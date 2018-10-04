BM: Suriye'ye geri dönüşler sığınmacıların kendi kararı olmalı

© AP Photo / Andrew Kelly Muallim: Şam, Türkiye'nin İdlib yükümlülüklerini yerine getirebileceğini düşünüyor

Al-Za’tari, BM Genel Merkezi'nde düzenlediği basın toplantısında gazetecilerin sorularını yanıtladı.

Suriye Dışişleri Bakanı Velid Muallim'in 'Suriyeli sığınmacıların gönüllü dönüşleri için bütün şartların mevcut olduğu ve ülke dışındaki bütün Suriyelilere kapıların açık olduğu' açıklaması hatırlatılan Al-Za’tari, geri dönüş kararının sığınmacıların kendileri tarafından verilmesi gerektiğini ifade etti.

Al-Za’tari, "Sığınmacıların geri dönmesi için kendilerini güvende hissetmesi gerek. BM Suriyeli sığınmacıları geri dönmeye teşvik etmiyor ama Suriye adım attıkları zaman yardım etmeye hazırız" dedi.

Ülke içinde yerinden edilen Suriyelilerin bazılarının evlerine geri döndüğünü belirten Al-Za’tari, Şam, Lazkiye, Humus, Hama ve Halep'in bazı kısımlarının güvenli ve dönüşe açık göründüğünün ancak bunun değerlendirmesini yine sığınmacıların kendilerinin yapması gerektiğinin altını çizdi.

Al-Za’tari, Türkiye, Ürdün, Lübnan, Avrupa ve başka ülkelerde 5 milyondan fazla Suriyeli sığınmacı olduğunu söyledi.