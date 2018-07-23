Cezayir'de 2 Filistinlinin şüpheli ölümü, gözleri Mossad'a çevirdi

İsrail'in Gazze'yi yöneten Hamas'ı savaşla tehdit ettiği dönemde Cezayir'de Gazzeli iki bilim insanı kaldıkları dairede ölü bulundu. Filistin elçiliği ölüm nedeninden 'gaz zehirlenmesi ya da elektrik çarpması' diye söz etse de yurtdışındaki Filistinlilere suikast furyası yürüten İsrail dış istihbarat servisinden şüpheleniliyor.

Cezayir'in başkentinin Zeralda semtinde birlikte kaldıkları dairede tıp doktoru Muhammed el Banna (35) ile siyaset bilimci Süleyman el Fara'nın (34) ölü bulunması, Gazzeli oldukları için soru işaretlerini de beraberinde getirdi.

Details about the assassination



Israel Mossad assassinates 2 Palestinian scientists in Algeria https://t.co/KWSsIyNjE4 pic.twitter.com/lBCrxF2htc — Motasem A Dalloul (@AbujomaaGaza) 22 Temmuz 2018

Filistin Yönetimi'nin Cezayir Büyükelçiliği, Banna ve Fara ailelerine, ölüm nedenini 'gaz zehirlenmesi ya da elektrik çarpması' diye bildirdi. Ancak Cezayirli yetkililerin iki ölümü soruşturduğu haberi eşliğinde Filistin kamuoyu ve medyası bunun İsrail dış istihbarat servisi Mossad'ın suikasti olduğu şüphesi üzerinde durdu.

The drama continues: two #Palestinian doctors who were members of the al-Farra and al-Banna families were eliminated in #Algeria! The two assassins are #Gazan scientists – this pattern of action seems to be familiar. pic.twitter.com/NoXPZsINEd — Grisha Yakubovich (@GrishaConsult) 22 Temmuz 2018

© REUTERS / Ibraheem Abu Mustafa Dört Filistinli ve 1 İsrail askerinin hayatını kaybettiği olaylar sonrası Hamas ile İsrail ateşkese vardı

''Elimizde başka ayrıntı yok, Cezayirli ve Filistin elçiliğindeki yetkililerden ne olduğunu anlamak için gereken her şeyi yapmalarını bekliyorum'' diyen Bana'nın erkek kardeşi, iki ailenin oğullarına ulaşamayınca, Cezayir'deki Filistinlileri aradıklarını, kapıyı kırıp içeri girenlerin iki erkeği ölü bulduklarını anlattı.

KATAR KANALINDA 'CİNAYET DEĞİL KAZA' İDDİASI

Filistin elçiliğinden bir kaynak Al Jazeera'ya ''Ölüm sebepleri cinayet değil, kaza'' dedi. El Fetih'in Cezayir bürosundan ''Gaz soluyarak ölmüşler'' açıklaması geldi.

EN SON NİSANDA MALEZYA'DA SUİKAST

© REUTERS / Sebastian Scheiner Netanyahu: Hamas'ı yedi kat daha güçlü bir şekilde vururuz

Ancak son yıllarda dünyanın dört bir yanında Filistinli bilim insanları ve uzmanlar Mossad'a mal edilen suikastlara kurban gitti. Son olarak nisanda Malezya'nın başkenti Kuala Lumpur'da bir caminin girişinde Hamas üyesi elektirk mühendisi Fadi el Baç öldü. Malezyalı yetkililer suikastin gerisinde 'yabancı ajanların' olduğunu açıklarken kurbanın ailesi ve Filistin medyası Mossad'ı suçladı.

ABD'nin New York Times gazetesi, istihbarat kaynaklarına dayanarak, Baç'a yönelik suikast emrini bizzat Mossad Başkanı Yossi Cohen'in verdiğini yazdı.

2 yıl önce de Tunus'ta Hamas bağlantılı bir insansız hava aracı uzmanı olan Muhammed Zevahri öldürüldü. Tunuslu yetkililer suikastla bağlantılı kiralık bir araçta iki silah ve susturucular buldu.