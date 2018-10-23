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14:22 23 Ekim 2018
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    Muhammed bin Selman ile Kral Selman

    ‘Çöldeki Davos’ geniş çaplı uluslararası boykot gölgesinde başladı

    © REUTERS / FAISAL AL NASSER
    Ortadoğu
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    ‘Çöldeki Davos’ olarak adlandırılan Geleceğe Yatırım Girişimi (FII) Konferansı, gazeteci Cemal Kaşıkçı cinayetinin ardından alınan geniş çaplı boykot kararlarının gölgesinde Suudi Arabistan'ın başkenti Riyad'da başladı.

    Hollanda Maliye Bakanı Wopke Hoekstra
    © REUTERS / Eric Vidal
    Hollanda Maliye Bakanı da 'Çöldeki Davos'a katılmayacak
    Suudi Arabistan Veliaht Prensi Muhammed bin Selman'ın himayesinde gerçekleştirilen konferansın ilk oturumunu yöneten Suudi iş kadını Lubna el-Ulyan, yaptığı açılış konuşmasında, "Suudi Arabistan, gazeteci Cemal Kaşıkçı'nın öldürülmesiyle ilgili meselede yasaları uygulamaya koyacaktır" dedi.

    Ulyan, konferansa katılanlara teşekkür etti

    Konferansın ilk oturumuna, Suudi Arabistan Kamu Yatırım Fonu CEO'su Yasir er-Rumyan, Rusya Doğrudan Yatırım Fonu Başkanı Kirill Dmitriev ve Birleşik Arap Emirlikleri (BAE) Mubadala Fonu Genel Müdürü Haldun el-Mübarek katıldı.

    Fransa Maliye Bakanı Bruno Le Maire
    © REUTERS / Benoit Tessier
    Fransa Ekonomi Bakanı, Suudi Arabistan'daki yatırım konferasına katılmayacak
    Kaşıkçı cinayetinin ardından artan uluslararası baskılar nedeniyle başta ABD, İngiltere, Fransa ve Hollanda olmak üzere birçok ülke bakanlarının yanı sıra bu ülkelerdeki dünyaca ünlü şirket yöneticileri de konferansı boykot edeceklerini duyurmuştu.

    40'A YAKIN KATILIMCI KONFERANSI BOYKOT EDİYOR

    Veliaht Prens Muhammed bin Selman'ın ülkesinin 2030 vizyonunu tanıtmak amacıyla geçen yıl başlattığı ve bu yıl ikincisi düzenlenecek FII Konferansı'na daha önce katılacaklarını açıklayan 40'a yakın isim konferansı boykot kararı aldı.

    ABD Hazine Bakanı Steven Mnuchin, Fransa Ekonomi Bakanı Bruno Le Maire, Hollanda Maliye Bakanı Wopke Hoekstra ve İngiltere Uluslararası Ticaret Bakanı Liam Fox 3 gün sürecek konferansa katılmayacaklarını duyurdu.

    Siyasilerin yanı sıra iş dünyasından da boykota büyük destek geldi

    İran'ın Dini Lideri Ayetullah Ali Hamaney
    © AA / Dini Lider Basın Ofisi
    Hamaney: Ahvaz'daki saldırganlar Suudi Arabistan ve BAE tarafından fonlandı
    ABD'nin en büyük finansal kuruluşlarından JPMorgan Chase'in Üst Yöneticisi (CEO) Jamie Dimon, Blackrock'un CEO'su Larry Fink, Blackstone'un CEO'su Stephen Schwarzman, Google Cloud'ın CEO'su Diane Greene ve Londra Borsası CEO'su David Schwimmer, Uluslararası Para Fonu (IMF) Başkanı Christine Lagarde, Dünya Bankası Grubu Başkanı Jim Yong Kim, Uber'in CEO'su Dara Khosrowshahi, Ford'un Yönetim Kurulu Başkanı Bill Ford, AOL'nin kurucusu Steve Case, Viacom'un CEO'su Bob Bakish, Google'ın eski yöneticilerinden Kai-Fu Lee, Deutsche Bank CEO'su Christian Sewing, Siemens CEO'su Joe Kaeser konferansa katılmayacaklarını bildirdi.

    Kaşıkçı olayı nedeniyle uluslararası basın da Riyad'daki konferansı boykot etme kararı aldı.

    New York Times, CNN, CNBC, Financial Times, Huffington Post, Fox ve Bloomberg gibi önemli basın kuruluşları konferansın sponsorluğundan vazgeçti.

    Rus ve Çinli şirketlerin ise boykotu lehlerine çevirmeye çalıştığı ifade ediliyor.

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    Etiketler:
    Çöldeki Davos, Geleceğe Yatırım Girişimi (FII) Konferansı, Suudi Arabistan Kamu Yatırım Fonu CEO', Kirill Dmitriev, Muhammed bin Selman, BAE, Rusya, Suudi Arabistan
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