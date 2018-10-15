Muallim: İdlib'de savaşmaya hazırız, sonraki hedefimiz Fırat'ın doğusu

Suriye Dışişleri Bakanı Velid Muallim, Soçi mutabakatının cihatçılar tarafından reddedilmesi halinde İdlib'de savaşmaya hazır olduklarını, sonraki hedeflerinin Fırat'ın doğusu olduğunu, zira Suriye'nin tüm topraklarının Suriye'nin egemenliğine geri dönmesi gerektiğini söyledi.

Rusya ile Türkiye arasında varılan Soçi mutabakatı uyarınca İdlib'deki silahsızlandırma bölgesinden 10 Ekim'de ağır silahların çekilmesini müteakip 15 Ekim'e kadar tüm cihatçıların çekilmesinin izlemesi gerekirken Suriye hükümetinden uyarı geldi.

'KARAR RUSYA'NIN'

Şam'ı ziyaret eden Iraklı mevkidaşı İbrahim Caferi ile birlikte basın toplantısı düzenleyen Dışişleri Bakanı Velid Muallim, Soçi mutabakatı hayata geçirilemezse hükümet güçlerinin cihatçılarla savaşmaya hazır olduğunu söyledi.

Cihatçıların elinde kalan son vilayet olan İdlib'i geri almak için Suriye hükümet güçleri taarruza hazırlanırken varılan Soçi mutabakatıyla ilgili "Yerine getirilip getirilmediğine karar vermek Rusya'ya kalmış" mesajını veren Muallim, "İdlib anlaşması uygulanmazsa silahlı kuvvetlerimiz terörizmin kökünü kazımak için İdlib çevresinde hazır durumda" dedi.

© REUTERS / Ammar Abdullah Nusra'dan Rusya-Türkiye anlaşmasına meyletme sinyali

"Diğer tüm vilayetler gibi İdlib'in de Suriye'nin egemenliğine geri dönmesi gerekiyor" vurgusu yapan Suriye Dışişleri Bakanı şöyle devam etti:

"Bunun barışçı yollarla, uzlaşıyla olmasını tercih ederiz, ama böyle olmuyorsa da başka seçenekler var."

HTŞ AÇIKLAMASININ ARDINDAN

Muallim'in gözdağı vermesi, İdlib'in büyük bölümünü kontrol eden Nusra'nın yeni versiyonu Heyet Tahrir el Şam'ın (HTŞ) açıklamasının ardından geldi. Zira HTŞ, açıklamasında, bir yandan "Kurtarılmış bölgeyi korumak ve işgal edilerek katliamlar düzenlenmesini engellemek için içerde ve dışarda uğraşanların çabalarına değer veriyoruz" derken diğer yandan silah bırakmama ve cihadı devam ettirme resti çekiyor.

© REUTERS / Sergei Karpukhin/File Photo Rus Dışişleri: ABD Fırat’ın doğusunda sözde devlet kurmaya çalışıyor

Yanısıra Muallim, İdlib'den sonraki hedeflerinin, ABD'nin desteklediği, YPG'nin omurgasını oluşturduğu Demokratik Suriye Güçleri'nin (DSG) kontrolündeki Fırat'ın doğusu olacağını belirtti. Buranın da Suriye'nin egemenliğine geri dönmesi gerektiğinin altını çizdi.

Bu açıklama, AKP Genel Başkanı ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Fırat'ın doğusuna operasyon mesajlarını yoğunlaştırdığı döneme denk geldi. Erdoğan, son olarak, "Çok yakında komandolarımızla Fırat'ın doğusundaki terör yuvalarını darmadağın edeceğiz" demişti.