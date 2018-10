Muallim: Rusya'nın Suriye'ye S-300 gönderme kararı yerinde bir adım

Russia Today'e (RT) konuşan Muallim, Rusya'nın Suriye'ye S-300 gönderme kararı ile ilgili konuştu.

Muallim "S-300 saldırı değil, savunma nitelikli bir sistem ve sistemle Suriye hava sahasının korunması amaçlanıyor. Suriye hava sahasının korunmasının önemini incelersek, bunun savaş değil, güvenlik ve istikrarı aksettireceğini anlayabiliriz. S-300 sevkiyatı kararı yerinde bir adım ve Rusya'ya çabalarından dolayı minnettarız" dedi. Muallim ayrıca, İdlib'deki El Nusra militanlarıyla ilgili sorunların da Türkiye üzerinden çözülebileceğini vurguladı.

Muallim, S-300 kararını da çok olumlu değerlendirdiklerini vurguladı.

‘SURİYE-İRAN İLİŞKİLERİ PAZARLIK MESELESİ DEĞİL'

İsrail'in İran'ın Suriye'deki varlığından dolayı yol açtığı tehditlerle ilgili bir soruyu yanıtlayan Muallim "S-300 bu tehditlere karşı koymak için yeterli" ifadesini kullandı.

İran askerlerinin Suriye'de meşru olarak bulunduğunu belirten Muallim "Suriye-İran ilişkileri pazarlık meselesi değil. Bu ilişkiler iki bağımsız ülkenin kararlarına dayalı ve iki ülke kendi kararlarını savunuyor" dedi.

‘SOÇİ MUTABAKATININ UYGULANMASINI UMUYORUZ'

Rusya ve Türkiye liderlerinin Soçi'de vardığı, İdlib'de silahsızlaştırılmış bölge oluşturulması kararına değinen Muallim, bölgede güç kullanmak zorunda kalmamayı umduklarını ifade etti.

Muallim "Silahsızlaştırılmış bölge oluşturulmasına ilişkin mutabakatın uygulanmasını ve sorunun barışçıl yollarla veya ulusal ateşkesle çözülmesini umuyoruz. Ancak devletin kendi kurallarını koymak için başka yollar kullanma hakkı da var. İşin buraya gelmesini istemiyoruz" dedi.

‘EL NUSRA SORUNU TÜRKİYE ÜZERİNDEN ÇÖZÜLEBİLİR'

Muallim, El Nusra (yeni adıyla Fetih el Şam) sorununun militanların Suriye'ye geçiş için kullandığı Türkiye üzerinden çözülebileceğini ifade etti.

Muallim "İdlib'e gelen militanlar Türkiye üzerinden geldi. Türklerin burada kimlerin olduğunu, nasıl ve nereden geldiklerini bilmesinin nedeni bu. Kendi ülkelerine dönmeleri de doğal olacaktır" dedi.

Muallim, silahsızlaştırılmış bölge sürecinin uygulanmasına da başlandığını kaydetti.

‘KÜRTLER AYRILIKTAN YANA DAVRANMAYI SÜRDÜRÜRSE GÜÇ KULLANIRIZ'

Muallim, Şam'ın ülkenin kuzeydoğusundaki Kürtlere karşı güç kullanmak istemediğini,ancak Kürtler ayrılıktan yana olursa bunu yapmak zorunda kalacaklarını vurguladı.

Muallim "Sorunun karmaşıklaşmasının nedeni Kürtler değil, ABD'nin varlığından. ABD Kürtlere Şam'ın meşru yönetimine saygısız bir şekilde davranabilecekleri illüzyonu veriyor. ABD'nin duruşunu kabul edip hala ayrılıktan yana davranırlarsa istemediğimiz bir yola, askeri çözüm yoluna başvurmak zorunda kalacağımızı söyleyebilirim" dedi.

‘KÜRTLERLE GÖRÜŞMELER ABD YÜZÜNDEN BOZULDU'

Şam ve Suriye Demokratik Güçleri'nin (SDF) arasındaki görüşmelerin başta faydalı olduğunu, ancak ABD'nin müdahaleleri yüzünden görüşmelerin aksadığını ifade eden Muallim "Görüşmeler başladığında ABD Kürtlere yaptığı silah yardımını arttırdı, kamyonlar gönderdi ve görüşmeler bozuldu. Ayrıca bölgedeki Suriye ordusu güçlerine de saldırdılar. Bu saldırıyı haklı hiçbir yanı yok ve kabul edilemez" dedi.

‘ABD'NİN KRİZİ UZATMA ÇABALARI BOŞA ÇIKACAK'