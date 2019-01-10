YPG: Suriye’de yabancı uyruklu 8 IŞİD militanı yakaladık

YPG'nin internet sitesinden yapılan açıklamada "6-7 Ocak'ta özel gruplarımızca yapılan operasyon sonucu ABD, Rusya, Ukrayna, Almanya, Kazakistan, Tacikistan ve Özbekistan kökenli 8 IŞİD teröristi yakalandı" ifadeleri kullanıldı.
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Yakalanan teröristlerin YPG'nin Hacin'de ilerlemesini yavaşlatmak için sivillere saldırmayı planladığı vurgulanan açıklamada teröristler arasında 2 Özbekistan, 1 Tacikistan, 1 Kazakistan uyruklunun; Askar Zarmanbetov isimli Ukrayna, Bumurayev Begjan isimli Rusya, Soulay Noah Su isimli ABD, Lucas Glaß isimli Almanya vatandaşının bulunduğu kaydedildi.
Demokratik Suriye Güçleri (DSG) Pazartesi günü Deyr ez-Zor'da 5 yabancı uyruklu IŞİD militanını yakaladığını bildirmişti.
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