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    Anneleri tarafından kaçırılan Umut ve Hatice

    Anneleri IŞİD'e kaçırdı: Irak'ta tutuklu 6 ve 8 yaşındaki kardeşler, Türkiye'deki babalarına kavuşmayı bekliyor

    © Fotoğraf : Twitter
    Ortadoğu
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    Anneleri tarafından 4 yıl önce IŞİD'e kaçırılan 8 yaşındaki Umut K. ile ve 6 yaşındaki Hatice Nisa K., annelerinin ölmesiyle Irak'ta yetim ve sahipsiz kaldı. İki kardeş Bağdat'taki Rusafa Cezaevi'nde çocukların tutulduğu kampta Türkiye'deki babalarıyla buluşmayı bekliyor.

    Anne ve babalarının zorla IŞİD topraklarına götürdüğü 8 yaşındaki Umut ile kız kardeşi 6 yaşındaki Hatice Nisa K., Irak'taki Rusafa Cezaevi'nde tutuluyor.

    Aileleri IŞİD'e katılan Türk çocuklar Ankara'ya getirildi
    © AA / Dışişleri Bakanlığı
    Aileleri IŞİD'e katılan 17 Türk çocuk Irak'tan getirildi
    Geçen hafta Bağdat'taki Salihiye Yetimhanesi'nden alınarak Türkiye'ye getirilen 17 çocuk dışında bir kısmı yetim, diğerleri ise Bağdat'taki Rusafa Cezaevi'nde tutuklu ve hükümlü annelerinin yanında kalan yaklaşık 450 Türkiyeli çocuk bulunuyor.

    Bu çocuklardan 8 yaşındaki Umut ile ız kardeşi Hatice Nisa K. ise Rusafa Cezaevi kompleksi içinde çocukların tutulduğu kampta yaşıyor.

    Vatan'dan İlker Akgüngör'ün haberine göre, emniyet tarafından Irak'tan istenen kimlik doğrulaması için aileye çocukların fotoğrafları getirildi. Yılmaz K., Bağdat-363 ve Bağdat-364 numaralarıyla kimliklendirilen iki kardeşin kendi çocukları olduğunu doğruladı.

    ​Baba Yılmaz K., "Yıllar sonra çocuklarımı ilk kez gördüm. Şimdi her gece rüyama giriyorlar. Çocuklarımın yüzüne, sesine hasret kaldım. İmkanım olsa oraya gidip kavga, dövüş çocuklarımı alayım, geleyim diyorum. Ama elimizden bir şey gelmiyor. Umut'la son konuştuğumuzda ‘Baba seni çok özledik' demişti. Sesi kulaklarımdan gitmiyor. Devletimizden tek isteğim çocuklarımı bir an önce bana getirmeleri. Artık dayanacak gücüm kalmadı" dedi.

    'BİR SÜRE SONRA RADİKALLEŞTİ, ÇARŞAFLI ARKADAŞLARININ ETKİSİNDE KALDI'

    IŞİD'e katılmak için Çin'den kaçan Uygur kadınlar, Kayseri, Ağustos 2017
    © AP Photo / Burhan Ozbilici
    IŞİD militanlarının bebeklerini doğurtan ebe: Türkler dahil çocuk yaşta hamile eşler vardı
    Tekirdağ'da nakliye şoförü olarak çalışan Yılmaz K. (32), 2008'de Fatma K. (28) ile evlendi. İki yıl sonra 2010'da çiftin ilk çocukları Umut dünyaya geldi. 2012'de ise kızları Hatice Nisa K. doğdu. Yılmaz K.'nın anlatımına göre evlendiklerinde namazını kılan ancak radikal olmayan Fatma K. bir süre sonra giderek radikalleşti. Yılmaz K., "Eski eşimin o dönem bazı çarşaflı arkadaşları vardı. Ben onların etkisinde kaldığı için aşırı dindarlaştığını düşünüyorum" ifadesini kullandı.

    Habere göre, Fatma K., iki çocuğunu da yanına alarak evden ayrıldı. Eve geldiğinde çocuklarını ve eşini bulamayan Yılmaz K., emniyete başvurdu. Yapılan araştırmalara rağmen bir ses çıkmadı. Bir ay sonra evi arayan Fatma K., bir süre Türkiye'de saklandıktan sonra Suriye'ye geçtiklerini söyledi.

    'ALLAH YOLUNDA ÖLELİM'

    Eşi Yılmaz'a, "Sen de Suriye'ye gel. Birlikte Allah yolunda ölelim" dedi. Yılmaz K., "Eşim Fatma gitmeden bir hafta, 10 gün kadar önce bana, ‘Suriye'ye IŞİD'e gidelim' dedi. Ben de herhalde benimle dalga geçiyor diyerek çok önemsemedim. Ancak gitmeyi aklına o zaman koymuş" diye konuştu.

    DSG Dış İlişkiler Sorumlusu Abdulkerim Omar (solda), IŞİD mensubu Sudanlı bir kadın ile bir aylık bebeğini, Sudanlı bir diplomata teslim etti.
    © REUTERS / Rodi Said
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    Yılmaz K., bu süre içinde devamlı eşinden çocuklarını göndermesini istedi ancak Fatma K. olumlu yanıt vermedi. Fatma K., bir süre sonra çocukları da alarak Suriye'den Irak'a geçti.

    Irak'ta, Aralık 2017'de Türkiye'ye getirilen Alparslan K.'nın babası Muhammet Çelik ile evlendi. Alparslan K. da IŞİD'e katılan babası Muhammet Çelik tarafından 4 yıl önce zorla Suriye'ye götürülmüştü.

    İçişleri Bakanlığı'nın ‘Terörden Arananlar-Gri Liste'de aradığı Çelik, 2015'te Irak'ta IŞİD ile katıldığı bir eylemde hayatını kaybetti, bir süre sonra Fatma K. da yaşamını yitirdi. Yılmaz K. eski eşinin çocuklarını kendisiyle son kez 2016 Eylül ayındaki Kurban Bayramı'nda görüştürdüğünü söyledi.

    TÜRKİYE'YE GETİRİLEN 17 ÇOCUK ARASINDA YER ALMADI

    Annelerinin ölümünden sonra Irak ordusuna teslim edilen kardeşler, Bağdat'taki Salihiye Yetimhanesi'nde sanılıyordu. Üç kez yetimhaneye gidenler, iki kardeşi bir kez bile göremedi. Irak hükümetinin Rusafa Cezaevi'ndeki kimlik tespiti çalışmalarında Umut ve Hatice Nisa'nın burada olduğu ortaya çıktı. Bu yüzden Umut ve Hatice Nisa geçtiğimiz hafta Türkiye'ye getirilen 17 yetim çocuğun arasında yer almadı.

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    Etiketler:
    İçişleri Bakanlığı, IŞİD, Rusafa, Bağdat, Irak, Suriye, Türkiye
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