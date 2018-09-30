Siviller, İdlib’den ayrılmaya devam ediyor

Merkezin bildirdiğine göre, gün boyunca, Ikko, Deyruna, Cubb-ez-Zaur, Safsafa, Akçer-Baer, Haddad, Kinsibba, Kara Cagez, Makanis-Ed-Duvayri ve Halep'in kuzey-batı etekleriyle Hama vilayetinin Açan ve Halfai yerleşimlerinde çatışmalar yaşandı. Ayrıca, El-Bab kenti yakınlarındaki Türkiye yanlısı oluşumların kontrol ettiği bölgede yer alan Özgür Suriye Ordusu bölgesinden Halep vilayetine bağlı Tadef'e ateş açıldığı bildirildi.
Merkez, Halep'e bağlı Makanis-Ed-Duvayri ilçesininde çıkan çatışmalar sonucunda Suriye hükümet birliklerinden bir askerin yaşamını yitirdiğini kaydetti.
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