti.

    'UZLAŞMA SÜRECİNE AFGAN HÜKÜMETİ ÖNCÜLÜK EDİYOR'

    'ABD’nin doğrudan Taliban’la görüşmeye hazır olduğuna' ilişkin iddialara da cevap veren Votel, uzlaşma sürecine Afgan hükümetinin öncülük ettiğini, ABD’nin de süreci desteklediğini söyledi.

    ABD’nin Taliban üyelerini görüşmelere getirme konusunda lojistik destek sağlayıp sağlamayacağına ilişkin soruya ise Votel, “Bahsettiğiniz lojistik işlerle ilgili özel bir talep almadık. Değerlendirmeyeceğimiz bir şey yok. Bizden istenilen her şeye bakarız. Politikamızla ve liderlerimizin tam bilgisi dahilinde yapıldığını temin ederiz ama amacımız olabildiğince yardımcı olmak” yanıtını verdi.

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    Etiketler:
    Türkiye-ABD ilişkileri, Taliban, ABD Merkez Kuvvetler Komutanlığı (CENTCOM), Joseph Votel, İran, Rusya, Afganistan, Menbiç, Suriye, Türkiye, ABD
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