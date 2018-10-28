İsrail, Gazze'den yapıldığını söylediği saldırıyla ilgili Suriye ile İran'ı suçladı

© REUTERS / Amir Cohen İsrail ordusu: Roket saldırısına cevap olarak İsrail jetleri Gazze hedeflerini vurdu

Jonathan Konricus gazetecilere yaptığı açıklamada şu ifadeleri kullandı: "Filistinli ‘İslami Cihad' örgütü ile Suriye rejimi ve İran Devrim Muhafızları arasında açık bir bağ olduğunu görüyoruz."

İsrail, dün akşam saatlerinde abluka altındaki Gazze Şeridi'nden sınırın İsrail tarafına roket atıldığı gerekçesiyle Gazze'de bazı noktalara hava saldırısı başlatmıştı.

İsrail ordusundan yapılan yazılı açıklamada, İsrail savaş uçakları ile helikopterlerinin Gazze'de Hamas'a ait 80 hedefi vurduğu belirtilmiş, saldırıların, Gazze'den atıldığı iddia edilen roketlere misilleme olarak yapıldığı ifade edilmişti.