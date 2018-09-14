İdlib'teki protestoda cihatçılar, Karlov'un katilinin posterini taşıdı

© Sputnik / Sergey Kuznecov Slutskiy: İdlib'deki teröristler yıl sonuna kadar yenilgiye uğratılacak

Edinilen bilgilere göre, İdlib kent merkezinde Suriye ordusunun yapmak istediği İdlib operasyonuna karşı çıkmak amacıyla bugün cuma namazı sonrası toplanan cihatçı örgütlerin taraftarları, Ankara’da Rusya büyükelçisi Andrey Karlov’u katleden polis memuru Mevlüt Mert Altıntaş'ın suikast anına ait görüntüsünün yer aldığı bir pankart taşıyarak, Rusya'yı tehdit etti.

'TÜRKİYELİLER KARDEŞİMİZ'

Pankartta katil kastedilerek, "Onun gibileri üzerinde başarıya ulaşıyoruz. Türkiyeliler kardeşimiz" yazısı oldu. Cihatçı yanlıları pankartta çocukları kullanarak pankartı da çocuklara taşıttı.

Rusya’nın Ankara Büyükelçisi Andrey Karlov, 19 Aralık 2016'da bir fotoğraf sergisinin açılış töreninde Ankara Çevik Kuvvet Şube Müdürlüğü'nde görevli polis memuru Mevlüt Mert Altıntaş'ın suikastı sonucu yaşamını yitirmişti.

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