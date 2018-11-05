İsrail: Suriye’deki S-300’ler ateş açarsa vurmaya hazırız

Suriye'ye S-300 sistemlerinin yerleştirilmesini ‘büyük hata' olarak nitelendiren Elkin, "Suriyeli askerler, eline geçen teçhizatı her zaman doğru kullanamıyor. Yanlış kullanılırsa yolcu uçakları vurulabilir. Bölgedeki havayolu taşımacılığı tehlikede olabilir" ifadelerini kullandı.

İsrailli bakan, "S-300'ün menzili büyük, İsrail'in tüm topraklarını kapsıyor. Yani Suriyeliler isterse İsrail hava sahasındaki savaş uçağı veya hatta yolcu uçağını vurabilir. Genel olarak topraklarımıza veya uçaklarımıza yapılan saldırılara uluslararası çıkışlarla değil öncelikle pratik uygulamalarla yanıt veriyoruz. Böyle bir durum yaşanırsa yanıtımızın böyle olacağına kimsenin kuşkusu olmasın" dedi.

Elkin, "İsrail toprakları veya İsrail uçaklarına ateş açan S-300'lere saldırırız. Umarım orada Rus uzmanlar olmaz" diye belirtti.