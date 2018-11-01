Rusya: ABD, Rukban sığınmacı kampında silahlı gruplar hazırlıyor

'ABD, RUKBAN İÇİN HAZIRLANAN İNSANİ YARDIM KONVOYUNU ENGELLEDİ'
Konaşenkov'a göre Rusya'nın Suriye'deki Ateşkesi İzleme Merkezi, Suriye hükümetiyle işbirliği içinde Rukban kampında ağır koşullar altında yaşayan siviller için insani yardım konvoyu hazırladı. Ancak ABD'nin kontrolündeki bölgede, 450 tonun üzerinde gıda ürünü ve tıbbi malzeme taşıyan konvoya saldırı düzenleneceği tehditleri nedeniyle konvoyun gönderilmesi engellendi.
'WASHINGTON İNSANİ FELAKETİ DESTEKLİYOR'
Konaşenkov, "ABD, Rukban sığınmacı kampındaki sivilleri Washington'un çıkarlarını korumak ve Suriye ordusuna ve bölgedeki hükümet birimlerine saldırı düzenlemek adına kullanmak amacıyla Tanf bölgesindeki insani felaketin devam etmesini destekliyor" diye ekledi.
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