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11:29 20 Ekim 2018
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    Suudi gazeteci Cemal Kaşıkçı

    Öldürülen Kaşıkçı'nın röportajı ortaya çıktı

    © REUTERS / REUTERS
    Ortadoğu
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    Suudi Arabistan'ın 2 Ekim'de İstanbul Konsolosluğu'nda öldüğünü nihayet kabul ettiği gazeteci Cemal Kaşıkçı'nın 15 Ağustos'ta Suriye konusunda katıldığı bir televizyon programında yaptığı konuşma yayımlandı.

    Suudi Arabistan İstanbul Başkonsolosluğu Kaşıkçı vakasıyla gündemde
    © REUTERS /
    Suudi Arabistan: Kaşıkçı konsolosluk içinde yaşanan arbede neticesinde öldü
    Hayatı 2 Ekim'de Suudi Arabistan'ın İstanbul Konsolosluğu'na girmesiyle son bulan Suudi gazeteci Cemal Kaşıkçı'nın bundan bir süre önce Suriye konusunda katıldığı bir televizyon programında yaptığı son konuşma yayına verildi.

    İstanbul'dan yayın yapan Suriye Devlet Başkanı Beşar Esad karşıtı Syria TV'nin 15 Ağustos'ta yaptığı ama ölüm açıklaması üzerine ilk kez yayımladığı röportajda, Kaşıkçı, Türkiye'yi öven, Suudi kraliyetini eleştiren değerlendirmeler yapıyor.

    'AFRİN ÇOK TEMİZ SAVAŞTI'

    "Türkiye, Suriye halkının en iyi ortağı olduğunu ispat etti. Afrin muhteşem bir başarıydı. Sadece uygulanış şekliyle değil, çok temiz savaştı. Hiçbir yıkıntı olmadı. Rakka'daki tahribatı gördünüz. Daha önemlisi de Türkiye o bölgeyi Suriyelilere teslim etti" diyen Kaşıkçı, Suriyelilerin Afrin'i yerel meclislerle iyi bir şekilde yönettiğini iddia ederek şöyle devam ediyor:

    'BUYRUN BU TECRÜBEYİ İDLİB'E TAŞIYIN, DİYECEKLER'

    "Bu tecrübe diğer Suriyelilerin gıpta ile bakmasına neden olacak ve belki de İdlib'de mesela, 'Buyurun bu tecrübeyi buraya taşıyın' diyecekler."

    Donald Trump
    © REUTERS / Jonathan Ernst
    Trump: Silah anlaşmasını koruyup, Suudi Arabistan'a 'bir tür yaptırım' uygulamayı tercih edeceğim
    Türkiye'nin Suriye'de disiplinli bir şekilde hedefe doğru ilerlediğini, Türkiye'nin Suriyeliler için büyük bir şans olduğunu dile getiren Kaşıkçı, Suriye konusunda şu ana kadar bir anlaşma olmadığını belirterek, bu konunun Cenevre ve Astana görüşmeleri arasında kaldığını belirterek "Bana göre Astana ekibi Suriye'nin geleceğini kuracak" diyor.

    'ABD'DE PİRAMİDİN BAŞINDAKİLER DEĞİŞİYOR'

    Suudi istihbaratı mazisi bulunan gazeteci, ABD'nin Suriye'deki gelecek planlarına ilişkin şunları söylüyor:

    "ABD'nin bugünlerde öncelikleri çok farklı. ABD ileriye dönük planlar yapmak için rahat değil. Trump'ın ABD'de iç savaşı var, bilinen skandalları var. Biz artık eski ABD yönetimiyle karşı karşıya değiliz, değişken, hızlı bir yönetim görüyoruz. ABD yönetiminde piramidin başındakiler değişiyor. CIA, Dışişleri Bakanlığı, ulusal güvenlik biriminin başındakiler hep yeniler. Bunların zamana ihtiyacı var. Ancak Suriye meselesinin bunların istikrarına kavuşmasını bekleme şansı yok."

    'SUUD ARTIK SURİYE'DE KİLİT OYUNCU DEĞİL'

    Beyaz Saray
    © REUTERS / Leah Millis
    Beyaz Saray: Kaşıkçı'nın ailesine, nişanlısına ve sevenlerine başsağlığı diliyoruz
    ABD yönetimindeki istikrarsızlığın bölge ülkeleriyle ilişkilerine etkisiyle ilgili soruyu şöyle yanıtlıyor:

    "ABD ile Türkiye'nin ilişkilerini etkileyeceğini sanmıyorum. Çünkü aralarında iletişim hattı var. Örneğin Türkiye, Menbiç'e ABD ile anlaşma sonrası girecek. Suudi Arabistan ABD'den, İran'ın Suriye'den çıkarılmasına destek olmasını istiyor. Ancak ABD bu isteği yerine getirmezse Suudi Arabistan kızacak mı? Tabii ki kızmaz. Çünkü elinde güçlü kozu yok. Artık Suudiler, Suriye meselesinin kilit oyuncusu değil."

    'SUUDİLER SURİYE'DE TÜRKLERLE İŞBİRLİĞİ YAPMADI'

    Suudi Arabistan'ın Suriye meselesinde yaptığı hatalara değinirken şöyle konuşuyor:

    "Suudi Arabistan Suriye'de demokrasi ve özgürlüğe giden değişimin yaşanması konusuna hevesli değildi. Suudi Arabistan Türklerle, Suriye'de iş birliği yapmadı… Katar ve Suudiler, Suriye'de çekiştiler. Bunların bedelini hem Suriye devrimi hem de Riyad çekiyor."

    Jared Kushner
    © REUTERS / James Lawler Duggan
    ABD Temsilciler Meclisi üyesinden Trump'ın damadına Kaşıkçı suçlaması
    'SURİYE'YE ARAP GÜCÜ GÜZEL ÖNERİ AMA ZOR'

    Daha önce ABD Başkanı Donald Trump'ın Suriye'ye Arap ülkelerinden oluşturulacak bir gücün gönderilmesini gündeme getirmesine ilişkin şu yorumu yapıyor:

    "Bak bu öneri güzel, çünkü Suudilerin Suriye meselesine ilgili olduklarını gösterir. Ancak sorun bunun detaylarında. Mesela Suudi Arabistan ordusu, Mısır veya diğer Arap ülkelerinin katılması için uygun bir altyapı hazırlığı olmalı. Türkiye ile temas kurulmalı ve ilişkilerin yumuşatılması gerekir. Çünkü bu ülkelerin Türkiye ile arasında Suriye temas hatları oluşacak… Önerinin hayata geçirilmesi zor. Mısır ordusu da Suriye'ye gidemez. Eğer Fırat'ın doğusuna giderlerse o bölgeyi Esad'e teslim ederler. Esad ile anlayış içindeler çünkü."

    Suudi Arabistan'ın İran'la sorunlu olduğunun hatırlatılması üzerine "Suudi Arabistan'ın bölgeye ordu göndermesi onları Türkiye ile anlaşmaya iter. Dolaysıyla bu da Suudi Arabistan-Türkiye işbirliğine yol açar ve Suriye halkı için iyi olur" yorumunu yapıyor.

    Suudi Kralı Selman ABD Başkanı Donald Trump'a Abdülaziz el Suud Devlet Nişanı takarken
    © AP Photo / Evan Vucci
    'Kaşıkçı konusunda Trump yönetimi ABD'nin çıkarları kadar değerlerini de konuşmalı'
    'RİYAD, ESAD'IN İRAN'SIZ ŞEKİLDE KALMASINI İSTİYOR'

    Suudi Arabistan'ın Esad yönetimine karşı tutumunu şöyle değerlendiriyor:

    "Suudi Arabistan, Arap ülkelerindeki eski rejimlerin kalmasını destekliyor. Esad rejiminin İran'sız kalmasını istiyor. Ancak Esad, İran'dan başkasına güvenmiyor. Zaten İran'ın sayesinde var. Suudi Arabistan, 2011'deki sisteme dönülmesini temenni ediyor. Mısır'da olduğu gibi Suriye'de de Arap baharının son bulmasını istiyor. Yemen'de Ali Abdullah Salih'in bir halifesini bulup Yemen'in başına geçirmek istiyor. Ancak bu Suriye'de çok zor çünkü halk ayaklanması devam ediyor."

    'İRAN, ESAD HEP SURİYE'Yİ İŞGAL ETMEKLE MEŞGUL'

    İran'ın Suriye'deki askeri varlığının güçlendiğini belirterek, "İran, Suriye'de yeni bir demografik harita çiziyor. Rejim de buna destek oluyor. Rejim yasa ve kanunlarla milyonlarca insanın evlerine dönmesini engelliyor" iddiasını ortaya atıp şöyle devam ediyor:

    "İran Suriye'de Humus, Halep gibi illeri işgal ediyor. Beşar, Suriye'yi işgal ediyor. 6-7 milyon Suriyeli çıkardı. Rejimin son olarak 10 sayılı kararı ise Suriye'deki demografik haritayı değiştirmek içindi."

    Suudi Veliaht Prensi Muhammed bin Selman (MbS) kahve içiyor Riyad askeri akademi mezuniyet töreni
    © REUTERS / Bandar Algaloud
    'Riyad'ın bedel ödemesi gerekiyor'

    'İRAN'LA İSRAİL SAVAŞAMAZ, ANCAK ARAPLAR SAVAŞIR'

    İsrail ve İran arasında yaşananların sadece Suriye'deki çatışma alanlarının sınırlarının çizilmesi için olduğunu, İran'ın İsrail'in düzenlediği saldırılara yanıt vermediğini söyleyerek "İsrail Suriye'de İran'la çatışmaz ve buna girmez. İran'a karşılık vermek Arap ülkelerine düşer. İsrail bu görevi Arapların yerine yapmaz. Bu işi en son yapacak ülke İsrail" diyor.

    'ABD SURİYE'DE POTANSİYELİNİ KULLANMIYOR'

    ABD'nin Suriye'de itibarını yeniden kazanmak için hala fırsatı olduğundan söz ederek "ABD, Rusların Suriye'deki hayatlarını zorlaştırabilir. Bunu da Suriye devrimine destek vererek yapabilir. Türklere destek vererek yapabilir mesela. Ruslar bu kaygılarını dile getirdiler aslında" önerisinde bulunuyor.

    Suudi Arabistan bayrağı
    © AFP 2018 / Taha Saleh
    'Suudi Arabistan silah tedariki için Rusya ve Çin'e yönelebilir'
    Ancak ABD'nin Fırat'ın doğusunda çok iyi çalışmadığını öne sürüp "Petrol, su ve enerji zengini bir bölgeyi ele geçirdiler. Belki de bu ona yeter. ABD'nin Suriye'deki oyunların kurallarını değiştirmesi için sahada olması gerekir" diyor.

    Teorik olarak ABD'nin istemesi durumunda Suriye yönetiminin ve İranlıların hayatını zora sokabileceğini öne sürerek şöyle devam ediyor:

    "Ama şu var ABD'de şu an ileriye dönük planlar yapacak kurumlar yok. ABD'nin önemli kurumlarında daha bu ay değişikler oldu. Bunlara zaman gerek. Trump'ın üzerindeki baskılardan kurtulması gerek. ABD seçimleri yaklaşıyor. Dolayısıyla ABD'nin 180 derece değişeceğini sanmıyorum."

    BM Genel Sekreteri Antonio Guterres
    © REUTERS / Faysal Omar
    BM'den Kaşıkçı'nın ölümü için 'hızlı, kapsamlı, şeffaf soruşturma' çağrısı
    'İSRAİL'İN ESAD'A TEHDİTLERİ BOŞ'

    İsrailli yetkililerin Esad'ı öldürmekle tehdit etmelerinin sadece sözde olduğunu söyleyerek "İsrail Esad'ı öldürse rejimin sonu olur, bunu herkes biliyor. Peki İsrail bunu ister mi? Hazırlar mı? Bence bu tür açıklamalar tehditten ibarettir. Çünkü aynı zamanda İsrail'in Esad'ın kalmasından elde ettiği faydalardan bahseden başka İsrail yetkililerinin açıklamaları var" diyor.

    Kaşıkçı röportajı, Syria TV'nin YouTube kanalında da yayımlandı.

    Etiketler:
    röportaj, Syria TV, Cemal Kaşıkçı, ABD, Suriye, Suudi Arabistan, İstanbul, Türkiye
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