Rusya: ABD, Rukban sığınmacı kampında silahlı gruplar hazırlıyor

Rusya Savunma Bakanlığı Sözcüsü İgor Konaşenkov, ABD'nin Rukban sığınmacı kampında silahlı gruplar hazırlanması konusunda yoğun bir çalışma yürüttüğünü ifade etti.

Suriye'deki duruma ilişkin basın toplantısı düzenleyen Konaşenkov, "Suriye'de büyük bir alanı yasalara aykırı olarak işgal eden ABD'nin sorumsuzca eylemleri sonucunda Rukban sığınmacı kampında insani felaket yaşanıyor. Dahası, ABD'li askerler, hiç gizlemeden sivilleri eğiterek silahlı gruplar hazırlanması yönünde yoğun çalışma yürütüyor" dedi.

'ABD, RUKBAN İÇİN HAZIRLANAN İNSANİ YARDIM KONVOYUNU ENGELLEDİ'

Konaşenkov'a göre Rusya'nın Suriye'deki Ateşkesi İzleme Merkezi, Suriye hükümetiyle işbirliği içinde Rukban kampında ağır koşullar altında yaşayan siviller için insani yardım konvoyu hazırladı. Ancak ABD'nin kontrolündeki bölgede, 450 tonun üzerinde gıda ürünü ve tıbbi malzeme taşıyan konvoya saldırı düzenleneceği tehditleri nedeniyle konvoyun gönderilmesi engellendi.

'WASHINGTON İNSANİ FELAKETİ DESTEKLİYOR'

Konaşenkov, "ABD, Rukban sığınmacı kampındaki sivilleri Washington'un çıkarlarını korumak ve Suriye ordusuna ve bölgedeki hükümet birimlerine saldırı düzenlemek adına kullanmak amacıyla Tanf bölgesindeki insani felaketin devam etmesini destekliyor" diye ekledi.