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16:36 13 Eylül 2018
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    ABD'nin BM Daimi Temsilcisi Nikki Haley

    ABD'nin BM Daimi Temsilcisi Haley'den Rusya, İran ve Şam'a tehdit: Bizi bir daha test etmeyin

    © REUTERS / Mike Segar
    Ortadoğu
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    ABD'nin Birleşmiş Milletler (BM) Daimi Temsilcisi Nikki Haley, Suriye'de kimyasal saldırı hazırlığı iddiaları nedeniyle Rusya, İran ve Şam'ı uyardı. Haley "Sizi kimyasal silah kullanmamanız yönünde 2 kez uyardık. 2 kez bunu kullandınız. Ve ABD Başkanı Donald Trump iki kez eyleme geçti. Bizi bir daha test etmeyin" ifadelerini kullandı.

    ABD'nin Birleşmiş Milletler (BM) Daimi Temsilcisi Nikki Haley
    © AA / Mohammed Elshamy
    ABD'nin BM Daimi Temsilcisi Haley: Suriye'de kimyasal silah kullanılırsa, bunu kimin kullanacağını kesinlikle biz biliyoruz
    ABD'nin Birleşmiş Milletler (BM) Daimi Temsilcisi Nikki Haley, Fox News'a verdiği röportajdaMoskova'nın Tahran ve Şam ile işbirliği yaparak Suriye'de bir diğer kimyasal saldırı düzenleme planı yaptığını öne sürdü.

    Haley "Ruslara, Suriyelilere ve İranlılara söylediğimiz şey şuydu: Sizi kimyasal silah kullanmamanız yönünde 2 kez uyardık. 2 kez bunu kullandınız. Ve ABD Başkanı Donald Trump iki kez eyleme geçti. Bizi bir daha test etmeyin. Çünkü koşulların onların çok aleyhine olduğunu düşünüyorum" dedi.

    'İDLİB'DE SİVİL HALKA YÖNELİK HERHANGİ BİR SALDIRININ HAKKINDAN GELİNECEK'

    Suriye hükümet güçlerinin sivillere yönelik kimyasal silah saldırısı hazırlığında olduğu iddiasının BM Güvenlik Konseyi'nde 3 kez tartışıldığını ve  Konsey üyelerinin çoğunluğunun Rusya'yı Suriye'de bu tarz bir saldırıya karşı uyardığını söyleyen Haley "Geçen hafta Beşar Esad rejimine ve Suriye'de kimyasal silah kullanma niyetinde olanlara yönelik söylediklerimi yinelemek istiyorum. ABD daha önce kimyasal silah kullanımına yanıt vereceğini söylediğinde bunu yaptı. Bu uyarıyı desteklemeyi sürdürüyoruz" ifadelerini kullandı.

    Haley birkaç gün önce İdlib vilayetindeki silahlı militanlara karşı hava saldırılarını sürdürmeleri halinde bunun 'vahim sonuçları' olacağı konusunda Rusya ve İran'ı uyarmış ve ABD'nin bölgede kimyasal silah kullanılması halinde yanıt vereceğini söylemişti.

    Bu konudaki açıklamasının dozunu yükselten Haley İdlib'de sivillere yönelik 'herhangi bir saldırıya yanıt vereceklerini' söyledi. Haley "İdlib'de sivil halka yönelik herhangi bir saldırının hakkından gelinecek" ifadelerine yer verdi.

    SURİYE'DE KİMYASAL SALDIRI HAZIRLIĞI HABERLERİ

    İdlib - kimyasal saldırı
    Ammar Abdullah
    Rusya: Militanlar, İdlib'de gerçek kimyasal silah kullanmaya hazırlanıyor
    Bu hafta başında Suriye'nin Çin Büyükelçisi İmad Mustafa, Sputnik'e yaptığı açıklamada İdlib'de suçu rejime yükleme amaçlı 'yanıltıcı bir kimyasal saldırı hazırlığı' olduğu yönünde onlarca görgü tanığı ifadesinin hükümet yetkililerine ulaştığını söylemişti.

    Mustafa kimyasal maddelerin Cisr eş-Şuğur  bölgesine nakledildiğini ve İdlib çevresinden 40'tan fazla çocuğun planlanan saldırının kurbanı olarak gösterilmesi için kaçırıldığı yönündeki haberlere açıklamalarında yer vermişti.

    Bundan önce de Rusya'nın Suriye Uzlaştırma Merkezi Başkanı Tümgeneral Aleksey Tsigankov "Beyaz Baretliler'den 8 temsilcinin nezaretinde zehirli içeriklerin yer aldığı büyük bir sevkiyat Afs köyünden Sarakib yerleşimine gönderildi. Burada Ahrar-üş Şam militanlarının silah ve yakıt sakladığı bir depoya nakledildi" demişti. Tsigankov " İşaretsiz plastik varillerle yapılan bu sevkiyat daha sonra sahte bir kimyasal saldırı düzenlemek ve suçu hükümet güçlerine artmak için  İdlib'in güneyinde militanlara ait bir başka üsse nakledildi" ifadelerine yer vermişti.

    Rusya'nın BM daimi Büyükelçisi Vasiliy Nebenzya da eylül başında ABD'yi Suriye'de kimyasal silahların saklandığı iddia edilen tesislerin listesini açıklaması ve  Kimyasal Silahların Yasaklanması Örgütü'nden (OPCW) yetkililerin buraları denetlemesine izin vermesi konularında uyarmıştı.

    14 Nisan'da Şam'ın Duma'da kimyasal saldırı yaptığı iddialarının ardından ABD, İngiltere ve Fransa Suriye ordusu ve sivil tesislere yönelik büyük bir füze saldırısı gerçekleştirmişti.

    Rus askeri uzmanlar ve Kızılay Duma'da kimyasal silah kullanıldığına dair ize rastlamamıştı. 

    Şam ve Rusya kendisini militanların olduğu bölgelerde faaliyet gösteren bir sivil savunma örgütü gibi tanımlayan Beyaz Baretliler'in terörist ve aşırıcılarla bağlantısı olduğunu savunuyor.  Batı ülkeleri ise örgütün Suriye'de on binlerce kişinin hayatını kurtardığını söylüyor. 

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    Etiketler:
    Kimyasal silah, BM, Aleksey Tsigankov, İmad Mustafa, Nikki Haley, Beşar Esad, İran, Suriye, ABD, Rusya
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