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    Kerkük

    ‘ABD, Kerkük'teki K1 üssünü istedi’

    © AFP 2018 / Marwan IBRAHIM
    Ortadoğu
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    ABD askerlerinin 16 Ekim 2017'de Irak ordusunun kontrolüne geçen Kerkük’teki K1 askeri üssünün kendilerine verilmesi istedikleri iddia edildi.

    Irak, ABD askeri
    © AFP 2018 / Ali al-Saadi
    'ABD, Irak hükümetinin onayıyla Kerkük'e asker konuşlandırdı'
    Peşmerge Güçleri Pırde Cephesi Komutanı Nuri Heme Ali, ABD askerlerinin Kerkük'teki Keywan 1 askeri üssünün kendilerine verilmesini talep ettiklerini öne sürdü.

    Erbil merkezli Rudaw'a konuşan Nuri Heme Ali, "Amerikan askerleri Keywan 1 Askeri Üssüne giderek bu üssün kendilerine verilmesini istedi" dedi.

    ‘PEŞMERGE VE IRAK ORDUSU ARASINDAKİ İLİŞKİLERİ DE OLUMLU YÖNDE ETKİLER'

    Üsse yerleşmek isteyen askerlerin Suriye'den çekilen askerlerle Anbar'da bulunan birliklerden oluştuğunu dile getiren Heme Ali, "Karargah Amerikan askerlerinin yerleşmesi Peşmerge ve Irak ordusu arasındaki ilişkileri de olumlu yönde etkiler" diye konuştu.

    IKBY- Petrol- Kerkük
    © REUTERS / Alaa Al-Marjani
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    Heme Ali ayrıca, "Kerkük'teki durumu normalleştirmek ve bölgeye yerleşen farklı güçlerin çekilmesini sağlamak için koalisyon güçleri ile ortak çalışma içerisindeyiz" açıklamasında bulundu.

    Kerkük kent merkezine 15 kilometre uzaklıktaki K1 Askeri Üssü, IŞİD saldırılarının başlangıcında Irak ordusu tarafından terkedilmiş ve üsse Peşmerge yerleşmişti. Stratejik üs rak Kürt Bölgesel Yönetimi'nin (IKBY) düzenlediği bağımsızlık referandumunun ardında 16 Ekim 2017'deki Irak ordusunun kontrolüne geçmişti.

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    Etiketler:
    Irak ordus, Keywan, eşmerge Güçleri Pırde Cephesi, Peşmerge, IŞİD, Nuri Heme Ali, IKBY, Kerkük, Irak
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