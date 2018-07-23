'Türkiye, eski Guantanamo esiri Cihad Diyab'ı Suriye'ye sınır dışı etti

Uruguaylı kaynakların Sputnik'e verdiği bilgiye göre, Türkiye, eski Guantanamo esiri Cihad Diyab'ı sahte kimlikle yakalanmasının ardından Suriye'ye sınır dışı etti.

© Fotoğraf : New York Savcılığı Almanya, Bin Ladin'in korumasını sınır dışı etti

Kaynakların aktardığına göre Diyab, Brezilya'nın Sao Paulo kentinden Fas pasaportu ve sahte kimlikle Türkiye'ye seyahat etti.

Haziranda yaşanan olayda Türk yetkililer Diyab'ı gözaltına aldı ve Suriye'ye sınır dışı etti.

2014'te Uruyguay hükümeti bir dizi eski Guantanamo esirinin bu ülkeye transferi konusunda anlaşmaya varmıştı.

47 yaşındaki Cihad Diyab, ABD'nin Küba'daki Guantanamo Kampı'nda 12 yıl esarette kaldı. Ancak kendisine yasal olarak hiçbir suçlama yöneltilmedi.

Diyab son 3 buçuk yıldır karısı, 3 oğlu ve torununun yaşadığı Türkiye'ye gelmek için 4 kez girişimde bulunmuştu.