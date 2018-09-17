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05:45 18 Eylül 2018
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    'Ofek 11' adlı istihbarat uydusunun çektiği Esad'ın sarayının fotoğrafını İsrail Savunma Bakanlığı medyaya servis etti.

    İsrail yine tehdit peşinde: Esad'ın sarayının uydudan çekilmiş fotoğrafını yayımladı

    © Fotoğraf : Twitter
    Ortadoğu
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    İsrail, yörüngüye ilk kez uydu oturtmasının 30. yıldönümünde en yeni casus uydusunun çektiği Suriye'nin derin köşelerinin görüntülerini yayımladı. İçlerinde Suriye Devlet Başkanı Beşar Esad'ın sarayı da var.

    Suriye'ye savaşın başlamasından beri sürekli hava ve füze saldırısı düzenleyen İsrail, bu kez de askeri üslerle Esad'ın başkanlık sarayı gibi stratejik bölgelerin uydudan çekilmiş görüntülerini yayımladı.

    İsrail Savunma Bakanlığı, devlet başkanlığı sarayının yanısıra Şam Havalimanı ve rejime ait bir askeri üssün uydudan çekilmiş fotoğraflarını basınla paylaştı.

    Ofek-11 casus uydu
    © Fotoğraf : Twitter
    'İsrail uzaydan Suriye ve İran'ı izliyor'
    OFEK 11'İN GÖZÜ SURİYE'NİN ÜZERİNDE

    Fotoğrafların 'Ofek 11' adlı istihbarat uydusu tarafından çekildiği belirten bakanlık, OFC 1 isimli ilk İsrail uydusunun fırlatılmasının 30. yıldönümü vesilesiyle bunları servis ettiklerini kaydetti.

    ÖRTÜLÜ TEHDİT

    İsrail medyası, Başbakan Benyamin Netanyahu ile Savunma Bakanı Avigdor Liberman'ın bu hamlesini 'örtülü tehdit', Esad'a 'seni görüyorum, istersem seni öldürebilirim' mesajı olarak yorumladı.

    Rakka-Suriye
    © REUTERS / Zohra Bensemra
    Suriye'nin savaş sonrası yeniden inşasında İran'dan en az 180 şirket rol alacak
    '1.5 YILDA 200'DEN FAZLA İRAN HEDEFİ VURDUK' İDDİASI

    Son döndemde İsrail hükümeti, Suriye'de İran'ın kalıcı varlığına izin vermeyeceğ söylemi üzerinden İran hedeflerini vurduğunu savunuyor.

    Bir süre önce yerel basına konuşan ve ismi açıklanmayan İsrail ordusundan bir yetkili, son 18 ayda İsrail'in Suriye'de İran'a ait olduğu ileri sürülen 200'den fazla hedefi, çoğunluğu savaş uçakları tarafından gerçekleştirilen saldırılarla vurduğunu söylemişti.

    Etiketler:
    Ofek 11, Casus uydu, Başkanlık sarayı, Ofek 11, Beşar Esad, İran, Suriye, İsrail
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