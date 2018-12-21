DSG: Menbiç'e özerklik verilirse, kenti Suriye hükümetine devredebiliriz

© AFP 2018 / UYGAR ONDER SIMSEK Fransa'dan DSG'ye destek: Güvenliğinin sağlanmasıyla yakından ilgileneceğiz

Sputnik'e konuşan Ahmad, Menbiç'te Suriye bayrağı dalgalanıp dalgalanmayacağı sorusuna "Biz, Suriye'nin bir parçasıyız ve ayrılma çağrısı yapmıyoruz ancak özgür Suriye'nin içinde özerklik anlaşması yapmak istiyoruz" yanıtını verdi.

'KİMİN BAYRAĞI ALTINDA OLDUĞUMUZ ÖNEMLİ DEĞİL'

Ancak adem-i merkeziyetçi Suriye'de demokrasi yoluyla çıkarlarının gözetilmesi gerektiğini düşündüklerini belirten Ahmad, "Parçalanma aşamasında olan bir ülkede yer almak istemiyoruz. Biz, bu bölgede özerklik istiyoruz ve kimin bayrağı altında olduğumuz önemli değil" dedi.

'HÜKÜMETLE GÖRÜŞMELERDE SORUNLAR ÇIKTI'

DSG'nin şu andaki ama amacının bölgeyi korumak olduğunu da kaydeden Ahmad, Suriye hükümetiyle yapılan bazı görüşmelerde sorunlar çıktığını sözlerine ekledi.