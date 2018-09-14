'TÜRKİYELİLER KARDEŞİMİZ'
Pankartta katil kastedilerek, "Onun gibileri üzerinde başarıya ulaşıyoruz. Türkiyeliler kardeşimiz" yazısı oldu. Cihatçı yanlıları pankartta çocukları kullanarak pankartı da çocuklara taşıttı.
Rusya’nın Ankara Büyükelçisi Andrey Karlov, 19 Aralık 2016'da bir fotoğraf sergisinin açılış töreninde Ankara Çevik Kuvvet Şube Müdürlüğü'nde görevli polis memuru Mevlüt Mert Altıntaş'ın suikastı sonucu yaşamını yitirmişti.
İdlib'teki protestoda cihatçılar, Karlov'un katilinin posterini taşıdı https://t.co/NFpHvnG2Ih pic.twitter.com/0Dql0O5ef4— Sputnik Türkiye (@sputnik_TR) September 14, 2018
Tüm yorumlar
Yeni yorumları göster (0)