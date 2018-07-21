Hmeymim hava savunması, militanlara ait İHA'yı düşürdü

Rusya'nın Suriye'deki Ateşkes İzleme Merkezi Başkanı Aleksey Tsigankov, Rus askerlerin geçtiğimiz gece Hmeymim hava üssü yakınlarında militanlara ait bir insansız hava aracını (İHA) düşürdüğünü belirtti.
© Sputnik / Dmitry Vinogradov
Tsigankov, “Rus hava üssü Hmeymim’deki hava kontrol araçları, Lazkiye bölgesinin kuzeyindeki yasadışı silahlı oluşumların kontrolündeki bölgeden fırlatılan bir İHA tespit etti” diye açıkladı.
İHA’nın standart uçaksavar silahlarla vurularak hava üssüne mesafede düşürüldüğünü dile getiren Tsigankov, yaralı veya maddi zararın olmadığı üssün planlı rejimde çalışmaya devam ettiğini aktardı.
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