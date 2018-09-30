Siviller, İdlib’den ayrılmaya devam ediyor

Rusya’nın Suriye'deki Ateşkesi İzleme Merkezi'inin bildirdiğine göre, 140'ı çocuk olmak üzere 300'den fazla kişi, İdlib'i son bir gün içinde terk etti.

Rusya'nın Suriye'deki Ateşkesi İzleme Merkezi'nin yaptığı açıklamada, "Geçtiğimiz gün, 140'ı çocuk olmak üzere toplam 300 kişi insani koridor Abu Duhur üzerinden İdlib'in gerginliği azaltma bölgesinden ayrıldı. 81'i çocuk olmak üzere 175 Suriyeliye tıbbi yardım verildi" denildi.

Merkezin bildirdiğine göre, gün boyunca, Ikko, Deyruna, Cubb-ez-Zaur, Safsafa, Akçer-Baer, Haddad, Kinsibba, Kara Cagez, Makanis-Ed-Duvayri ve Halep'in kuzey-batı etekleriyle Hama vilayetinin Açan ve Halfai yerleşimlerinde çatışmalar yaşandı. Ayrıca, El-Bab kenti yakınlarındaki Türkiye yanlısı oluşumların kontrol ettiği bölgede yer alan Özgür Suriye Ordusu bölgesinden Halep vilayetine bağlı Tadef'e ateş açıldığı bildirildi.

Merkez, Halep'e bağlı Makanis-Ed-Duvayri ilçesininde çıkan çatışmalar sonucunda Suriye hükümet birliklerinden bir askerin yaşamını yitirdiğini kaydetti.