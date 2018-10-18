Kayıt
22:43 18 Ekim 2018
Canlı Yayın
    Arama
    Deyr ez Zor

    Koalisyon, Deyr ez Zor’daki sivilerin bulunduğu bölgeye hava saldırısı düzenledi

    © AFP 2018 /
    Ortadoğu
    URL'yi kısaltın
    0 32

    ABD’nin öncülüğündeki uluslararası koalisyon güçlerinin Suriye’nin Deyr ez Zor bölgesindeki sivil yerleşim alanlarına hava saldırısı düzenlediği, sivillerin arasında ölü ve yaralıların bulunduğu bildirildi.

    ABD savaş uçağı
    © REUTERS / Hamad I Mohammed
    Koalisyon uçağı DSG'yi vurdu, bölge IŞİD kontrolüne geçti
    Sputnik'e konuşan Suriyeli askeri bir kaynak, ABD'nin öncülüğündeki uluslararası koalisyon güçlerinin Suriye'nin Deyr ez Zor bölgesinde yer alan es Susa yerleşimindeki sivillerin yaşadığı konutlara hava saldırısı düzenlediğini ifade etti.

    'KOALİSYON, SİVİLLERİN OLDUĞU BÖLGEYİ BOMBALIYOR'

    Yetkili, "Evet, bugün de olay yaşandı, koalisyonun hava kuvvetleri masum sivillerin konutlarını sürekli olarak bombalıyor ve böylelikle IŞİD'in militanlarına yardım ediyor" diye konuştu.

    Diğer yandan Suriye Devlet Televizyonu, saldırıyla ilgili haberinde, "Uluslararası koalisyonun hava kuvvetleri Deyr ez Zor'un doğusunda yer alan es Susa yerleşimindeki sivillerin yaşadığı konutlara birkaç hava saldırısı düzenledi" ifadelerini kullandı.

    ABD'nin başını çektiği IŞİD karşıtı uluslararası koalisyon
    © AP Photo / Vadim Ghirda
    'ABD öncülüğündeki koalisyon Suriye'de beyaz fosfor kullandı'
    ÖLÜ VEYA YARALI OLDUĞUNA DAİR NET BİR BİLGİ PAYLAŞILMADI

    Yerel kaynaklarına dayandırılan, saldırılarda ‘yerli sivillerin arasında ölü ve yaralıların bulunduğu' belirtilen haberde, ölü ve yaralıların sayısıyla ilgiliyse net bilgi aktarılmadı.

    Geçen pazartesi Rusya'nın Suriye'deki Ateşkes İzleme Merkezi Başkanı Korgeneral Vladimir Savçenko, ABD ve Amerikan yanlısı oluşumların eylemsizliği sonucu IŞİD'in Fırat nehrinin doğusunda Hacin ile Es Susa yerleşimleri arasındaki yaklaşık 20 kilometrelik bölgeyi kontrol altına aldığını duyurmuştu.

     

    İlgili konular:

    ‘Menbiç ikinci Deyr ez Zor olabilir’
    Rusya: ÖSO ve ABD, Deyr ez Zor'da kimyasal saldırı provokasyonu hazırlıyor
    '4 Rus askerin öldüğü Deyr ez Zor saldırısını ABD'nin kontrolündeki Tanf'tan gelen militanlar düzenlemiş olabilir'
    Rusya Savunma Bakanlığı: Deyr ez Zor'da 4 Rus askeri danışman öldü
    'Koalisyon, Deyr ez Zor'da Suriye ordusu mevzilerine saldırdı' iddiası
    Suriye: Koalisyon, Deyr ez Zor'da DSG'ye karşı çıkan sivilleri hedef aldı
    Etiketler:
    Susa bölgesinde, sivillere yönelik hava saldırısı, ABD Öncülüğündeki Koalisyon Güçleri, Suriye'deki Ateşkes İzleme Merkezi, IŞİD, Ateşkes İzleme Merkezi Başkanı Korgeneral Vladimir Savçenko, Susa, Deyr ez Zor, Suriye, ABD, Rusya
    Topluluk kurallarıTartışma
    Facebook hesabınızla yorum yapınSputnik hesabınızla yorum yapın

    Haberler

    Tüm haberler
    Tüm haberler

    Multimedya

    Erdoğan'ın Moldova ziyaretinden kareler
    Erdoğan'ın Moldova ziyaretinden kareler
    Karikatür
    İsrail ordusundan itiraf: Demir Kubbe yetersiz
    İnfografik
    Ortadoğu'da tatlı su rezervleri
    Kayıt
    captcha
    GirişGizlilik politikası
    Kayıt'a tıklayarak Gizlilik Politikası'nı kabul ettiğinizi ve kişisel verilerinizin Gizlilik Politikası'na uygun bir şekilde kullanılmasına onay verdiğinizi teyit edersiniz.
    Şifre kurtarma
    captcha
    GirişGizlilik politikası
    Kayıt
    tr.sputniknews.com profiliniz var mı?
    EvetHayır
    Kayıt
    avatar

    Merhaba, !

    tr.sputniknews.com profilim yok
    KayıtŞifrenizi unuttunuz mu?Gizlilik politikası
    Kayıt
    avatar

    Merhaba, !

    Giriş
    tr.sputniknews.com profilim var
    Profili sil
    tr.sputniknews.com profilinizi silmek istediğinizden emin misiniz?
    EvetHayır
    Profiliniz silindi! Profilinizi, 30 gün içinde kurtarabilirsiniz. Bunun için kayıt sırasında e-mail'inize gönderilen mesajdaki bağlantıya tıklamanız yeterli.
    Kapat
    Votre message a été envoyé!
    Topluluk kuralları
    Sputnik’teki kullanıcı hesapları veya sosyal ağ hesaplarıyla kullanıcıların tescil edilmesi ve yetkilendirilmesi aşağıdaki kuralların kullanıcılar tarafından bilindiğini ve kabul edildiğini gösterir:
    Kullanıcılar ulusal ve uluslararası kurallara riayet etmek, görüşmelerdeki diğer katılımcı ve gönderilerde adı geçen kişilere karşı saygılı davranmak zorundadır. Site yönetimi, sitenin genel kullanımı dışındaki herhangi bir dilde yapılan her türlü yorumu silme hakkına sahiptir.

    sputniknews.com’un bütün dillerdeki yayınlarına gönderilen her türlü yorum üzerinde oynama yapılabilir.

    Kullanıcı yorumları aşağıdaki durumlar halinde silinecektir;

    Mevcut gönderiyle alakalı değilse.

    Herhangi bir ırkçı, etnik, cinsiyetçi, dini veya içtimai esasa dayalı nefret söylemi ve ayrımcılık içeriyor ise veya azınlık hakları ihlal ediliyorsa.

    Ruhsal veya başka bir yönden zarar vererek, çocuk hakları ihlal ediliyorsa,

    Herhangi bir aşırı düşünce içeriyor veya yasa dışı eylemlere teşvik ediyorsa.

    Başka kullanıcılara, kişilere veya özel kuruluşa yönelik tehdit, itibara zarar verme veya ticari şöhret zedelemeye yönelik bir söylem içeriyorsa.

    Sputnik’e yönelik saygısızca bir söylem veya aşağılama içeriyorsa.

    Özel hayatın gizliliği ihlal ediliyor, üçüncü kişilerin onayı olmaksızın kişisel bilgiler yayınlanıyor veya haberleşme gizliliği ihlal ediliyorsa.

    Hayvanlara yönelik şiddet, işkenceden bahsediliyor veya bu tarz görüntüleri barındırıyorsa.

    İntihar yöntemlerine ilişkin söylemler veya buna yönelik bir teşvik içeriyorsa.

    Ticari amaç güdüyor, yasadışı siyasi kuruluş reklamı veya uygunsuz bir reklam içeriyor, ya da bu çeşit bilgi barındıran başka bir çevrimiçi kaynağa bağlantı gösteriliyorsa.

    Yetkilendirilmeksizin üçüncü kişilerin hizmetleri veya ürünlerin tanıtımı yapılıyorsa.

    Küfür, saldırı veya türevlerini içeren veya bu tanımlamaya uyan herhangi bir sözcüğe yönelik ipuçları içeriyorsa.

    Spam içeriyor, spam barındıran toplu mail hizmetlerinin ve çabuk zengin olma planı bulunduran içeriklerin reklamı yapılıyorsa.

    Uyuşturucu madde kullanımına teşvik ediliyor, bu maddelerin kullanımı ve üretimine yönelik bilgi içeriyorsa.

    Virüs veya kötü amaçlı yazılım içeriyorsa.

    Aynı temalı birçok yorumun gönderildiği örgütlü bir hareket planının parçasıysa (flash mob).

    Birçok tutarsız ve ilgisiz iletiyle tartışma sekmesi altında yığılma yaratıyorsa (flood yapma).

    Görgü kurallarına aykırı, her türlü saldırgan, küçük düşürücü ve kötüye kullanım bulunduran bir söylem barındırıyorsa (trolleme).

    Dilin standart kurallarına uygunsuz bir şekilde yazılmışsa (Çoğunlukla veya tamamen büyük harfle ya da cümle cümle ayırmamak gibi).

    Kullanıcı bu kurallardan herhangi birini ihlal eder veya sözü geçenlere yönelik ihlal belirtisi gösteren davranışta bulunursa, site yönetimi kullanıcının sayfaya erişimini engelleyebilir veya hiçbir bilgilendirme yapmaksızın kullanıcının hesabını silebilir.

    Kullanıcılar site moderatörleriyle moderator.tr@sputniknews.com adresinden iletişime geçerek hesaplarının erişime açılmasını talep edebilir.

    Moderatöre gönderilen e-postalar şunları içermelidir:
    Konu: Hesap geri alma/ erişime açılması yazdıkları, kullanıcı adı,  hesaplarının silinmesi veya erişiminin engellenmesine yol açan davranışlarına yönelik bir açıklama.

    Site moderatörleri, iade etmeye veya erişime açılmaya uygun görmeleri halinde kullanıcı hesabını açacaktır.

    Kullanıcı hesabı yukarıdaki kuralların ihlalinin tekrarlanması halinde erişimi engellendiğinde yeniden alınamaz.

    Daha fazlası için: moderator.tr@sputniknews.com
    Giriş
    KayıtŞifrenizi unuttunuz mu?Gizlilik politikası
    Tamam