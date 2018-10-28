'Türkiye'nin desteği Katar ablukasını başarısızlığa uğrattı'

Atiyye, Türkiye'nin Katar'a verdiği güçlü ve seri desteğin, ona yönelik saldırgan tavrın püskürtülmesinde ve Batı toplumunun abluka uygulayan ülkelerle aynı safta durmaya yanaşmamasında rol oynadığını dile getirdi.
Abluka uygulayan ülkelerle uzlaşmaya varılması için öncelikle bu ülkelerin Katar halkından açıkça özür dilemesi, sonrasında ablukanın kaldırılması gerektiğini ifade eden Atiyye, söz konusu ülkelerle temas kurulması durumunda bunu açıklayacaklarını, zira Katar'ın şeffaf bir ülke olduğunu aktardı.
Abluka uygulayan ülkelerin, ABD'nin Katar'a yönelik askeri bir operasyonu destekleyeceğini zannettiğini kaydeden Atiyye, bu zannın, ABD gibi kurumların hükmettiği köklü bir devletin yönetim şeklini dikkate almayan yanlış bir zan olduğunu savundu.
Katar Savunma Bakanı Atiyye, "Katar'ın ABD ile stratejik ilişkileri var. Kimseden Katar'ı müdafaa etmesini beklemiyoruz. Türkler kardeşimiz, Amerikalılar ise müttefikimiz ve Katar da silah sanayi teknolojisinde önemli mesafe katetti" diye konuştu.
Atiyye, ülkesinin bölgede Suudi Arabistan ve İran'ın oluşturduğu bloklara dahil olmadığını sözlerine ekledi.
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