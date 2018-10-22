IKBY'de iki parti, usulsüzlük iddiasıyla seçim sonuçlarını reddetti

© AFP 2018 / SHWAN MOHAMMED IKBY'de nihai seçim sonuçları açıklandı: KDP lider parti

IKBY'de muhalefetin başını çeken Goran (Değişim) Hareketi tarafından yapılan açıklamada, oy oranlarında değişiklik yapmak için nihai seçim sonuçlarının 3 hafta aradan sonra dün geç saatlerde açıklandığını belirtti.

Açıklamada, seçim gününde binlerce kimlik çıkarıldığı ileri sürülerek, nihai seçim sonuçlarının reddedildiği duyuruldu.

Açıklamada ayrıca konuyla ilgili tüm yasal yollara başvurulacağı kaydedildi.

Seçim sonuçlarını reddeden bir diğer parti ise Müslüman Kardeşlere yakınlığıyla bilinen Kürdistan İslami Birlik Partisi (Yekgirtu). Yekgirtu yaptığı açıklamada, Barzani liderliğindeki Kürdistan Demokrat Partisi (KDP) ve eski Cumhurbaşkanı Celal Talabani'nin partisi Kürdistan Yurtseverler Birliği'nin (KYB) ismini zikretmeden iktidar ortaklarının seçime hile karıştırdığını kaydetti.

Partinin seçim sonuçlarını kabul etmediği belirtilen açıklamada, sonuçların iptali için şikayette bulunulacağı vurgulandı.

IKBY Bağımsız Yüksek Seçim ve Referandum Komisyonu dün nihai seçim sonuçlarını duyurmuştu.

Yaklaşık 5 milyon nüfuslu IKBY'de 3 milyonu aşkın kayıtlı seçmen 30 Eylül’de genel seçim için sandık başına gitmiş, 29 parti ve koalisyon, 111 sandalyeli meclis için yarışmıştı. Seçime katılım oranı yüzde 57 olarak açıklanmıştı.