CENTCOM Komutanı Votel'den Menbiç açıklaması: Türkiye'yle ortak devriyeler için eğitim başlıyor

Menbiç'te iki ülkenin yürüteceği ortak devriyelere de değinen Votel, "Diplomatik yol haritasının bir parçası olarak, bu son derece karmaşık ortamda cephe hattının bazı parçalarında ortak devriye yapmak üzere gerekli eğitimler yakın zamanda başlayacak" şeklinde konuştu.
'RUSYA İLE KULLANDIĞIMIZ İLETİŞİM KANALI AÇIK'
Rusya ile ABD'nin askeri iş birliği yapmasının mevcut Ulusal Savunma Yetki Yasası kapsamında yasak olduğunu hatırlatan Votel, Rusya ile iş birliği yapması için Kongre'den yetkinin verilmesi gerektiğini ve kendisinin de Kongre'den bu yönde bir talepte bulunmadığını ifade etti.
'SURİYE'DE İRAN'A YÖNELİK BİR MİSYONUMUZ YOK'
ABD’nin Suriye’de İran’ın etkisini azaltmaya yönelik bir çabasının olup olmadığına ilişkin bir soruya da Votel, Suriye’de tek misyonlarının IŞİD ile mücadele olduğunu iddia etti. Votel, “Doğrudan İran’a odaklı bir görevimiz yok. Bununla birlikte varlığımızla, oradaki operasyonlarımızla onların faaliyetlerini dolaylı olarak etkiliyoruz. Onların tek taraflı amaçlarının peşinden gitmelerini engelliyoruz ve zorlaştırıyoruz” diye konuştu.
'AKTÖRLERİN BİRBİRLERİYLE KONUŞMASI, BÖLGEDEKİ HAYATIN BİR GERÇEĞİ'
'AFGAN HALKI VE TALİBAN, BARIŞA DAHA HAZIR'
Öte yandan NATO öncülüğünde Afganistan'daki faaliyetlerine ilişkin değerlendirmelerde bulunan CENTCOM Komutanı, Afgan ordusunun ilerleme kaydettiğini ve Afgan hükümetinin Taliban'la barış için çaba sarf etmeye devam ettiğini belirtti. Afganistan'da kayda değer değişimin yaşandığını vurgulayan Votel, "Afgan halkı ve Taliban barışa daha hazır hale geliyor" dedi.
'UZLAŞMA SÜRECİNE AFGAN HÜKÜMETİ ÖNCÜLÜK EDİYOR'
'ABD’nin doğrudan Taliban’la görüşmeye hazır olduğuna' ilişkin iddialara da cevap veren Votel, uzlaşma sürecine Afgan hükümetinin öncülük ettiğini, ABD’nin de süreci desteklediğini söyledi.
ABD’nin Taliban üyelerini görüşmelere getirme konusunda lojistik destek sağlayıp sağlamayacağına ilişkin soruya ise Votel, “Bahsettiğiniz lojistik işlerle ilgili özel bir talep almadık. Değerlendirmeyeceğimiz bir şey yok. Bizden istenilen her şeye bakarız. Politikamızla ve liderlerimizin tam bilgisi dahilinde yapıldığını temin ederiz ama amacımız olabildiğince yardımcı olmak” yanıtını verdi.
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