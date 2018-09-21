DSG: IŞİD'lileri sonsuza dek tutamayız, kendi ülkeleri geri almalı

Bunun IŞİD'den daha az tehlikeli bir sorun olmadığını ifade eden Omar, "Tek başımıza taşıyamayacağımız ağır bir yük'' vurgusunu yaparak şöyle devam etti:
'İŞTE ULUSLARARASI TOPLUMA YARGILAMA FIRSATI'
''Bu, bizim için çok büyük bir sayı, çünkü IŞİD'liler tehlikeli ve pek çok katliam gerçekleştirdi. Şimdi bizim tarafımızdan gözaltına alınmış olmaları, uluslararası toplumun onları yargılaması için bir fırsat.''
IŞİD'li esirleri kendilerinin yargılamayacağını söyleyen Omar ''Diğer hükümetler nezdinde sorumluluklarını yerine getirmeleri ve vatandaşlarını geri almaları için elimizden geleni yapıyoruz'' dedi.
'IŞİD'Lİ ESİR ALMAYA DEVAM EDİYORUZ'
'YABANCILARI YARGILAYAMAYIZ'
Bu kadar çok esiri doğru düzgün rehabilite edecek kaynaklara sahip olmadıklarını belirten Omar, tek taraflı ilan ettikleri 'özerk bölgede' Suriyelileri yargılayabileceklerini, ama yabancıları yargılayamayacaklarını vurguladı. Ölüm cezası uygulamadıkları için de kimseyi idam etmeyeceklerinin altını çizdi.
'SERBEST BIRAKIRIZ' TEHDİDİ
''Kendi ülkelerine teslim edebilmek için diyalog yolunu deneyeceğiz, ama umutlarımız tükenirse başka seçeneklere başvuracağız'' diyen Omar, 'başka seçeneklerle' ne kast ettiğine açıklık getirmedi, ama sözleri 'esirleri daha fazla gözaltında tutamayabilecekleri, serbest bırakabilecekleri' şeklinde yorumlandı.
Omar, 'dünyanın bu istikrarsız bölgesinde yabancı savaşçıların varlığının tüm uluslararası toplum için tehlike teşkil ettiğinden, çünkü yeni bir kaos çıktığında hepsinin kaçabileceğinden' de söz etti
Açıklamalarına koşut olarak, DSG kontrolündeki bölgenin Kamışlı kentinde IŞİD mensubu Sudanlı bir kadın ile bir aylık bebeğini, Sudanlı bir diplomata teslim eden DSG Dış İlişkiler SorumlusU, bugüne dek ülkelerinin geri aldığı IŞİD'li sayısının kadınlarla çocuklar dahil 50-60'ı geçmediğini, Rusya ile Endonezya'nın kendi vatandaşı olan aileleri geri aldığını belirtti.
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