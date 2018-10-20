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    Suudi Kralı Selman ile Cumhurbaşkanı Erdoğan

    Suudi Dışişleri: Türkiye'nin adını verdiği bir zanlının Kaşıkçı için İstanbul'a gittiğini saptadık

    © REUTERS / Umit Bektas/File Photo
    Ortadoğu
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    Kaşıkçı vakasıyla ilgili dün Suudi resmi haber ajansı SPA'da yer alan Suudi Başsavcılığı'nın yürüttüğü soruşturmayla ilgili haberin ardından bugün Suudi Dışişleri de açıklama yaptı.

    Suudi Arabistan İstanbul Başkonsolosluğu Kaşıkçı vakasıyla gündemde
    © REUTERS /
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    SPA haberindeki gibi Suudi Dışişleri açıklamasında da gazeteci Cemal Kaşıkçı'nın planlı bir cinayet sonucu öldüğü değil, 'yaşanan arbede sonucu vefat ettiği' ifadesinin kullanılması dikkati çekti. Suudi Arabistan'ın Ankara Büyükelçiliği, Suudi Dışişleri'nin açıklamasının Türkçe'sini paylaştı:

    "Kaşıkçı ile şüphelilerin bazıları arasında kavga çıkmış ve elle arbede meydana gelerek olay büyümüş ve vatandaş Kaşıkçı'nın vefat etmesine neden olmuştur. Bu olayın akabinde şüpheliler olayı kapatarak örtbas etmeye çalışmışlardır."

    "Suudi yetkililerin yaptığı ön soruşturmalar neticesinde Kaşıkçı'nın İstanbul Başkonsolosluğunda bulunduğu sırada kendisi ile şüpheliler arasında cereyan eden görüşmenin istenilen yönde gerçekleşmediği ve olumsuz bir şekilde geliştiği belirlendi."

    "Daha önce güvenlik makamlarına iletilen bilgiler vatandaşımız Cemal Kaşıkçı'nın konsolosluk binasından ayrıldığına işaret etmekteydi."

    Suudi Arabistan
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    "Tüm gerçeklerin ortaya çıkarılmasını teminen Krallık, 6 Ekim 2018'de soruşturma başlatmak ve Türk meslektaşlarıyla işbirliği yapmak üzere Türkiye'ye bir güvenlik ekibi göndermiş, akabinde Suudi Krallığı ile kardeş Türkiye Cumhuriyeti arasında ortak güvenlik komisyonu kurularak Türk güvenlik yetkililerinin İstanbul Başkonsolosluğu ile Başkonsolos rezidansına girişine izin vermiştir."

    "Suudi Kralı Selman'ın talimatı doğrultusunda Başsavcılık tarafından Türk tarafının ortak güvenlik grubuna bildirdiği bazı şüpheliler hakkında olayla ilgili bilgi veya ilişkilerinin olup olmadığının tespiti için soruşturma başlatıldı."

    "Çok açık ve net bir şekilde olayın aydınlatılması ve gerçeklerin ortaya çıkarılmasının gerekliliği doğrultusunda devletin verdiği talimatları yerine getirmek amacıyla Suudi Başsavcılığı ön soruşturma başlattı. Ön soruşturmanın neticesinde, Türk tarafının ortak güvenlik grubuna bildirdiği bazı şüpheliler hakkında olayla ilgili bilgi veya ilişkilerinin olup olmadığının tespiti için soruşturma başlatıldı.

    Suudi Arabistan Başkonsolosluğu
    © REUTERS / Osman Orsal
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    "Bu olay çerçevesinde gözaltına alınan 18 Suudi vatandaşı ile yapılan soruşturmalar devam ederken, Suudi Krallığı olay neticesinde yaşanan bu acı gelişmelerden dolayı derin üzüntü duyduğunu belirtmektedir. (Krallık) Ayrıca Suudi ilgili makamlarının bu olayla ilgili gerçeklerin kamuoyuna açıklanacağını ve olaya karışan suçluların tümünün cezalandırılması için Suudi Arabistan'da bulunan ilgili mahkemelere intikal ettirileceğini vurgular."

    Etiketler:
    Suudi Arabistan Dışişleri Bakanlığı, Suudi Arabistan Ankara Büyükelçiliği, Cemal Kaşıkçı, Türkiye, Suudi Arabistan
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