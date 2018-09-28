Irak İçişleri Bakanlığı, Sputnik'e Fares cinayetindeki ayrıntılar hakkında açıklama yaptı

Irak İçişleri Bakanlığı’ndan bir kaynak, Sputnik’e yaptığı açıklamada, eski güzellik kraliçesi Tara Fares öldürüldüğü sırada arabada bulunan bir erkeğin gözaltına alındığını belirtti.

Kendi arabasında, 27 Eylül'de Bağdat'ta saldırıya uğrayan 30 yaşındaki model Tara Fares'in ikisi kafasına, biri de göğsüne isabet eden 3 kurşun nedeniyle hayatını kaybettiği belirtildi.

Irak İçişleri Bakanlığı'ndaki kaynak, saldırı sırasında Fares'in arabasında bulunan bir erkeğin gözaltına alındığını anlattı. Kaynak, saldırganın motosikletle Fares'in spor tipi arabasına yaklaşarak 3 el ateş ettiği, ardından olay yerinden kaçtığını aktardı.

الصحة تؤكد مقتل المودل العراقية تارة فارس في بغداد بطلق ناري!.#العراق pic.twitter.com/Pv8Ua2P9kB — علي فرحان (@alifarhan85) September 27, 2018

​SOSYAL MEDYADA YAPTIĞI PAYLAŞIMLAR YÜZÜNDEN TEPKİ ALIYORDU

Kuzey Irak Kürt Bölgesi'nin başkenti Erbil'de yaşamını sürdüren Tara Fares, moda markalarının yüzü olarak ün kazanmıştı. Fares'in sosyal medya paylaşımları Irak toplumunda hararetli tartışmalara yol açmıştı.

Fares'in yaptığı paylaşımlardan bazıları:

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