Yemen nüfusunun yarısı açlık riski altında

Yemen’de 14 milyon kişinin kıtlıkla karşı karşıya olduğu haberi değerlendiren uzmanlar, sorunun sebepleri ve çözümü konusunda farklı görüşler dile getirdi.

Birleşmiş Milletler (BM) İnsani İşlerden Sorumlu Genel Sekreter Yardımcısı Mark Lowcock, Yemen'de kıtlığa karşı verilen mücadelenin kaybedildiğini belirterek 14 milyon kişinin açlıkla karşı karşıya olduğunu kaydetmişti.

Sputnik'e konuşan Yemenli gazeteci Faruk Mukbil el-Kamali, "Önce 4 yıldır süren savaşa son verilmesi gerekiyor. Ardından ticaret için tüm yolları açmak ve Yemenlileri kurtarmak için insani tedbirleri hayata geçirmek gerekiyor" dedi.

BM ve uluslararası toplumun şu ana kadar Yemen krizinin aşılmasına ciddi bir destekte bulunmadığını vurgulayan el-Kamali, "Plan ve laf çok ama gerçekte çok az bir şey yapılıyor. Yemen'de geçen yıldan beri insani yardım eksikliği çok hissediliyor" ifadelerini kullandı.

'SORUNUN SEBEBİ DEVLET OTORİTESİ EKSİKLİĞİ'

Mısır İnsan Hakları Merkezi Başkanı Tevfik el-Hamidi ise yaklaşan felaketin başlıca sebebinin savaş değil, devlet otoritesi eksikliği olduğu görüşünde.

El-Hamidi, Sputnik'e açıklamasında, bu konuyla ilgili şu yorumda bulundu: "Husiler Sana'yı ele geçirdi ama devlet kurmayı başaramadı. Bunun sonucunda birçok devlet ve ekonomi kurumu dağıldı. Bu nedenle insanları savaştan çok kötü idare vurdu".