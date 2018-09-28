Irak İçişleri Bakanlığı, Sputnik'e Fares cinayetindeki ayrıntılar hakkında açıklama yaptı

Irak İçişleri Bakanlığı'ndaki kaynak, saldırı sırasında Fares'in arabasında bulunan bir erkeğin gözaltına alındığını anlattı. Kaynak, saldırganın motosikletle Fares'in spor tipi arabasına yaklaşarak 3 el ateş ettiği, ardından olay yerinden kaçtığını aktardı.
الصحة تؤكد مقتل المودل العراقية تارة فارس في بغداد بطلق ناري!.#العراق pic.twitter.com/Pv8Ua2P9kB— علي فرحان (@alifarhan85) September 27, 2018
SOSYAL MEDYADA YAPTIĞI PAYLAŞIMLAR YÜZÜNDEN TEPKİ ALIYORDU
Kuzey Irak Kürt Bölgesi'nin başkenti Erbil'de yaşamını sürdüren Tara Fares, moda markalarının yüzü olarak ün kazanmıştı. Fares'in sosyal medya paylaşımları Irak toplumunda hararetli tartışmalara yol açmıştı.
Fares'in yaptığı paylaşımlardan bazıları:
Tüm yorumlar
Yeni yorumları göster (0)