Basra'da ölü sayısı 7'ye çıktı, Sadr ve Amiri listeleri İbadi'nin derhal istifasını istedi

Irak'ın petrol zengini Basra kentinde protestolar kontrolden çıkıp kaos ortamına dönerken son 24 saatte 7 kişi öldü. Seçimden birinci ve ikinci çıkan Sadr ve Amiri listeleri, Başbakan İbadi'nin derhal istifasını talep etti.

© REUTERS / Alaa al-Marjani Basra'da İran Başkonsolosluğu yakıldı

Irak'ın güneyindeki petrol zengini Şii kenti Basra'da iki aydır kamu hizmeti yoksunluğu, işsizlik ve yolsuzluklar protesto edilirken IŞİD'cilerin gerilimi tırmandırdığına dair de haberler geldi. Dün akşam İran'ın Basra Başkonsolosluğunun basılıp ateşe verilmesinin gerisinde IŞİD ve Baas bağlantılı grupların olduğu iddia edildi.

HAVAALANINA ROKET

Ardından ABD Konsolosluğu yakınındaki Basra Havaalanı'na 4 roket atıldı.

The Basrapocalypse.



Photos by Iraqi photojournalist @khalid_th8. pic.twitter.com/s0ntXAuakC — Haidar Sumeri (@IraqiSecurity) 7 Eylül 2018

Hastane ve ambulansların da hedef alındığına dair haberler geldi.

Iraq’s top two parliament groups demand PM Abadi resign after Basra violence https://t.co/7PmODC3zKV pic.twitter.com/kiQHxTQJm2 — The Times of Israel (@TimesofIsrael) 8 Eylül 2018

© REUTERS / Essam al-Sudani Basra’da yeniden sokağa çıkma yasağı ilan edildi

Dün Basra gösterileri tertip komitesinden 'Baasçı ve IŞİD'ci hücreler, sabotaj eylemleri yaptı. Yarın Basra'da hiçbir gösteri yapılmayacak'' açıklaması geldi.

Ama bugün Irak Sağlık Bakanlığı Sözcüsü Seyf el Bedir, Basra'da devam eden olaylarda son 24 saatte en az 7 kişinin öldüğünü duyurdu.

Bir haftada en az 12'yi bulan can kaybının daha fazla olabileceği yönünde iddialar da var.

İBADİ'YE HESAP SORDULAR

Bu ortamda Irak Başbakanı Haydar İbadi hedef tahtasında.

Mayıstaki genel seçimden birinci çıkan Şii din adamı Mukteda Sadr, siyasi ittifaka gitmeyi kabul ettiği İbadi ile köprüleri attı.

Sadr liderliğinde laik ve komünistleri de kapsayan Sairun ittifakı, İbadi ve kabinesinin halktan özür dilemesini ve derhal istifa etmesini talep etti.

İran destekli Iraklı Şii milis gücü Haşdi Şabi'nin eski yöneticilerinden Hadi el Amiri'nin liderliğinde seçimden ikinci çıkan Fetih ittifakından da benzeri bir çağrı geldi.

Fetih ittifakı, İbadi hükümetinin Basra krizini çözmedeki başarısızlığını kınayıp sivillerin kanlarının akması nedeniyle istifasını istedi.

Two Iraqi Major Shi'ite Factions Urge Abadi to Resignhttps://t.co/SRyusaa0a2 — Rojname Kurdish News (@Rojname_com) 8 Eylül 2018

ÜÇLÜ KOALİSYON RAFA KALKTI

Sairun Koalisyonu Başkanı Hasan Akuli, ''Biz, daha güçlü bir hükümet kurmak için çaba göstereceğiz'' dedi.

Böylece seçimin üçüncüsü İbadi'nin Sadr ve Amiri ile koalisyon hükümeti planları şimdilik suya düştü.

HAŞDİ ŞABİ: IŞİD'E YAPTIĞIMIZI YAPACAĞIZ

Basra'daki gösteriler sırasında daha önce de valilik, devlet televizyonu, bazı Şii partiler ve milis güçlere ait binalar ateşe verilmişti.

What’s left of several political party HQs in Basra after the recent riots across the city.



I genuinely hope this will serve as the wake up call Iraqi politicians need to start working for the people and not their bank accounts. pic.twitter.com/VySu7U7vhk — Haidar Sumeri (@IraqiSecurity) 8 Eylül 2018

Irak'ın IŞİD'le savaşının lokomotif gücü olan Haşdi Şabi'den ''Sokaklara inip, Basra'da kötülük yapanlara, IŞİD'e yaptığımızı yapacağız'' açıklaması geldi.

SİLAHLI ÇATIŞMA RİSKİ

İbadi, mecliste bugün düzenlenen olağanüstü oturumda Basra'daki olayların silahlı çatışmaya dönüşebileceği uyarısında bulundu.