İsrail: Suriye’nin savaş uçağı ile iletişime geçmeye çalıştık

İsrail’in BM Daimi Temsilcisi Danny Danon, İsrail ordusunun Suriye’nin savaş uçağıyla birkaç kez iletişime geçme girişiminde bulunduğunu, fakat yanıt almayınca uçağı Patriot füzesiyle düşürdüğünü açıkladı.

Basın mensuplarına konuyla ilgili açıklamalarda bulunan Danon, "Durumu ağırlaştırmak istemeyiz, fakat savaş uçağının hava sahamızı ihlal ettiğini gördüğümüz ve birkaç kez iletişime geçmeye çalıştığımız halde yanıt almadığımız zaman, vatandaşlarımızı korumak için yapabileceğimiz tek şey beklemek değil, başka herhangi bir ülkenin bu durumda yapacağı şeyi yapmak olur" diye konuştu.

Danon, "Avcı uçağı İsrail'in hava sahasını ihlal etti, sınırdan 2 kilometre içeriye girdi ve Patriot füzesiyle imha edildi" ifadelerini kullandı.

Danon ayrıca ‘İsrail'in Suriye'yi 1974 anlaşmasının ihlalinden doğacak sonuçlar konusunda uyardığını ve egemenliğinin herhangi bir şekilde ihlal edilmesine izin vermeyeceğini' de sözlerine ekledi.

İsrail 1974 anlaşmasının ihlal edildiği gerekçesiyle Suriye topraklarındaki herhangi bir askeri hedefi vurmaya hakkı olduğunu iddia ediyor. 1974'te İsrail ve Suriye arasında imzalanan anlaşma, 1973 Arap-İsrail savaşını resmen sonlandırmıştı.

© AA / Arşiv İsrail ordusu, Suriye uçağının düşürüldüğü koşulları açıkladı

İsrail ordusu, hava sahası ihlali iddiasıyla Suriye'ye ait bir Sukhoi savaş uçağını savunma sistemlerinden fırlattığı iki füzeyle vurduğunu açıklamış, Suriye ise kendi hava sahası içinde cihatçı teröristlere hava saldırısı düzenleyen uçağının İsrail tarafından hedef alındığını duyurmuştu. Uçağın pilotlarından biri hayatını kaybetti, diğer pilotun durumuysa bilinmiyor.

İSRAİL'DEN, DÜŞÜRÜLEN SURİYE UÇAĞIYLA İLGİLİ BM'NE PROTESTO NOTASI

İsrail'in, düşürülen Suriye savaş uçağıyla ilgili olarak Golan Tepeleri'nde ateşkesi kontrol eden BM Barış Gücü misyonuna protesto notası göndereceği belirtildi.

İsrail Kamu Yayın Kuruluşu'nun (Kan) haberinde, "İsrail, bu olayla ilgili olarak BM Barış Gücü'ne protesto göndermeye hazır" dendi.