‘Netanyahu, Rusya’nın hiçbir teklifini reddetmedi’

İsrail hükümetinden üst düzey bir kaynak, dün Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov ve Rusya Genelkurmay Başkanı Valeriy Gerasimov’la yapılan görüşmede İsrail Başbakanı Benyamin Netanyahu’nun Rus tarafından gelen İran’ı Golan Tepeleri’nden 100 kilometre uzakta tutma teklifini reddettiği iddiasını yalanladı.

Netanyahu, Lavrov ile Gerasimov'la Kudüs'te bir araya geldi. Haaretz gazetesinde Lavrov'un Netanyahu'ya Suriye'deki İran güçlerini, İsrail sınırını oluşturan işgal altındaki Golan Tepeleri'nden 100 kilometre uzakta tutmayı önerdiği belirtildi.

İddiaya göre, Netanyahu, Lavrov'un önerisine karşı çıktı ve İran'ın bölgeye yerleşmesine hiçbir şekilde izin vermeyeceklerini ifade etti.

Konuyla ilgili Sputnik'e konuşan İsrail hükümetinden üst düzey bir kaynak, Netanyahu'nun İran güçlerini Suriye'den tamamen çıkartmak istediklerini belirttiğini, ancak hiçbir teklifi reddetmediğini söyledi.

Kaynak, İsrail'in, İsrail Silahlı Kuvvetleri'nin özgürce hareket etme hakkını elinde bulundurduğunu ifade etti.

Görüşmede İsrail Savunma Bakanı Avigdor Liberman, İsrail Genelkurmay Başkanı Gadi Eisenkot, Rusya Genelkurmay Başkanı Valery Gerasimov ile diğer İsrailli ve Rus yetkililer katıldı.

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in isteği üzerine gerçekleşen görüşmenin detaylarına ilişkin resmi bir açıklama yapılmadı. İsrail basını ise görüşmede Suriye'nin geleceği ve İran'ın Suriye'deki varlığının gündeme geldiğini yazdı.