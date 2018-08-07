Husilere karşı ABD, Suud, BAE ve Avrupa'da katliamlara imza atmış Arap Yarımadası Kaidesi omuz omuza savaşıyor

Amerikan haber ajansı Associated Press, ABD, Suudi Arabistan ve Birleşik Arap Emirlikleri'nin Yemen'de Şii Husilere karşı yürüttükleri savaşta Kaide ile işbirliği yaptığını ortaya koydu. Militanları ABD destekli koalisyonun saflarına alınan Arap Yarımadası Kaidesi, Charlie Hebdo katliamının sorumluluğunu üstlenmişti.

© REUTERS / Sergio Perez Son 13 yılda Avrupa'yı sarsan terör saldırıları

Suudi Arabistan'ın Yemen'e karşı Şii Husilerin yönetimi ele geçirdiği Mart 2015'te başlattığı harekatta Kaide ile nasıl işbirliği yapıldığını ABD merkezli haber ajansı Associated Press (AP) ortaya koydu.

AP'nin araştırmasına göre ABD'nin desteklediği, Suudi Arabistan'ın liderliğindeki askeri koalisyonun Yemen'de Kaide'ye karşı askeri zaferler elde ettiği iddiası doğru değil.

Zaferlerin tek el silah ateşlenmeden geldiğini aktaran AP, koalisyonun Kaide savaşçılarıyla gizli anlaşmalar yaptığını, bazılarına önemli kent ve kasabalardan çıkması için para ödediğini, diğerlerinin silahları, teçhizatları ve yağmaladıkları paralarla geri çekilmesine izin verdiğini belirtti.

In Yemen, the drive to defeat Iranian-backed rebels outweighs eliminating al-Qaida’s most dangerous branch. @AP investigation finds US allies struck secret deals with AQAP as the militants join the fight against rebels. https://t.co/RAuDi0ipjs https://t.co/HciKPMEpSt — The Associated Press (@AP) 7 Ağustos 2018

Bu da ABD öncülüğündeki koalisyonun Suriye'de özellikle Rakka ve Deyr ez Zor'un kurtarılması sırasında IŞİD militanlarının kaçmasına izin veren anlaşmaları akıllara getirdi.

'YÜZLERCE KAİDECİ KOALİSYON SAFLARINDA'

''Yemen'de yüzlerce Kaidecinin bizzat koalisyon saflarına katılması sağlanıyor'' diyen AP, bu ödünler ve anlaşmalar sayesinde Kaide militanlarının borularını öttürmeye devam edebildiği ve 11 Eylül saldırılarını düzenlemiş örgütün ABD nezdinde en tehlikeli kolu olan Arap Yarımadası Kaidesi'nin güçlenmesi riskinin doğduğuna dikkat çekti. Ocak 2015'te Fransa'daki Charlie Hebdo mizah dergisine yönelik katliamın sorumluluğunu Arap Yarımadası Kaidesi üstlenmişti.

'ABD, ANLAŞMALARDAN HABERDAR'

''Anlaşmanın kilit tarafları, ABD'nin bu düzenlemelerden haberdar olduğu ve dolayısıyla insansız hava araçlarıyla saldırıları durduğunu söylüyor'' bilgisini de paylaşan AP, bir yandan ABD'nin bilhassa Birleşik Arap Emirlikleri (BAE) ile birlikte Arap Yarımadası Kaidesi'ne karşı savaşırken diğer yandan asıl savaşın İran'ın çıkarlarına hizmet ettiği iddia edilen Husilere karşı yürütüldüğünü ve tabii Şii milislere karşı açılan savaşta Kaide militanlarının etkin şekilde Suudi Arabistan ile ABD'nin safında yer aldığı değerlendirmesini yaptı.

'KAİDE İLE KARIŞIK KOALİSYON'

Yemen'de güvenlik yetkilileri, milis komutanları, aşiret üyesi arabulucular, Kaide'nin 4 üyesi dahil en az 24 kişiyle mülakat yaptığını, ama BAE destekli gruplar tarafından kaçırılıp öldürülme korkusuyla kimsenin adının yayımlanmasını istemediğini aktaran AP, koalisyon güçlerini 'çeşitli milisler, aşiretler ve savaş ağalarının kafa karıştırıcı bir karışımı' diye nitelerken içlerine Arap Yarımadası Kaidesi militanlarının da karıştığını belirtti.

'OLAĞANÜSTÜ SAVAŞÇILAR'

Koalisyonun Kaide militanlarını 'olağanüstü savaşçılar' oldukları gerekçesiyle aktif şekilde saflarına kattığını kaydeden AP, şunları aktardı:

'KAİDECİ KOMUTANLARA MİLYONLARCA DOLAR AKITILIYOR'

* Geçen yıl Kaide ile bağları nedeniyle ABD'nin terörist listesine konulan bir Yemenli komutanın yardımcısıyla görüştük. Yardımcısı komutanın milis finansmanı için BAE'den para almaya devam ettiğini söyledi.

* Husilerin devirdiği Yemen Cumhurbaşkanı Abdurabbu Mansur Hadi'nin safında çarpışıyor diye 12 milyon dolar verilen bir başka komutanın yardımcısı ile Kaide'nin tanınmış liderlerinden biri. © REUTERS / Mohamed al-Sayaghi Ensarullah: Yemenlilere karşı Suriye’den teröristler getirdiler

'ÜSTÜNE ZİYAFET ÇEKİLİYOR'

* Bir keresinde BAE ile Kaide arasında anlaşmaya varılmasını sağlayan aşiret üyesi arabulucu, bu başarısını Kaide militanlarına veda ziyafeti çekerek taçlandırdı.

ABD'NİN KOALİSYONA VERDİĞİ SİLAH VE İSTİHBARATIN AKIBETİ MEÇHUL

ABD yönetiminin Husilerle savaşmaları için koalisyona milyarlarca dolarlık silah gönderdiğini, ABD'li danışmanların Husilerin sahada hedef alınabilmesi için koalisyona istihbarat verdiklerini, Yemen'de genelde sivil katliamlarına imza atan koalisyonun savaş uçaklarına Amerikan jetlerinin havada yakıt ikmali sağladığını sıralayan AP, diğer yandan iki çelişkili ifade kullandı: © Sputnik / ABD'yi uçuşlarda laptop yasağına iten istihbarat ortaya çıktı

''Koalisyonu ABD finanse etmiyor ve Amerikan parasının Arap Yarımadası Kaidesi militanlarına gittiğine dair kanıt bulunmuyor.''

ABD'Lİ YETKİLİ İTİRAF ETMİŞTİ

Haberde bu yılın başında üst düzey bir ABD'li yetkilinin Kahire'de gazetecilere ''ABD, Husi karşıtı cephede Kaide varlığının farkında. Koalisyon koyu İslamcı komutanların emri altındaki milisleri desteklediğinden Kaide'nin bu karışıma sızması çok ama çok kolay'' dediği de aktarıldı.