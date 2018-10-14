Ürdün ile Suriye, Nasib Sınır Kapısı'nı açma konusunda anlaştı

Ürdün hükümetinden ve Suriye İçişleri Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada iki ülkenin yarından itibaren Nasib Sınır Kapısı'nı açma konusunda anlaşmaya vardıkları belirtildi.

© AP Photo / Raad Adayleh Ürdün: Suriye sınırını açmak istiyoruz

Ürdün resmi haber ajansı Petra'nın haberinde, "Ürdün Hükümet Sözcüsü Cumane Guneymat, pazartesi gününden itibaren Nasib Sınır Kapısı'nın açılması konusunda Suriye ile anlaşma sağlandığını bildirdi" açıklamasına yer verildi.

Suriye devlet televizyonuysa İçişleri Bakanı'nın açıklamasını şöyle aktardı:

"Ürdün tarafıyla pazartesi gününden itibaren Nasib-Caber sınır kapısının açılması konusunda anlaşmaya varıldı."

RESTORASYON ÇALIŞMALARI BAŞLADI

Habere göre Ürdün ve Suriye temsilcileri, bugün bir araya gelerek iki ülke arasında şu ana kadar çözüme kavuşturulmayan konuları ele aldı.

© REUTERS / Omar Sanadiki Ürdün ile Suriye, sınır kapılarının açılmasını görüşüyor

Suriye ordusu geçen temmuzda Nasib Sınır Kapısı da dâhil olmak üzere Ürdün-Suriye arasındaki sınırın tümünün kontrolünü geri aldı ve hemen ardından sınır bölgesinde restorasyon çalışmalarına başlandı.

Ürdün-Suriye sınırında bulunan Nasib Sınır Kapısı, Suriye'nin en yoğun sınır kapılarından biri olarak öne çıkıyor. Şam-Amman otoyolu üzerinde bulunan ve 1991 yılında kurulan bu sınır kapısının Suriye-Ürdün-Lübnan ile Suriye-Körfez Ülkeleri-Türkye-Avrupa arasındaki ticari ilişkilerde stratejik önem taşıyor.