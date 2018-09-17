İsrail yine tehdit peşinde: Esad'ın sarayının uydudan çekilmiş fotoğrafını yayımladı

İsrail, yörüngüye ilk kez uydu oturtmasının 30. yıldönümünde en yeni casus uydusunun çektiği Suriye'nin derin köşelerinin görüntülerini yayımladı. İçlerinde Suriye Devlet Başkanı Beşar Esad'ın sarayı da var.

Suriye'ye savaşın başlamasından beri sürekli hava ve füze saldırısı düzenleyen İsrail, bu kez de askeri üslerle Esad'ın başkanlık sarayı gibi stratejik bölgelerin uydudan çekilmiş görüntülerini yayımladı.

שלושים שנה לשיגור הלוויין הראשון: משרד הביטחון והתעשייה האווירית חושפים לראשונה את סרטון שיגור אופק 1 מספטמבר 1988

בנוסף, לראשונה נחשפים צילומי מודיעין של לוויין התצפית אופק 11https://t.co/Fsom15pL9V pic.twitter.com/0r9JA1nSGS — משרד הביטחון (@MoDIsrael) 17 Eylül 2018

İsrail Savunma Bakanlığı, devlet başkanlığı sarayının yanısıra Şam Havalimanı ve rejime ait bir askeri üssün uydudan çekilmiş fotoğraflarını basınla paylaştı.

Decided to check the Israeli army claim that their newest radar spy satellite #Ofeq11 #Ofek11 has a pixel size of 0.5 m. Very impressive at 500 km height. They claim these vehicles are tanks (highest res on the internet; entire pic 3507*2480 pixels). (1/2) #Israel #IsraelAviation pic.twitter.com/i42esnc8GY — Gerjon | חריון (@Gerjon_) 17 Eylül 2018

© Fotoğraf : Twitter 'İsrail uzaydan Suriye ve İran'ı izliyor'

Fotoğrafların 'Ofek 11' adlı istihbarat uydusu tarafından çekildiği belirten bakanlık, OFC 1 isimli ilk İsrail uydusunun fırlatılmasının 30. yıldönümü vesilesiyle bunları servis ettiklerini kaydetti.

ÖRTÜLÜ TEHDİT

İsrail medyası, Başbakan Benyamin Netanyahu ile Savunma Bakanı Avigdor Liberman'ın bu hamlesini 'örtülü tehdit', Esad'a 'seni görüyorum, istersem seni öldürebilirim' mesajı olarak yorumladı.

In tacit threat, Israel releases satellite photos of Syrian presidential palace https://t.co/AEvU3aaJvO pic.twitter.com/JqMutwoeWG — The Times of Israel (@TimesofIsrael) 17 Eylül 2018

© REUTERS / Zohra Bensemra Suriye'nin savaş sonrası yeniden inşasında İran'dan en az 180 şirket rol alacak

Son döndemde İsrail hükümeti, Suriye'de İran'ın kalıcı varlığına izin vermeyeceğ söylemi üzerinden İran hedeflerini vurduğunu savunuyor.

Bir süre önce yerel basına konuşan ve ismi açıklanmayan İsrail ordusundan bir yetkili, son 18 ayda İsrail'in Suriye'de İran'a ait olduğu ileri sürülen 200'den fazla hedefi, çoğunluğu savaş uçakları tarafından gerçekleştirilen saldırılarla vurduğunu söylemişti.