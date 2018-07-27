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02:51 27 Temmuz 2018
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    Ürdün-Amman

    Ürdün, Rusya ile 'Suriyelilerin ülkelerine dönüşünü' görüştü

    © AFP 2018 / AHMAD GHARABLI
    Ortadoğu
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    Ürdün Dışişleri Bakanı Eymen es-Safedi, Suriyeli mültecileri gönüllü olarak ülkelerine dönmeleri konusunda teşvik ettiklerini ve bunun için uygun koşulların oluşturulması yönündeki çabaları desteklediklerini belirtti.

    Suriyeli sığınmacılar
    © Sputnik / Valeriy Melnikov
    Rusya, Suriyeli sığınmacılar sorununu çözmek için Türkiye, Ürdün ve Lübnan’a heyet gönderiyor
    Ürdün Dışişleri Bakanlığından yapılan açıklamaya göre, Bakan Safedi, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in Suriye Özel Temsilcisi Alexander Lavrentiev'in başkanlığındaki heyetle, Suriyeli mültecilerin ülkelerine dönüşünü görüşmek için bir araya geldi.

    Dışişleri Bakanı Safedi, Rusya Dışişleri Bakan Yardımcısı Sergey Ryabkov ve Rusya Savunma Bakanlığından yetkililerin bulunduğu heyetle, Suriye'nin güneyindeki durum başta olmak üzere ülkedeki krize ilişkin gelişmeleri ele aldıklarını ifade etti.

    Safedi, mültecileri geri dönmeye teşvik etmek için Suriyelilerin güvenliğini ve istikrarını güvence altına alacak siyasi, sosyal ve iktisadi ortamın oluşturulmasının gerekli olduğunu aktardı.

    Bakan Safedi ile Lavrentiev, Suriye kriziyle ilgili Amman ve Moskova arasındaki koordinasyonun, Suriye'nin güneybatısında siyasi çözümlere varılması, ülkede akan kanın durması ve daha fazla yıkımın engellenmesine katkı sağladığını bildirdi.

    Her iki taraf da "Suriyelilerin ülkelerine gönüllü geri dönüşünü teşvik etmek için birlikte çalışacaklarını" kaydetti.

    Suriye'nin Süveyda il merkezinde IŞİD tarafından düzenlenen saldırıda 150'ye yakın kişi hayatını kaybetmişti.

    SANA'nın haberinde, intihar saldırısında IŞİD mensubu 3 militandan 1'inin üzerindeki bombayı patlattığı, 2'sinin ise bombaları patlatmadan önce etkisiz hale getirildiği öne sürüldü.

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    Etiketler:
    Eymen es-Safedi, Alexander Lavrentiev, Suriye, Ürdün
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