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07:00 09 Eylül 2018
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    Basra sokaklarında Irak ordusunun acil müdahale güçleri ve Haşdi Şabi devriye geziyor.

    Basra'da ölü sayısı 7'ye çıktı, Sadr ve Amiri listeleri İbadi'nin derhal istifasını istedi

    © REUTERS / Alaa al-Marjani
    Ortadoğu
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    Irak'ın petrol zengini Basra kentinde protestolar kontrolden çıkıp kaos ortamına dönerken son 24 saatte 7 kişi öldü. Seçimden birinci ve ikinci çıkan Sadr ve Amiri listeleri, Başbakan İbadi'nin derhal istifasını talep etti.

    Irak'ın Basra kentinde protestocular çok sayıda binayı ateşe verdi
    © REUTERS / Alaa al-Marjani
    Basra'da İran Başkonsolosluğu yakıldı
    Irak'ın güneyindeki petrol zengini Şii kenti Basra'da iki aydır kamu hizmeti yoksunluğu, işsizlik ve yolsuzluklar protesto edilirken IŞİD'cilerin gerilimi tırmandırdığına dair de haberler geldi. Dün akşam İran'ın Basra Başkonsolosluğunun basılıp ateşe verilmesinin gerisinde IŞİD ve Baas bağlantılı grupların olduğu iddia edildi.

    HAVAALANINA ROKET

    Ardından ABD Konsolosluğu yakınındaki Basra Havaalanı'na 4 roket atıldı.

    Hastane ve ambulansların da hedef alındığına dair haberler geldi.

    Irak'ın Basra kentindeki protestolarda İran Konsolosluğu ateşe verildi
    © REUTERS / Essam al-Sudani
    Basra’da yeniden sokağa çıkma yasağı ilan edildi
    'BAASÇI, IŞİD'Cİ HÜCRELERİN İŞİ'

    Dün Basra gösterileri tertip komitesinden 'Baasçı ve IŞİD'ci hücreler, sabotaj eylemleri yaptı. Yarın Basra'da hiçbir gösteri yapılmayacak'' açıklaması geldi.

    Ama bugün Irak Sağlık Bakanlığı Sözcüsü Seyf el Bedir, Basra'da devam eden olaylarda son 24 saatte en az 7 kişinin öldüğünü duyurdu.

    Bir haftada en az 12'yi bulan can kaybının daha fazla olabileceği yönünde iddialar da var.

    İBADİ'YE HESAP SORDULAR

    Bu ortamda Irak Başbakanı Haydar İbadi hedef tahtasında.

    Irak'ın Basra kentindeki protestolarda İran Konsolosluğu ateşe verildi
    © REUTERS / Essam al-Sudani
    İran'dan Irak'a 'diplomatik misyonları koruma' çağrısı
    Mayıstaki genel seçimden birinci çıkan Şii din adamı Mukteda Sadr, siyasi ittifaka gitmeyi kabul ettiği İbadi ile köprüleri attı.

    Sadr liderliğinde laik ve komünistleri de kapsayan Sairun ittifakı, İbadi ve kabinesinin halktan özür dilemesini ve derhal istifa etmesini talep etti.

    İran destekli Iraklı Şii milis gücü Haşdi Şabi'nin eski yöneticilerinden Hadi el Amiri'nin liderliğinde seçimden ikinci çıkan Fetih ittifakından da benzeri bir çağrı geldi.

    Fetih ittifakı, İbadi hükümetinin Basra krizini çözmedeki başarısızlığını kınayıp sivillerin kanlarının akması nedeniyle istifasını istedi.

    ÜÇLÜ KOALİSYON RAFA KALKTI

    Irak'ın Basra kentindeki protestolar
    © REUTERS / Essam al-Sudani
    Basra'da göstericiler, Rus şirketin işlettiği petrol yatağına saldırdı
    Sairun Koalisyonu Başkanı Hasan Akuli, ''Biz, daha güçlü bir hükümet kurmak için çaba göstereceğiz'' dedi.

    Böylece seçimin üçüncüsü İbadi'nin Sadr ve Amiri ile koalisyon hükümeti planları şimdilik suya düştü.

    HAŞDİ ŞABİ: IŞİD'E YAPTIĞIMIZI YAPACAĞIZ

    Basra'daki gösteriler sırasında daha önce de valilik, devlet televizyonu, bazı Şii partiler ve milis güçlere ait binalar ateşe verilmişti.

    Irak bayrağı
    © AA /
    Basra'daki kirli içme suyu 18 bin kişiyi hasta etti
    Irak'ın IŞİD'le savaşının lokomotif gücü olan Haşdi Şabi'den ''Sokaklara inip, Basra'da kötülük yapanlara, IŞİD'e yaptığımızı yapacağız'' açıklaması geldi.

    SİLAHLI ÇATIŞMA RİSKİ

    İbadi, mecliste bugün düzenlenen olağanüstü oturumda Basra'daki olayların silahlı çatışmaya dönüşebileceği uyarısında bulundu.

    Etiketler:
    Fetih ittifakı, Haşdi Şabi, Sairun Koalisyonu, Baas, IŞİD, Hasan Akuli, Hadi El-Amiri, Mukteda es Sadr, Haydar İbadi, ABD, İran, Basra, Irak
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