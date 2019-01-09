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13:26 09 Ocak 2019
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    Fahad al-Butairi ve Loujain al-Hathloul

    Suudi Arabistan'ın ünlü komedyeni ve aktivist eşi kayıp

    © Fotoğraf : Instagram
    Ortadoğu
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    Suudi gazeteci Cemal Kaşıkçı'nın İstanbul'daki Suudi Arabistan Başkonsolosluğu'ndan kaybolmasından sonra, dünya gözünü kaybolan kişilere çevirdi. CNN International, bir süredir haber alınamayan Krallığın sahne alan ilk komedyeni ve eşini manşete taşıdı.

    Suudi Arabistan
    © REUTERS / Hüseyin Aldemir
    'Kaşıkçı cinayetinin baş şüphelisinin akıbeti belirsiz'
    Suudi Arabistan'da geçen mart ayında tutuklan komedyen Fahad al-Butairi ve aktivist eşi Loujain al-Hathloul'dan bir süredir haber alınamıyor. 

    Butairi'nin arkadaşı olan ABD'li yazar Kirk Rudell, geçen hafta ikiliyle tanışma hikayesini anlatmış ve onlardan haber alamadığını belirten tweetler atmıştı. 

    Yazar Rudell, "Fahad'ın nerede olduğunu bilmiyorum. Twitter hesabını devre dışı bıraktı. Geçen bahardan beri ondan hiçbir iz bulamıyorum. Artık evli olmadıklarını okudum. Devrimci ya da şehit olmaya çalışmıyorlardı. Onlar sadece genç, yaratıcı insanlardı, aynı temel insan haklarını paylaşmaya çalışıyorlardı. Eğer onlara şans verilirse bu dünyada neler yapabileceklerini görmek isterim. Umarım bir gün onlarla o akşam yemeğini yiyebilirim" şeklinde açıklamada bulundu.

    Konuyla tweetlerin viral olmasının ardından Kaliforniya Kongre Üyesi Adam Schiffi, Rudell'in paylaşımına cevap vererek "Loujain ve Fahad'ın hikayesini paylaştığın için teşekkürler. Bu hikaye yıkıcı ve duyurulması gerekiyor. Düşüncelerimde olacaklar ve bundan da öte, değerlerimizi dış politikamızda öteye ve merkeze koymamız gerekiyor. Bu kişilerle ilgili olarak Suudi Büyükelçisiyle görüşeceğim" dedi. 

    Sussex Düşesi Meghan Markle'ın yakın arkadaşı olduğu bilinen Hathloul, Suudi Arabistan'da araba kullanmaktan tutuklanan kadın hakları aktivistlerinden biri. 2017 yılında Lıujain tutuklanmış, yazar Kirk Rudell telefonla eşi Fahad'a ulaşmış ve iyi olduğunu öğrenmiş, hatta genç kadının serbest bırakıldığını öğrenmişti. Ancak geçtiğimiz mart ayınca ikisi birden tutuklanmış, Fahad, Ürdün'den Suudi Arabistan'a BAE'den Loujain'e götürülmüştü. Hathloul ise hala hapisteydi ve babası kızının vahşice işkence gördüğünü duyurmuştu.

    Suudi Arabistan'da kadınlar
    © AP Photo / Nariman El-Mofty
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    Fahad el-Butairi ve eşi Loujain el-Hathloul'un nerede oldukları bilinmiyor. Fahad'ın Twitter ve Instagram hesapları ise kapatılmış durumda.

    Resmi Suudi Basın Ajansı,daha önce, kadın hakları savunucularının "faaliyetlerini desteklemek için yabancı kuruluşlarla şüpheli temas kurmak, hassas hükümet pozisyonlarından sorumlu bazı kişilerle iletişime geçmek ve ülke dışındaki düşman unsurlara mali destek sağlamakla" suçlandıklarını söylemişti.

    Suudi Arabistan hükümetinden bir yetkili CNN'e verdiği röportajda işkence iddialarıyla ilgili ise "Suudi Arabistan yargı sistemi krallığı, işkencenin kullanılmasını sağlamıyor, desteklemiyor veya izin vermiyor" demişti. 

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    Etiketler:
    Loujain al-Hathloul, Fahad al-Butairi, Suudi Arabistan
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