'Hazırlıklar tamamlandı,Menbiç'te ortak devriyeler yakında başlayacak"

ABD Savunma Bakanlığı (Pentagon) Sözcüsü Binbaşı Sean Robertson, Türk ve Amerikan askerlerinin Suriye'nin Menbiç bölgesinde ortak devriyeler için eğitim ve hazırlıkların tamamladığını duyurdu.

© AFP 2018 / Delil SOULEIMAN ABD, Menbiç'e zırhlı araçlar ile ağır silahlar gönderdi

Konuyla ilgili açıklama yapan Binbaşı Robertson, "Menbiç ilçesinin dışındaki ortak devriyeler için görev hazırlıkları ve ortak operasyon eğitimleri tamamlandı. İki kuvvet ortak devriyelere başlamak üzere yerlerini alıyor" ifadelerini kullandı.

Devriyelerin başlamasına ilişkin tarih vermekten kaçınan Robertson, görev hazırlıkları kapsamında Türk-Amerikan kuvvetlerinin ortak operasyon yapma konusunda kabiliyetlerinin senkronize edildiğini, ortak taktik operasyonlarında alıştırma ve güvenlik konularının ele alındığını kaydetti.

Binbaşı Robertson, devriyeye katılacak kuvvetlere silah eğitimlerinin yanı sıra iletişim kurma ve kesme, el yapımı patlayıcı prosedürleri ve trafik kontrol noktalarını istikrara kavuşturmak dahil birçok eğitimin verildiğini dile getirdi.

'ORTAK DEVRİYELER ÇOK KISA SÜRE İÇİNDE BAŞLAYACAK'

Diğer taraftan açıklama yapan Pentagon Sözcülerinden Yarbay Kone Faulkner, "Ortak devriyeler çok kısa sürede başlayacak" ifadesini kullandı.

AA'ya konuşan ve isminin açıklanmasını istemeyen bir Pentagon yetkili ise ortak devriyelerin "bir iki gün içinde" veya "bir haftadan daha az bir süre içinde" başlayacağını söyledi.

Türkiye ile ABD arasında Menbiç konusunda haziran ayında mutabakat sağlanmıştı.