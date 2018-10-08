Rusya: İdlib'deki silahsızlaştırılmış bölgenin sınırları belirlendi

Sputnik’e konuşan Verşinin "Silahsızlaştırılmış bölgenin sınırları belirlendi. Türkiye ile Rusya orduları arasında çok iyi temaslar, işbirliği ve bağlantı sağlandı. İki ordunun temsilcileri mutabakatın ardından birçok kez bir araya geldi" dedi.
Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ile Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Soçi’de yaptıkları görüşmede İdlib’de silahsızlaştırılmış bölge oluşturulması yönünde mutabakat sağlamıştı.
'ÇOK ÖNEMLİ BİR DÖNÜM NOKTASI'
Verşinin, Rusya’nın İdlib’den ağır teçhizatlar ve teröristlerin çıkarılmasının büyük görevler olduğunun farkında olduğunu belirterek "Ancak bunlar yapılabilir ve yapılmalı. Bunu yapmamız bölgedeki gerginliğin azaltılması ve insanların huzurlu bir şekilde yaşaması için yaptıklarımız üzerine iyi bir ek olacak" dedi.
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