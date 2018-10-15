Kayıt
16:05 15 Ekim 2018
Canlı Yayın
    Arama
    Şam'da Caferi-Muallim basın toplantısı

    Muallim: İdlib'de savaşmaya hazırız, sonraki hedefimiz Fırat'ın doğusu

    © REUTERS / SANA
    Ortadoğu
    URL'yi kısaltın
    0 76

    Suriye Dışişleri Bakanı Velid Muallim, Soçi mutabakatının cihatçılar tarafından reddedilmesi halinde İdlib'de savaşmaya hazır olduklarını, sonraki hedeflerinin Fırat'ın doğusu olduğunu, zira Suriye'nin tüm topraklarının Suriye'nin egemenliğine geri dönmesi gerektiğini söyledi.

    İdlib'in Eriha kasabasında bir El Nusra Cephesi mensubu
    © REUTERS / Khalil Ashawi
    Nusra'nın açıklamasında 'silah bırakmama, cihada devam etme' resti
    Rusya ile Türkiye arasında varılan Soçi mutabakatı uyarınca İdlib'deki silahsızlandırma bölgesinden 10 Ekim'de ağır silahların çekilmesini müteakip 15 Ekim'e kadar tüm cihatçıların çekilmesinin izlemesi gerekirken Suriye hükümetinden uyarı geldi.

    'KARAR RUSYA'NIN'

    Şam'ı ziyaret eden Iraklı mevkidaşı İbrahim Caferi ile birlikte basın toplantısı düzenleyen Dışişleri Bakanı Velid Muallim, Soçi mutabakatı hayata geçirilemezse hükümet güçlerinin cihatçılarla savaşmaya hazır olduğunu söyledi.

    Cihatçıların elinde kalan son vilayet olan İdlib'i geri almak için Suriye hükümet güçleri taarruza hazırlanırken varılan Soçi mutabakatıyla ilgili "Yerine getirilip getirilmediğine karar vermek Rusya'ya kalmış" mesajını veren Muallim, "İdlib anlaşması uygulanmazsa silahlı kuvvetlerimiz terörizmin kökünü kazımak için İdlib çevresinde hazır durumda" dedi.

    Kasım 2016'da Halep'in batısında cirit atan cihatçıların artık Suriye'de İdlib'den başka kalesi kalmadı.
    © REUTERS / Ammar Abdullah
    Nusra'dan Rusya-Türkiye anlaşmasına meyletme sinyali
    "Diğer tüm vilayetler gibi İdlib'in de Suriye'nin egemenliğine geri dönmesi gerekiyor" vurgusu yapan Suriye Dışişleri Bakanı şöyle devam etti:

    "Bunun barışçı yollarla, uzlaşıyla olmasını tercih ederiz, ama böyle olmuyorsa da başka seçenekler var."

    HTŞ AÇIKLAMASININ ARDINDAN

    Muallim'in gözdağı vermesi, İdlib'in büyük bölümünü kontrol eden Nusra'nın yeni versiyonu Heyet Tahrir el Şam'ın (HTŞ) açıklamasının ardından geldi. Zira HTŞ, açıklamasında, bir yandan "Kurtarılmış bölgeyi korumak ve işgal edilerek katliamlar düzenlenmesini engellemek için içerde ve dışarda uğraşanların çabalarına değer veriyoruz" derken diğer yandan silah bırakmama ve cihadı devam ettirme resti çekiyor.

    Sergey Lavrov
    © REUTERS / Sergei Karpukhin/File Photo
    Rus Dışişleri: ABD Fırat’ın doğusunda sözde devlet kurmaya çalışıyor
    HEM KÜRTLERE HEM ANKARA'YA MESAJ

    Yanısıra Muallim, İdlib'den sonraki hedeflerinin, ABD'nin desteklediği, YPG'nin omurgasını oluşturduğu Demokratik Suriye Güçleri'nin (DSG) kontrolündeki Fırat'ın doğusu olacağını belirtti. Buranın da Suriye'nin egemenliğine geri dönmesi gerektiğinin altını çizdi.

    Bu açıklama, AKP Genel Başkanı ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Fırat'ın doğusuna operasyon mesajlarını yoğunlaştırdığı döneme denk geldi. Erdoğan, son olarak, "Çok yakında komandolarımızla Fırat'ın doğusundaki terör yuvalarını darmadağın edeceğiz" demişti.

    Etiketler:
    YPG, Demokratik Suriye Güçleri (DSG), Heyet Tahrir el Şam (HTŞ), Nusra, Velid Muallim, İbrahim Caferi, Fırat'ın doğusu, İdlib, Suriye
    Topluluk kurallarıTartışma
    Facebook hesabınızla yorum yapınSputnik hesabınızla yorum yapın

    Haberler

    Tüm haberler
    Tüm haberler

    Multimedya

    Gazze Şeridi ile İsrail arasındaki sınırı
    Haftanın en etkileyici fotoğrafları
    Karikatür
    ABD kaza sonrası tüm F-35 filosunun uçuşlarını durdurdu
    İnfografik
    Rus ve Amerikan hava savunma sistemleri
    Kayıt
    captcha
    GirişGizlilik politikası
    Kayıt'a tıklayarak Gizlilik Politikası'nı kabul ettiğinizi ve kişisel verilerinizin Gizlilik Politikası'na uygun bir şekilde kullanılmasına onay verdiğinizi teyit edersiniz.
    Şifre kurtarma
    captcha
    GirişGizlilik politikası
    Kayıt
    tr.sputniknews.com profiliniz var mı?
    EvetHayır
    Kayıt
    avatar

    Merhaba, !

    tr.sputniknews.com profilim yok
    KayıtŞifrenizi unuttunuz mu?Gizlilik politikası
    Kayıt
    avatar

    Merhaba, !

    Giriş
    tr.sputniknews.com profilim var
    Profili sil
    tr.sputniknews.com profilinizi silmek istediğinizden emin misiniz?
    EvetHayır
    Profiliniz silindi! Profilinizi, 30 gün içinde kurtarabilirsiniz. Bunun için kayıt sırasında e-mail'inize gönderilen mesajdaki bağlantıya tıklamanız yeterli.
    Kapat
    Votre message a été envoyé!
    Topluluk kuralları
    Sputnik’teki kullanıcı hesapları veya sosyal ağ hesaplarıyla kullanıcıların tescil edilmesi ve yetkilendirilmesi aşağıdaki kuralların kullanıcılar tarafından bilindiğini ve kabul edildiğini gösterir:
    Kullanıcılar ulusal ve uluslararası kurallara riayet etmek, görüşmelerdeki diğer katılımcı ve gönderilerde adı geçen kişilere karşı saygılı davranmak zorundadır. Site yönetimi, sitenin genel kullanımı dışındaki herhangi bir dilde yapılan her türlü yorumu silme hakkına sahiptir.

    sputniknews.com’un bütün dillerdeki yayınlarına gönderilen her türlü yorum üzerinde oynama yapılabilir.

    Kullanıcı yorumları aşağıdaki durumlar halinde silinecektir;

    Mevcut gönderiyle alakalı değilse.

    Herhangi bir ırkçı, etnik, cinsiyetçi, dini veya içtimai esasa dayalı nefret söylemi ve ayrımcılık içeriyor ise veya azınlık hakları ihlal ediliyorsa.

    Ruhsal veya başka bir yönden zarar vererek, çocuk hakları ihlal ediliyorsa,

    Herhangi bir aşırı düşünce içeriyor veya yasa dışı eylemlere teşvik ediyorsa.

    Başka kullanıcılara, kişilere veya özel kuruluşa yönelik tehdit, itibara zarar verme veya ticari şöhret zedelemeye yönelik bir söylem içeriyorsa.

    Sputnik’e yönelik saygısızca bir söylem veya aşağılama içeriyorsa.

    Özel hayatın gizliliği ihlal ediliyor, üçüncü kişilerin onayı olmaksızın kişisel bilgiler yayınlanıyor veya haberleşme gizliliği ihlal ediliyorsa.

    Hayvanlara yönelik şiddet, işkenceden bahsediliyor veya bu tarz görüntüleri barındırıyorsa.

    İntihar yöntemlerine ilişkin söylemler veya buna yönelik bir teşvik içeriyorsa.

    Ticari amaç güdüyor, yasadışı siyasi kuruluş reklamı veya uygunsuz bir reklam içeriyor, ya da bu çeşit bilgi barındıran başka bir çevrimiçi kaynağa bağlantı gösteriliyorsa.

    Yetkilendirilmeksizin üçüncü kişilerin hizmetleri veya ürünlerin tanıtımı yapılıyorsa.

    Küfür, saldırı veya türevlerini içeren veya bu tanımlamaya uyan herhangi bir sözcüğe yönelik ipuçları içeriyorsa.

    Spam içeriyor, spam barındıran toplu mail hizmetlerinin ve çabuk zengin olma planı bulunduran içeriklerin reklamı yapılıyorsa.

    Uyuşturucu madde kullanımına teşvik ediliyor, bu maddelerin kullanımı ve üretimine yönelik bilgi içeriyorsa.

    Virüs veya kötü amaçlı yazılım içeriyorsa.

    Aynı temalı birçok yorumun gönderildiği örgütlü bir hareket planının parçasıysa (flash mob).

    Birçok tutarsız ve ilgisiz iletiyle tartışma sekmesi altında yığılma yaratıyorsa (flood yapma).

    Görgü kurallarına aykırı, her türlü saldırgan, küçük düşürücü ve kötüye kullanım bulunduran bir söylem barındırıyorsa (trolleme).

    Dilin standart kurallarına uygunsuz bir şekilde yazılmışsa (Çoğunlukla veya tamamen büyük harfle ya da cümle cümle ayırmamak gibi).

    Kullanıcı bu kurallardan herhangi birini ihlal eder veya sözü geçenlere yönelik ihlal belirtisi gösteren davranışta bulunursa, site yönetimi kullanıcının sayfaya erişimini engelleyebilir veya hiçbir bilgilendirme yapmaksızın kullanıcının hesabını silebilir.

    Kullanıcılar site moderatörleriyle moderator.tr@sputniknews.com adresinden iletişime geçerek hesaplarının erişime açılmasını talep edebilir.

    Moderatöre gönderilen e-postalar şunları içermelidir:
    Konu: Hesap geri alma/ erişime açılması yazdıkları, kullanıcı adı,  hesaplarının silinmesi veya erişiminin engellenmesine yol açan davranışlarına yönelik bir açıklama.

    Site moderatörleri, iade etmeye veya erişime açılmaya uygun görmeleri halinde kullanıcı hesabını açacaktır.

    Kullanıcı hesabı yukarıdaki kuralların ihlalinin tekrarlanması halinde erişimi engellendiğinde yeniden alınamaz.

    Daha fazlası için: moderator.tr@sputniknews.com
    Giriş
    KayıtŞifrenizi unuttunuz mu?Gizlilik politikası
    Tamam
    Sputnik anlık bildirimleri

    Sputnik'ten anlık bildirim almak için kaydolabilirsiniz

    KaydolReddet