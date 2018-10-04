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18:39 04 Ekim 2018
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    Suudi Arabistan'da kadın hakları / Suudi kadını

    Suudi Arabistan'da ilk kez bir bankaya kadın yönetim kurulu başkanı

    © AFP 2018 / FAYEZ NURELDINE
    Ortadoğu
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    Suudi Arabistan'da bir bankanın yönetim kurulu başkanı ilk kez bir kadın oldu.

    Suudi Arabistan bayrağı
    © AFP 2018 / Taha Saleh
    Suudi devlet televizyonunda ana haberi ilk kez bir kadın sundu
    Yerel basında yer alan habere göre, Alavval Bank ile Suudi İngiliz Bankası (SABB) birleşmesinin ardından yönetim kurulu başkanlığına Lubna el-Alyan'ın atanması konusunda anlaşmaya vardı. Bunun Suudi Arabistan bankacılık sektöründe bir kadının sahip olduğu en yüksek pozisyon olduğu belirtiliyor.

    Suudi Arabistan'daki ekonomi sektöründe en çok tanınan kadınlardan biri olan Alyan, şu anda Olayan Şirketi Yürütme Kurulu Başkanlığını yürütüyor.

    Suudi Arabistan ve Ortadoğu'da çok sayıda finans ve yatırım faaliyetlerinden sorumlu olan Alyan'ın Arap İş Konseyi Yürütme Kurulu ve Arap Düşünce Vakfı Mütevelli Heyeti'nde de üyeliği devam ediyor.

    Alyan daha önce de şu anda Alavval Bank olarak bilinen Saudi Hollandi Bank'ın yönetim kurulu üyeliğine seçilen ilk kadın olmuştu.

    Suudi Arabistan borsasında işlem gören Alavval Bank ve SABB daha önce bağlayıcı birleşme anlaşması imzalamıştı.

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    Etiketler:
    Suudi kadınlar, Alavval Bank, Lubna el-Alyan, Suudi Arabistan
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