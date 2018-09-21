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18:50 21 Eylül 2018
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    DSG Dış İlişkiler Sorumlusu Abdulkerim Omar (solda), IŞİD mensubu Sudanlı bir kadın ile bir aylık bebeğini, Sudanlı bir diplomata teslim etti.

    DSG: IŞİD'lileri sonsuza dek tutamayız, kendi ülkeleri geri almalı

    © REUTERS / Rodi Said
    Ortadoğu
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    YPG'nin omurgasını oluşturduğu Demokratik Suriye Güçleri (DSG), yakaladıkları IŞİD'lileri yargılamayacaklarını ve bu kişilerin geldikleri ülkeler tarafından geri alınmaları gerektiğini duyurdu.

    PYD
    © AP Photo / Lefteris Pitarakis
    Paris'ten yeşil ışık: Fransız cihatçılar Suriyeli Kürtlerin mahkemelerinde yargılanabilir
    Gazetecilere açıklama yapan DSG Dış İlişkiler Sorumlusu Abdulkerim Omar, ellerinde 44 ülkeden yaklaşık 520 yabancı IŞİD militanı ile 550 kadın ve yaklaşık 1200 çocuğun olduğunu söyledi.

    Bunun IŞİD'den daha az tehlikeli bir sorun olmadığını ifade eden Omar, "Tek başımıza taşıyamayacağımız ağır bir yük'' vurgusunu yaparak şöyle devam etti:

    'İŞTE ULUSLARARASI TOPLUMA YARGILAMA FIRSATI'

    ''Bu, bizim için çok büyük bir sayı, çünkü IŞİD'liler tehlikeli ve pek çok katliam gerçekleştirdi. Şimdi bizim tarafımızdan gözaltına alınmış olmaları, uluslararası toplumun onları yargılaması için bir fırsat.''

    IŞİD'li esirleri kendilerinin yargılamayacağını söyleyen Omar ''Diğer hükümetler nezdinde sorumluluklarını yerine getirmeleri ve vatandaşlarını geri almaları için elimizden geleni yapıyoruz'' dedi. 

    'IŞİD'Lİ ESİR ALMAYA DEVAM EDİYORUZ'

    IŞİD'den geri alınan Musul'a giren Irak askerleri, örgütün bayrağının olduğu posterleri indirirken
    © AFP 2018 / Mahmud SALEH
    'Uluslararası IŞİD Mahkemesi' için ilk adım
    ABD destekli DSG'nin Fırat Nehri'nin Irak sınırına yakın tarafında IŞİD'in elinde kalan son birkaç köyü almak için savaştığını hatırlatan Dış İlişkiler Sorumlusu, hala yabancı savaşçı esir almak zorunda kaldıklarına dikkat çekti.

    'YABANCILARI YARGILAYAMAYIZ'

    Bu kadar çok esiri doğru düzgün rehabilite edecek kaynaklara sahip olmadıklarını belirten Omar, tek taraflı ilan ettikleri 'özerk bölgede' Suriyelileri yargılayabileceklerini, ama yabancıları yargılayamayacaklarını vurguladı. Ölüm cezası uygulamadıkları için de kimseyi idam etmeyeceklerinin altını çizdi.

    'SERBEST BIRAKIRIZ' TEHDİDİ

    ''Kendi ülkelerine teslim edebilmek için diyalog yolunu deneyeceğiz, ama umutlarımız tükenirse başka seçeneklere başvuracağız'' diyen Omar, 'başka seçeneklerle' ne kast ettiğine açıklık getirmedi, ama sözleri 'esirleri daha fazla gözaltında tutamayabilecekleri, serbest bırakabilecekleri' şeklinde yorumlandı.

    DSG- Rakka- Suriye
    © REUTERS / Erik De Castro
    IŞİD'in, militanlarının tahliyesi için YPG ile yaptığı gizli anlaşma ortaya çıktı
    'KAOS ÇIKTIĞINDA KAÇABİLİRLER'

    Omar, 'dünyanın bu istikrarsız bölgesinde yabancı savaşçıların varlığının tüm uluslararası toplum için tehlike teşkil ettiğinden, çünkü yeni bir kaos çıktığında hepsinin kaçabileceğinden' de söz etti

    Açıklamalarına koşut olarak, DSG kontrolündeki bölgenin Kamışlı kentinde IŞİD mensubu Sudanlı bir kadın ile bir aylık bebeğini, Sudanlı bir diplomata teslim eden DSG Dış İlişkiler SorumlusU, bugüne dek ülkelerinin geri aldığı IŞİD'li sayısının kadınlarla çocuklar dahil 50-60'ı geçmediğini, Rusya ile Endonezya'nın kendi vatandaşı olan aileleri geri aldığını belirtti.

    Etiketler:
    IŞİD, Demokratik Suriye Güçleri (DSG), Abdulkerim Omar, Kamışlı, Suriye
    Topluluk kurallarıTartışma
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