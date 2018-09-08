Basra'da ölü sayısı 7'ye çıktı, Sadr ve Amiri listeleri İbadi'nin derhal istifasını istedi

HAVAALANINA ROKET
Ardından ABD Konsolosluğu yakınındaki Basra Havaalanı'na 4 roket atıldı.
The Basrapocalypse.— Haidar Sumeri (@IraqiSecurity) 7 Eylül 2018
Photos by Iraqi photojournalist @khalid_th8. pic.twitter.com/s0ntXAuakC
Hastane ve ambulansların da hedef alındığına dair haberler geldi.
Iraq’s top two parliament groups demand PM Abadi resign after Basra violence https://t.co/7PmODC3zKV pic.twitter.com/kiQHxTQJm2— The Times of Israel (@TimesofIsrael) 8 Eylül 2018
Dün Basra gösterileri tertip komitesinden 'Baasçı ve IŞİD'ci hücreler, sabotaj eylemleri yaptı. Yarın Basra'da hiçbir gösteri yapılmayacak'' açıklaması geldi.
Ama bugün Irak Sağlık Bakanlığı Sözcüsü Seyf el Bedir, Basra'da devam eden olaylarda son 24 saatte en az 7 kişinin öldüğünü duyurdu.
Bir haftada en az 12'yi bulan can kaybının daha fazla olabileceği yönünde iddialar da var.
İBADİ'YE HESAP SORDULAR
Bu ortamda Irak Başbakanı Haydar İbadi hedef tahtasında.
Sadr liderliğinde laik ve komünistleri de kapsayan Sairun ittifakı, İbadi ve kabinesinin halktan özür dilemesini ve derhal istifa etmesini talep etti.
İran destekli Iraklı Şii milis gücü Haşdi Şabi'nin eski yöneticilerinden Hadi el Amiri'nin liderliğinde seçimden ikinci çıkan Fetih ittifakından da benzeri bir çağrı geldi.
Fetih ittifakı, İbadi hükümetinin Basra krizini çözmedeki başarısızlığını kınayıp sivillerin kanlarının akması nedeniyle istifasını istedi.
Two Iraqi Major Shi'ite Factions Urge Abadi to Resignhttps://t.co/SRyusaa0a2— Rojname Kurdish News (@Rojname_com) 8 Eylül 2018
ÜÇLÜ KOALİSYON RAFA KALKTI
Böylece seçimin üçüncüsü İbadi'nin Sadr ve Amiri ile koalisyon hükümeti planları şimdilik suya düştü.
HAŞDİ ŞABİ: IŞİD'E YAPTIĞIMIZI YAPACAĞIZ
Basra'daki gösteriler sırasında daha önce de valilik, devlet televizyonu, bazı Şii partiler ve milis güçlere ait binalar ateşe verilmişti.
What’s left of several political party HQs in Basra after the recent riots across the city.— Haidar Sumeri (@IraqiSecurity) 8 Eylül 2018
I genuinely hope this will serve as the wake up call Iraqi politicians need to start working for the people and not their bank accounts. pic.twitter.com/VySu7U7vhk
SİLAHLI ÇATIŞMA RİSKİ
İbadi, mecliste bugün düzenlenen olağanüstü oturumda Basra'daki olayların silahlı çatışmaya dönüşebileceği uyarısında bulundu.
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