Kuveyt'ten ABD ile Petrol sözleşmelerine ilişkin açıklama

Kuveyt Petrol Kurumu, ABD piyasalarının stratejik öneme sahip olduğuna işaret ederek, Washington yönetimiyle yapılan petrol sözleşmelerinin hala geçerli olduğunu belirtti.

© REUTERS / Kevin Lamarque Kuveyt-ABD ilişkilerinde 25 yıl sonra bir ilk: Petrol ihracı durdu

Kuveyt Petrol Kurumu, ABD piyasalarının stratejik öneme sahip olduğuna işaret ederek, Washington yönetimiyle yapılan petrol sözleşmelerinin hala geçerli olduğunu belirtti.

Kuveyt resmi haber ajansı KUNA'nın haberine göre, kurum tarafından yapılan yazılı açıklamada, bazı ekonomi raporlarında "Kuveyt ham petrolünün, ABD piyasalarına ihracında düşüş yaşandığına" ilişkin haberlere işaret edilerek, "bu raporların dikkatli ve titiz bir şekilde hazırlanmadığı, iki ülke arasında yapılan ihracat oranındaki düşüşün yansımalarını açıklamadığı" ifade edildi.

ABD'nin ham petrol üretim oranlarındaki son gelişmelere işaret edilen açıklamada, ABD pazarını, ithalattan, dünyanın çeşitli ülkelerine petrol ihraç eder hale dönüştürdüğü kaydedildi.

Konu hakkında hazırlanan raporların bir kısmının, piyasa ve ekonomik nedenlerin dikkatlice analizinden yoksun olmasının yanı sıra petrol piyasalarındaki köklü değişiklikleri açıklamadığı ve Kuveyt rafineri projelerinin gelişimine yer vermediği belirtildi.

Kurum, ayrıca, Kuveyt ham petrol ihracatında belirtilen düşüşün, ortak stratejik çıkarların gerektirdiği gibi, dünya çapındaki müşterileriyle yapılan sözleşmeler doğrultusunda, Avrupa ve ABD piyasalarındaki müşterilerle koordineli bir şekilde organize edildiğinin altını çizdi.

'SÖZLEŞME GEÇERLİLİĞİNİ KORUYOR'

ABD pazarının stratejik öneme haiz olduğuna dikkati çekilerek, "ABD ile Kuveyt petrol piyasasında yapılan sözleşmelerin halen geçerliliğini koruyor." ifadesi kullanıldı.

© Sputnik / Vitaliy Podvitski Kuveyt’te ABD ve Körfez ülkelerinin ortak tatbikatı başladı

Amerikan Bloomberg haber ajansı, Kuveyt yüzünü, 1990'dan bu yana ilk kez kendisinden petrol alımını durduran ABD piyasasından çevirerek, daha cazip ve ülke petrolünün yüzde 80'ini alan Asya piyasasına yöneldiğini aktarmıştı.

ABD Enerji Ajansı'na göre, ABD petrol ihracatı, günlük 2 milyon varil seviyesini aşmış durumda. Kuveyt'in günlük petrol üretimi ise Petrol İhraç Eden Ülkeler Örgütü'nün (OPEC) piyasa istikrarını korumayı planladığı taahhüdüyle, yaklaşık 2,8 milyon varili buluyor.